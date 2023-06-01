Як оновити свій дім швидко та просто – лайфхаки

Додавання комфорту в будинку за допомогою гірлянди. Фото: скріншот з YouTube

Щоб освіжити свою квартиру або будинок, варто знати, як це можна зробити за допомогою деяких простих способів. Ми вирішили розповісти вам, як можна оновити свій інтер’єр, маючи трохи фантазії та не витрачаючи на це багато грошей.

Новини.LIVE розповідає, як можна освіжити свій дім швидко та без вкладень.

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Живі рослини

Не секрет, що живі квіти завжди перетворюють будинок на затишний куточок, але важливо розуміти, що розміщувати варто рослини у місцях, які не є класичними для цього. Але обирати потрібно ті квіти, які почуватимуться комфортно в цьому місці.

Гілки дерев

Гілки дерев допоможуть освіжити інтер’єр будинку та додати туди комфорту лише за декілька хвилин. Наприклад, з гілок дерев можна зробити ніжку для лампи, яка виглядатиме дуже незвичайно.

Гілки дерев для прикраси будинку. Фото: скріншот з YouTube

Стіна у фотографіях

Щоб прикрасити свої кімнати, можна знайти всі фотографії, які є вдома, та розвісити їх по всій стіні. Таким чином, квартира буде прикрашена різними спогадами, через що вона виглядатиме дуже круто.

Гірлянди

Щоб створити атмосферу в кімнаті, можна знайти або придбати гірлянду та прикрасити нею. Так, її можна покласти до миски або розвісити на стіні, але важливо розуміти, що світло на гірлянді повинно бути м’яким, щоб воно не било по очах.

Розвішування гірлянди на стіні вдома. Фото: скріншот з YouTube

Ізоляційна стрічка

Напевно, мало хто знав, що за допомогою звичайної ізоляційної стрічки можна оновити меблі та стіни. Для цього можна наклеїти фігури, які повторюються, або зробити оригінальний напис.

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