Как можно быстро отмыть грязные руки после чистки молодого картофеля – лайфхаки

Грязный молодой картофель, который только выкопали на огороде. Фото: Pixabay

Чтобы сварить молодой картофель, его нужно сначала почистить, но из–за этого руки становятся буквально черными. Поэтому следует знать, как можно отмыть руки и ногти от чистки картофеля простыми народными средствами.

Новини.LIVE рассказывает, как можно быстро очистить свои руки от сока молодого картофеля.

Читайте также:

В составе сырого молодого картофеля находится много крахмала и других компонентов, из–за которых очень загрязняются руки и ногти. Многие не могут их сразу отмыть, поэтому следует знать, как можно облегчить этот процесс подручными средствами, которые есть на каждой кухне.

Очистка грязных рук после молодого картофеля. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно, чтобы отмыть руки?

Очистить руки и ногти после чистки молодого картофеля поможет:

сода;

мыло;

лимон или лимонная кислота;

уксус;

нашатырный спирт.

Но в том случае, если эти средства не помогают, можно самостоятельно сделать особую смесь. Для этого нужно взять:

50 г детского или хозяйственного мыла;

500 мл воды;

две таблетки гидроперита (перекись водорода).

Грязные руки после чистки молодого картофеля. Фото: скриншот с YouTube

Способ применения

Прежде всего, нужно сделать смесь из воды и мыла, затем добавить к этому раздавленные таблетки перекиси и все это тщательно перемешать. Наконец готовую мыльную смесь нужно нанести на кожу грязных рук и оставить это на 20 минут.

После того, как руки побудут в этой смеси, нужно смыть и нанести на них увлажняющий крем или лосьон. Благодаря этому способу руки станут чистыми от грязи молодого картофеля.

Напомним, мы писали о том, где можно использовать зубную пасту в быту.

Ранее мы рассказывали о том, что кулинарный блогер Евгений Клопотенко объяснил, как быстро почистить сваренные яйца.

Также мы сообщали о том, как можно быстро убрать зуд от укуса комаров или мошек.