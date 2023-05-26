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Грязные пальцы и ногти? Как быстро отмыть руки после чистки молодого картофеля

26 мая 2023 07:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как можно быстро отмыть грязные руки после чистки молодого картофеля – лайфхаки
Грязный молодой картофель, который только выкопали на огороде. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Чтобы сварить молодой картофель, его нужно сначала почистить, но из–за этого руки становятся буквально черными. Поэтому следует знать, как можно отмыть руки и ногти от чистки картофеля простыми народными средствами.

Новини.LIVE рассказывает, как можно быстро очистить свои руки от сока молодого картофеля.

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В составе сырого молодого картофеля находится много крахмала и других компонентов, из–за которых очень загрязняются руки и ногти. Многие не могут их сразу отмыть, поэтому следует знать, как можно облегчить этот процесс подручными средствами, которые есть на каждой кухне.

Мытье грязных рук
Очистка грязных рук после молодого картофеля. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно, чтобы отмыть руки?

Очистить руки и ногти после чистки молодого картофеля поможет:

  • сода;
  • мыло;
  • лимон или лимонная кислота;
  • уксус;
  • нашатырный спирт.

Но в том случае, если эти средства не помогают, можно самостоятельно сделать особую смесь. Для этого нужно взять:

  • 50 г детского или хозяйственного мыла;
  • 500 мл воды;
  • две таблетки гидроперита (перекись водорода).
Грязные руки
Грязные руки после чистки молодого картофеля. Фото: скриншот с YouTube

Способ применения

Прежде всего, нужно сделать смесь из воды и мыла, затем добавить к этому раздавленные таблетки перекиси и все это тщательно перемешать. Наконец готовую мыльную смесь нужно нанести на кожу грязных рук и оставить это на 20 минут.

После того, как руки побудут в этой смеси, нужно смыть и нанести на них увлажняющий крем или лосьон. Благодаря этому способу руки станут чистыми от грязи молодого картофеля.

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