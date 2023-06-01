Як швидко та ефективно здерти скотч з вікна – дієві лайфхаки

Знімання скотчу з вікна дієвими способами. Фото: скріншот з YouTube

Через повномасштабну війну, яку в Україні розв’язала Росія, люди заклеїли свої вікна скотчем, який повинен стримати скло від ударної хвилі та не дати людям постраждати. Але за рік скотч втратив свої властивості, тому варто знати, як його можна зняти швидко та ефективно.

Новини.LIVE пояснює, як можна зняти старий скотч з вікон.

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Фен

Щоб видалити скотч з вікна, можна використовувати звичайний фен та суху ганчірку. Щоб скористатися цим перевіреним методом, направте фен на стрічку скотчу, залишивши в такому положенні на пару хвилин, потім зніміть її та приберіть залишки сухою ганчіркою.

Видалення скотчу з вікна феном. Фото: скріншот з YouTube

Сода+вода

Заповніть склянку водою та додайте туди чотири столових ложки соди, після чого розведіть, розмішуючи до густого стану. У цьому розчині змочіть губку та протріть нею залишки скотчу на склаі. Вкінці залишається лишке протерти сліди звичайною водою.

Рослинна олія

Візьміть ватяні диски або вату, змочіть в олії та протріть клей, залишивши так на 15 хвилин. Після цього сліди скотчу стануть м’якішими, завдяки чому їх можна буде просто витерти звичайною губкою.

Видалення скотчу з вікна губкою. Фото: скріншот з YouTube

Ацетон або нашатирний спирт

Візьміть нашатирний спирт та змочіть ним губку або ганчірку, після чого протріть цим залишки клею. Завдяки тому, що спирт висушує клей, його можна буде з легкістю відтерти. Але важливо знати, що нашатир має дуже їдкий аромат, тому користуватися цим способом можна лише з відкритими вікнами та рукавичками на руках.

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