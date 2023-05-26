Как можно быстро отмыть грязные руки после чистки молодого картофеля – лайфхаки

Грязные пальцы и ногти? Как быстро отмыть руки после чистки молодого картофеля
Чтобы сварить молодой картофель, его нужно сначала почистить, но из–за этого руки становятся буквально черными. Поэтому следует знать, как можно отмыть руки и ногти от чистки картофеля простыми народными средствами.
Новини.LIVE рассказывает, как можно быстро очистить свои руки от сока молодого картофеля.
В составе сырого молодого картофеля находится много крахмала и других компонентов, из–за которых очень загрязняются руки и ногти. Многие не могут их сразу отмыть, поэтому следует знать, как можно облегчить этот процесс подручными средствами, которые есть на каждой кухне.
Что нужно, чтобы отмыть руки?
Очистить руки и ногти после чистки молодого картофеля поможет:
- сода;
- мыло;
- лимон или лимонная кислота;
- уксус;
- нашатырный спирт.
Но в том случае, если эти средства не помогают, можно самостоятельно сделать особую смесь. Для этого нужно взять:
- 50 г детского или хозяйственного мыла;
- 500 мл воды;
- две таблетки гидроперита (перекись водорода).
Способ применения
Прежде всего, нужно сделать смесь из воды и мыла, затем добавить к этому раздавленные таблетки перекиси и все это тщательно перемешать. Наконец готовую мыльную смесь нужно нанести на кожу грязных рук и оставить это на 20 минут.
После того, как руки побудут в этой смеси, нужно смыть и нанести на них увлажняющий крем или лосьон. Благодаря этому способу руки станут чистыми от грязи молодого картофеля.
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