Как быстро и эффективно содрать скотч с окна – действенные лайфхаки

Снятие скотча с окна действенными способами. Фото: скриншот с YouTube

Из–за полномасштабной войны, которую в Украине развязала Россия, люди заклеили свои окна скотчем, который должен сдержать стекло от ударной волны и не дать людям пострадать. Но через год скотч потерял свои свойства, поэтому стоит знать, как его можно снять быстро и эффективно.

Новини.LIVE объясняет, как можно снять старый скотч с окон.

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Фен

Чтобы удалить скотч с окна, можно использовать обычный фен и сухую тряпку. Чтобы использовать этот проверенный метод, направьте фен на ленту скотча, оставив в таком положении на пару минут, затем снимите ее и уберите остатки сухой тряпкой.

Удаление скотча с окна феном. Фото: скриншот с YouTube

Сода+вода

Заполните стакан водой и добавьте туда четыре столовые ложки соды, после чего разведите, размешивая до густого состояния. В этом растворе смочите губку и протрите ею остатки скотча на стекле. Напоследок остается остатки протереть следы обычной водой.

Растительное масло

Возьмите ватные диски или вату, смочите в масле и протрите клей, оставив так на 15 минут. После этого следы скотча станут более мягкими, благодаря чему их можно будет просто вытереть обычной губкой.

Удаление скотча с окна губкой. Фото: скриншот с YouTube

Ацетон или нашатырный спирт

Возьмите нашатырный спирт и смочите им губку или тряпку, после чего протрите остатки клея. Благодаря тому, что спирт высушивает клей, его можно будет легко оттереть. Но важно знать, что нашатырь имеет очень едкий аромат, поэтому пользоваться этим способом можно только с открытыми окнами и перчатками на руках.

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