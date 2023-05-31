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Как осторожно убрать пыль со своего телевизора: чем это лучше делать

31 мая 2023 06:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как осторожно почистить свой телевизор – пыли словно и не было
Эффективная очистка экрана телевизора. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Телевизор – это то, что люди активно используют ежедневно, но это и то, что очень часто пылится, поэтому важно понимать, как можно избавиться от этого. Так, мы рассказываем, как можно очистить свой телевизор от пыли с помощью простого способа.

Новини.LIVE рассказывает, как можно почистить телевизор и убрать с него пыль.

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Как очистить телевизор от пыли?

Если вы уже не видите ничего в телевизоре, это значит, что пора его убрать. Но важно понимать, что сразу брать мокрую тряпку и вытирать ею электронные приборы не стоит, иначе вся техника может сломаться из–за этого, хоть и будет чистой.

Поэтому, если вы хотите навести порядок дома и не бежать в сервисный центр с телевизором, нужно знать, как можно быстро и эффективно очистить телевизор.

Очистка телевизора
Очистка телевизора эффективным средством. Фото: скриншот с YouTube

Пошаговая инструкция по очистке телевизора

Прежде всего, нужно отключить телевизор от питания, вынув его из розетки. После этого возьмите любую сухую ткань из микроволокна и осторожно очистите ею экран.

При необходимости нанесите на клочок ткани дистиллированную воду или приготовьте специальный раствор. Чтобы сделать эффективный раствор для очистки техники, нужно смешать дистиллированную воду и обычный уксус в равных пропорциях.

Очистка телевизора
Очистка экрана телевизора тряпкой. Фото: скриншот с YouTube

Что следует знать?

Следует понимать, что не нужно распылять жидкость на экраны, причем неважно это плазма, LED или ЖК. Дело в том, что так можно разрушить поверхность техники.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро сделать эффективное средство для мытья разных поверхностей на кухне.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно очистить ковер от грязи, не снимая его с пола.

Также мы сообщали о том, как можно убрать жирные пятна со своих кухонных полотенец.

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