Як обережно почистити свій телевізор – пилу наче й не було

Ефективне очищення екрану телевізора. Фото: скріншот з YouTube

Телевізор – це те, що люди активно використовують щоденно, але це й те, що дуже часто припадає пилом, тому важливо розуміти, як можна позбавитися цього. Так, ми розповідаємо, як можна очистити свій телевізор від пилу за допомогою простого способу.

Новини.LIVE розповідає, як можна почистити телевізор та прибрати з нього пил.

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Якщо ви вже не бачите нічого в телевізорі, це означає, що настав час його прибрати. Але важливо розуміти, що одразу ж брати мокру ганчірку та витирати нею електронні прилади не варто, інакше вся техніка може зламатися через це, хоча й буде чистою.

Тому якщо ви хочете навести лад вдома та не бігти до сервісного центру з телевізором, потрібно знати, як можна швидко та ефективно очистити телевізор.

Очищення екрану телевізора ефективним засобом. Фото: скріншот з YouTube

Покрокова інструкція очищення телевізора

Перш за все, потрібно відключити телевізор від живлення, витягнувши його з розетки. Після цього візьміть будь–яку суху тканину, яка зроблена з мікроволокна, та обережно очистіть нею екран.

Якщо є необхідність, нанесіть на клаптик тканини дистильовану воду або приготуйте спеціальний розчин. Щоб зробити ефективний розчин для очищення техніки, потрібно змішати дистильовану воду та звичайний оцет в рівних пропорціях.

Очищення екрану телевізора ганчіркою. Фото: скріншот з YouTube

Що варто знати?

Варто розуміти, що не потрібно розпорошувати рідину на екрани, причому, неважливо, це плазма, LED або РК. Річ у тому, що так можна пошкодити поверхню техніки.

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