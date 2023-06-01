Как быстро и эффективно содрать скотч с окна – действенные лайфхаки

Как содрать скотч с окна подручными средствами: не останется и следов
Из–за полномасштабной войны, которую в Украине развязала Россия, люди заклеили свои окна скотчем, который должен сдержать стекло от ударной волны и не дать людям пострадать. Но через год скотч потерял свои свойства, поэтому стоит знать, как его можно снять быстро и эффективно.
Новини.LIVE объясняет, как можно снять старый скотч с окон.
Как быстро снять скотч со своего окна?
Фен
Чтобы удалить скотч с окна, можно использовать обычный фен и сухую тряпку. Чтобы использовать этот проверенный метод, направьте фен на ленту скотча, оставив в таком положении на пару минут, затем снимите ее и уберите остатки сухой тряпкой.
Сода+вода
Заполните стакан водой и добавьте туда четыре столовые ложки соды, после чего разведите, размешивая до густого состояния. В этом растворе смочите губку и протрите ею остатки скотча на стекле. Напоследок остается остатки протереть следы обычной водой.
Растительное масло
Возьмите ватные диски или вату, смочите в масле и протрите клей, оставив так на 15 минут. После этого следы скотча станут более мягкими, благодаря чему их можно будет просто вытереть обычной губкой.
Ацетон или нашатырный спирт
Возьмите нашатырный спирт и смочите им губку или тряпку, после чего протрите остатки клея. Благодаря тому, что спирт высушивает клей, его можно будет легко оттереть. Но важно знать, что нашатырь имеет очень едкий аромат, поэтому пользоваться этим способом можно только с открытыми окнами и перчатками на руках.
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