Как быстро почистить стиральную машинку – действенные способы

Как очистить стиральную машинку от грязи и накипи: нужно только взять три вещи
При стирке вещей стиральная машинка накапливает на деталях много известкового налета, частицы тканевых волокон, а также остатки моющих средств. Поэтому важно знать, как можно убрать неприятный аромат, загрязнение и накипь с внутренней стороны стиральной машины.
Новини.LIVE рассказывает, как можно почистить стиральную машину быстро и эффективно.
Как очистить стиральную машину?
Смесь соды и уксуса
Уксус и сода – это те вещества, которые способны разрушить известковые отложения и обработать детали стиральной машины. Чтобы приготовить эту смесь, нужно взять четверть чашки сухой соды и добавить столько же воды, отправляя эту смесь в лоток для порошка.
В барабан следует добавить две чашки белого или столового уксуса в концентрации 9%. Стиральную машину следует запустить на режим стирки без вещей, выбирая высокую температуру, и самую длинную программу. Когда процесс завершится, машинку следует хорошо проветрить от остатков аромата уксуса.
Лимонная кислота
Чтобы почистить машинку лимонной кислотой, необходимо взять от одной до шести пачек сухой лимонной кислоты в зависимости от серьезности загрязнения. Это средство следует высыпать в лоток для порошка и поставить машинку на пустую стирку, выбрав самую высокую температуру и длинный цикл.
Отбеливатель для белья
В зависимости от загрязнения нужно добавить в барабан до одного литра отбеливателя, содержащего в своем составе хлор. После этого необходимо запустить режим стирки с высокой температурой, а перед полосканием поставить стирку на паузу.
После этого оставить машинку с водой и отбеливателем на один час и возобновить стирку. В конце следует тщательно прополоскать стиральную машинку от остатка хлора, запустив вхолостую на короткую программу и температуру в 30 градусов.
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