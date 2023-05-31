Как осторожно почистить свой телевизор – пыли словно и не было

Эффективная очистка экрана телевизора. Фото: скриншот с YouTube

Телевизор – это то, что люди активно используют ежедневно, но это и то, что очень часто пылится, поэтому важно понимать, как можно избавиться от этого. Так, мы рассказываем, как можно очистить свой телевизор от пыли с помощью простого способа.

Новини.LIVE рассказывает, как можно почистить телевизор и убрать с него пыль.

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Если вы уже не видите ничего в телевизоре, это значит, что пора его убрать. Но важно понимать, что сразу брать мокрую тряпку и вытирать ею электронные приборы не стоит, иначе вся техника может сломаться из–за этого, хоть и будет чистой.

Поэтому, если вы хотите навести порядок дома и не бежать в сервисный центр с телевизором, нужно знать, как можно быстро и эффективно очистить телевизор.

Очистка телевизора эффективным средством. Фото: скриншот с YouTube

Пошаговая инструкция по очистке телевизора

Прежде всего, нужно отключить телевизор от питания, вынув его из розетки. После этого возьмите любую сухую ткань из микроволокна и осторожно очистите ею экран.

При необходимости нанесите на клочок ткани дистиллированную воду или приготовьте специальный раствор. Чтобы сделать эффективный раствор для очистки техники, нужно смешать дистиллированную воду и обычный уксус в равных пропорциях.

Очистка экрана телевизора тряпкой. Фото: скриншот с YouTube

Что следует знать?

Следует понимать, что не нужно распылять жидкость на экраны, причем неважно это плазма, LED или ЖК. Дело в том, что так можно разрушить поверхность техники.

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