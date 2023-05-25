Как выбрать идеальное одеяло для сна – лайфхаки

Одеяло для сна, которое должно быть правильным. Фото: Pexels

Все люди знают, что сон – это одна из самых важных вещей, которые делают их здоровее, красивее и молодее, но качество сна зависит от удобства одеяла, подушки или кровати. Поэтому важно знать, как выбрать правильное одеяло, чтобы оно не мешало спать.

Новини.LIVE рассказывает, как нужно правильно выбирать одеяло, которое улучшит качество сна.

Читайте также:

Почему нужно выбрать правильное одеяло?

Ни для кого не секрет, что одеяло должно ночью выполнять сразу несколько функций, в частности, согревать, отводить лишнюю влагу от тела, а также защищать человека от разных сквозняков. Кроме того, давление одеяла действует на нервную систему и на кожу человека.

Сигналы переходят в мозг, откуда выходит гормон серотонин, успокаивающий перед сном. Этот гормон ускоряет процесс выработки мелатонина, который укрепляет сон и помогает человеку выспаться.

Одеяло, которое должно быть правильным. Фото: Pexels

Что нужно учитывать при выборе одеяла?

Прежде всего, нужно учитывать вид материала, которым наполнено одеяло, то есть синтетические и натуральные.

Натуральные стоят больше, но они более экологичны и теплопроводны. К тому же, они могут вызвать аллергию. Синтетические плохо пропускают воздух, но их стоимость меньше, за ними легче ухаживать и их легче стирать.

Правильное для сна одеяло. Фото: Pexels

Также важно обращать внимание на чехол, который не должен пропускать влагу и быть прочным.

Одеяло нужно выбирать, учитывая собственные потребности в тепле, поэтому производители указывают теплоту одеяла. Обычно она варьируется в пределах от одного то пяти, а чем больше значков, тем одеяло теплее.

Напомним, мы писали о том, что врач Евгений Комаровский рассказал, как можно хорошо поспать.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты питания помогут уснуть и крепче спать.

Также мы сообщали о том, как можно ускорить засыпание ночью.