Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфхаки arrow Как правильно выбрать идеальное одеяло: укрепит сон и поможет выспаться arrow

Как правильно выбрать идеальное одеяло: укрепит сон и поможет выспаться

25 мая 2023 22:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как выбрать идеальное одеяло для сна – лайфхаки
Одеяло для сна, которое должно быть правильным. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Все люди знают, что сон – это одна из самых важных вещей, которые делают их здоровее, красивее и молодее, но качество сна зависит от удобства одеяла, подушки или кровати. Поэтому важно знать, как выбрать правильное одеяло, чтобы оно не мешало спать.

Новини.LIVE рассказывает, как нужно правильно выбирать одеяло, которое улучшит качество сна.

Читайте также:

Почему нужно выбрать правильное одеяло?

Ни для кого не секрет, что одеяло должно ночью выполнять сразу несколько функций, в частности, согревать, отводить лишнюю влагу от тела, а также защищать человека от разных сквозняков. Кроме того, давление одеяла действует на нервную систему и на кожу человека.

Сигналы переходят в мозг, откуда выходит гормон серотонин, успокаивающий перед сном. Этот гормон ускоряет процесс выработки мелатонина, который укрепляет сон и помогает человеку выспаться.

Ковдра
Одеяло, которое должно быть правильным. Фото: Pexels

Что нужно учитывать при выборе одеяла?

Прежде всего, нужно учитывать вид материала, которым наполнено одеяло, то есть синтетические и натуральные.

Натуральные стоят больше, но они более экологичны и теплопроводны. К тому же, они могут вызвать аллергию. Синтетические плохо пропускают воздух, но их стоимость меньше, за ними легче ухаживать и их легче стирать.

Ковдра
Правильное для сна одеяло. Фото: Pexels

Также важно обращать внимание на чехол, который не должен пропускать влагу и быть прочным.

Одеяло нужно выбирать, учитывая собственные потребности в тепле, поэтому производители указывают теплоту одеяла. Обычно она варьируется в пределах от одного то пяти, а чем больше значков, тем одеяло теплее.

Напомним, мы писали о том, что врач Евгений Комаровский рассказал, как можно хорошо поспать.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты питания помогут уснуть и крепче спать.

Также мы сообщали о том, как можно ускорить засыпание ночью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас