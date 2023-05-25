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Як правильно обрати ідеальну ковдру: зміцнить сон та допоможе виспатися

25 травня 2023 22:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як обрати ідеальну ковдру для сну – лайфхаки
Ковдра для сну, яка повинна бути правильною. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Всі люди знають, що сон – це одна з найважливіших речей, які роблять їх здоровішими, красивішими та молодішими, але якість сну залежить від зручності ковдра, подушки чи ліжка. Тому важливо знати, як вибрати правильну ковдру, щоб вона не заважала спати.

Новини.LIVE розповідає, як потрібно правильно обирати ковдру, яка покращить якість сну.

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Чому треба обрати правильну ковдру?

Ні для кого не секрет, що ковдра має вночі виконувати одразу декілька функцій, зокрема, зігрівати, відводити зайву вологу від тіла, а також захищати людину від різних протягів. Крім того, тиск ковдри діє на нервову систему та шкіру людини.

Сигнали переходять до мозку, звідки виходить гормон серотонін, що заспокоює перед сном. Цей гормон прискорює процес вироблення гормону мелатоніну, який зміцнює сон та допомагає людині виспатися.

Одеяло
Ковдра, яка повинна бути правильною. Фото: Pexels

Що потрібно враховувати при виборі ковдри?

Перш за все, потрібно враховувати вид матеріалу, яким наповнена ковдра, тобто, синтетичні та натуральні.

Натуральні коштують більше, але вони є більш екологічними та теплопровідними. До того ж, вони можуть викликати алергію. Синтетичні погано пропускають повітря, але їхня вартість менше, за ними легше доглядати та їх легше стирати.

Одеяло
Правильна для сну ковдра. Фото: Pexels

Також важливо звертати увагу на чохол, який не повинен пропускати вологу та повинен бути міцним.

Ковдру потрібно обирати, враховуючи власні потреби в теплі, тому виробники вказують теплоту ковдри. Зазвичай вона варіюється в межах від одного то п’яти, а чим більше значків, тим ковдра тепліша.

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