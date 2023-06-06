Как быстро почистить стиральную машинку – действенные способы

Очистка стиральной машинки от загрязнений. Фото: скриншот с YouTube

При стирке вещей стиральная машинка накапливает на деталях много известкового налета, частицы тканевых волокон, а также остатки моющих средств. Поэтому важно знать, как можно убрать неприятный аромат, загрязнение и накипь с внутренней стороны стиральной машины.

Новини.LIVE рассказывает, как можно почистить стиральную машину быстро и эффективно.

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Смесь соды и уксуса

Уксус и сода – это те вещества, которые способны разрушить известковые отложения и обработать детали стиральной машины. Чтобы приготовить эту смесь, нужно взять четверть чашки сухой соды и добавить столько же воды, отправляя эту смесь в лоток для порошка.

В барабан следует добавить две чашки белого или столового уксуса в концентрации 9%. Стиральную машину следует запустить на режим стирки без вещей, выбирая высокую температуру, и самую длинную программу. Когда процесс завершится, машинку следует хорошо проветрить от остатков аромата уксуса.

Очистка стиральной машинки содой и уксусом. Фото: скриншот с YouTube

Лимонная кислота

Чтобы почистить машинку лимонной кислотой, необходимо взять от одной до шести пачек сухой лимонной кислоты в зависимости от серьезности загрязнения. Это средство следует высыпать в лоток для порошка и поставить машинку на пустую стирку, выбрав самую высокую температуру и длинный цикл.

Отбеливатель для белья

В зависимости от загрязнения нужно добавить в барабан до одного литра отбеливателя, содержащего в своем составе хлор. После этого необходимо запустить режим стирки с высокой температурой, а перед полосканием поставить стирку на паузу.

Очистка стиральной машинки отбеливателем. Фото: скриншот с YouTube

После этого оставить машинку с водой и отбеливателем на один час и возобновить стирку. В конце следует тщательно прополоскать стиральную машинку от остатка хлора, запустив вхолостую на короткую программу и температуру в 30 градусов.

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