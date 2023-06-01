Как обновить свой дом быстро и просто – лайфхаки

Добавление комфорта в доме с помощью гирлянды. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы освежить свою квартиру или дом, следует знать, как это можно сделать с помощью некоторых простых способов. Мы решили рассказать вам, как можно обновить свой интерьер, имея немного фантазии и не тратя на это много денег.

Новини.LIVE рассказывает, как можно освежить свой дом быстро и без вложений.

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Живые растения

Не секрет, что живые цветы всегда превращают дом в уютный уголок, но важно понимать, что размещать следует растения в местах, которые не являются классическими для этого. Но выбирать нужно те цветы, которые будут чувствовать себя комфортно в этом месте.

Ветки деревьев

Ветки деревьев помогут освежить интерьер дома и добавить туда комфорт всего за несколько минут. К примеру, из веток деревьев можно сделать ножку для лампы, которая будет смотреться очень необычно.

Ветки дерева для украшения дома. Фото: скриншот с YouTube

Стена в фотографиях

Чтобы украсить свои комнаты, можно найти все фото, которые есть дома, и развесить их по всей стене. Таким образом, квартира будет украшена разными воспоминаниями, из–за чего она будет выглядеть очень круто.

Гирлянды

Чтобы создать атмосферу в комнате, можно найти или приобрести гирлянду и украсить ее. Так, ее можно положить в миску или развесить на стене, но важно понимать, что свет на гирлянде должен быть мягким, чтобы он не бил по глазам.

Развешивание гирлянды на стене дома. Фото: скриншот с YouTube

Изоляционная лента

Наверняка, мало кто знал, что с помощью обычной изоленты можно обновить мебель и стены. Для этого можно наклеить повторяющиеся фигуры или сделать оригинальную надпись.

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