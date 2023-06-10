Не спешите выбрасывать: сколько стоит алюминий и где его найти в доме

Алюминий имеется во многих бытовых вещах. Фото: pixabay

Алюминий является одним из самых популярных металлов, которые сдают на металлолом в нашей стране. Его невозможно увидеть в чистом виде, но он есть в различных соединениях и сплавах.

О том, сколько в Украине стоит сдать на лом 1 килограмм алюминия, рассказывает сайт "Pro Гроші".

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Известно, что изготовление алюминия затратно именно из-за использования электроэнергии, однако переработка наоборот позволяет сэкономить.

Цены на килограмм алюминия в разных регионах Украины

Цена может зависеть от содержания различных добавок и внешнего вида лома. К примеру, за наибольшую стоимость принимают электротехнический алюминий и хорошо можно заработать на сдаче алюминиевого профиля. В свою очередь стружка или банки самые дешевые — в среднем 10-15 грн.

Стоимость лома алюминия, грн/кг (средняя по Украине)

Электротехнический — 60

Профиль — 50

Смешанный — 35

Радиаторы — 15

Банки из-под напитков — 15

Стружка, фольга — 10

В большем количестве случаев сдают смешанный алюминий. Цена килограмма зависит от спроса в конкретных населённых пунктах или областях. В общем украинцы могут получить:

Киевская область — 35 грн/кг;

Днепропетровская область — 37 грн/кг;

Харьковская область — 45 грн/кг;

Львовская область — 28 грн/кг;

Винницкая область — 40 грн/кг;

Тернопольская область — 20 грн/кг;

Одесская область — 20 грн/кг;

Ивано-Франковская область — 37 грн/кг.

Как устанавливают цену на алюминий в Украине и от чего она зависит

Кроме внешнего вида сдаваемого лома, следует обращать внимание на три фактора, которые формируют окончательную стоимость:

чистоту металла (засоренность);

присутствие других материалов (изоляции, мусора);

общий вес партии.

"В частности, если алюминиевые кабели содержат свинцовую оболочку, то прибыль увеличится, потому что свинец тоже относится к цветным металлам и стоит недешево. Поэтому всегда проводите оценку лома, чтобы заработать максимум. Также предварительно отсортируйте металлолом до вывоза по видам (смешанный, пищевой, электротехнический, профиль), стружка, фольга, банки, радиаторы), очистите от резиновых, деревянных, железных деталей и т.д.", — советуют в статье.

Где взять алюминий на лом

Алюминий как цветной металл — самый распространенный в мире. Поэтому найти его дома, чтобы сдать на металлолом, не будет проблемой. Сначала "обыщите" кухню, а особенно старую посуду. Это могут быть ложки, кастрюли, вилки, тарелки и т.п.

Затем можно проверить гараж. Алюминий можно найти в велосипедах и деталях автомобиля (кузовах, элементах двигателя, дисках). Отдельной категорией является моторный алюминий, используемый для изготовления двигателей моторных лодок.

Если возле вашего дома производили строительные работы, то там тоже можно найти остатки материалов. Часто таким металлом усиливают конструкции без другой нагрузки на фундамент, поэтому много его в защитных щитах и изолирующем покрытии.

Но больше всего алюминия можно найти, используя кабели и провода (как токопроводящая жила). Этот электротехнический металлолом является одним из самых дорогих. На переработку принимают списанные провода, отходы монтажных работ и трансформаторную обмотку.

Также в виде дверных и оконных рам можно отыскать профиль. А еще покрытие из алюминия есть в компьютерах, планшетах, телефонах и радиоприемниках.

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