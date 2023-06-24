Как сдавать металлолом и цены на черный металл в Украине.

Свалка металлолома. Источник: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача металлолома выгодна не только с экологической точки зрения, но и сугубо с финансовой. В это непростое для каждого украинца время это может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Цены на металлолом могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом черных металлов в Украине.

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Зачем сдавать металл

Помимо чисто финансовой выгоды сдача черного металла в пункты приема вторсырья — это еще и забота об экологии страны. Утилизация и повторное использование металлических материалов снижают потребность в добыче новых ресурсов и уменьшают негативное влияние на окружающую среду.

Переработанный металл может быть использован для создания новых изделий и конструкций. Кроме того, сдача металла на переработку помогает сократить количество отходов.

Что такое черный металл

К категории черных металлов относятся железо и содержащие его сплавы. К примеру, стали, чугуны и ферросплавы. Иногда эти категории включают металлы, используемые для выплавки чугуна, такие как хром, марганец и ванадий.

Сталь является одним из популярнейших видов черного металла. Она представляет собой сплав железа с углеродом, доля которого не превышает 2,14%, а также может содержать другие элементы.

В случае если сплав содержит более 2,14% углерода, его классифицируют как чугун. Чугун отличается от стали своей составляющей и обладает другими свойствами, делающими его более пригодным для определенных нужд.

Изделия из чермета делятся на три вида в зависимости от содержания углерода: стальной лом, чугун и нержавеющая сталь.

По виду и предварительному применению черный лом делится на несколько категорий:

Кусочный лом — включает порезанные на небольшие куски металлические изделия. Бытовой лом — охватывает предметы бытового потребления и бытовые приборы. Производственные металлоотходы возникают на предприятиях при изготовлении металлических изделий и часто представлены в виде стальной стружки.

Как сдавать металлолом

В Украине действует огромное количество пунктов приема металлолома. Спрос на такие материалы всегда высок, особенно в стране, где огромное количество металлургических предприятий. Однако, чтобы получить максимальное вознаграждение за свой металл и избежать возможных мошеннических схем, специалисты советуют обращаться в крупные компании и предварительно подготовиться к процессу сдачи.

Следует заметить, что работа по подготовке металлолома к сдаче может помочь выручить гораздо большую сумму. Как провести подготовку металлолома к сдаче:

Разберите металлические изделия на меньшие узлы и детали. Это поможет улучшить сортировку и оценку ценности металла. Очистите металлолом от грязи, ржавчины, пластика, стекла, цемента и других неметаллических материалов. Пластик можно отделить, если просто выжечь изделия на открытом огне. Рассортируйте металлолом по категориям. Это снизит вероятность того, что приемники значительно снизят цену, ссылаясь на засорение.

Если у вас есть значительные объемы металлолома (больше тонны), попробуйте торговаться. Никто не может запретить вам отвезти лом туда, где предлагают более выгодные условия.

Также следует отметить, что пункты приема вторсырья не принимают такие металлические изделия, как:

памятники, таблички из могил, ограды;

металлоконструкции с повышенным радиационным фоном;

лом с взрывоопасными веществами;

боеприпасы, военная техника;

изделия, содержащие неметаллические вставки;

железнодорожные рельсы и другие конструкции;

культурные, исторические ценности;

герметично закрытые цистерны с неизвестными веществами;

коммунальную собственность — электрические провода, канализационные люки;

уличные ограждения;

вещи, являющиеся частной собственностью.

Цены на черный металл в Украине.

Оптимальнее сдавать черный лом оптом, в больших объемах. Такой подход позволяет получить большую сумму за продажу по сравнению с реализацией небольших объемов вторсырья несколько раз подряд. Следует помнить, что стружку и нецельные конструкции оценивают менее выгодно. Кроме того, наличие ржавчины на металлических изделиях еще больше снизит конечную стоимость.

Цены на черный металл в Украине:

Киев и Киевская область — 4-5 грн/кг.



Цены на прием металлолома черного металла в Киевской области. Источник: flagma.ua

Харьковская область — 3-4 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Харьковской области. Источник: flagma.ua

Львовская область — 3-3,5 грн / кг.

Цены на прием металлолома черного металла во Львовской области. Источник: flagma.ua

Днепропетровская область — 5-7,5 грн/кг.



Цены на прием металлолома черного металла в Днепропетровской области. Источник: flagma.ua

Винницкая область — 5-6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Винницкой области. Источник: flagma.ua

Волынская область — 2-4 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Волынской области. Источник: olx.ua

Житомирская область — 4-5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Житомирской области. Источник: flagma.ua

Закарпатская область — 2-5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Закарпатской области. Источник: punktexpert.biz.ua

Запорожская область — 5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Ивано-Франковской области. Источник: flagma.ua

Кировоградская область — от 2 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Кировоградской области. Источник: flagma.ua

Николаевская область — 3,5-6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Николаевской области. Источник: flagma.ua

Одесская область — 4,5-6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Одесской области. Источник: flagma.ua

Полтавская область — 5-6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Полтавской области. Источник: flagma.ua

Ровенская область — 4-6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Ровенской области. Источник: flagma.ua

Сумская область — 2,5-5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Сумской области. Источник: punktexpert.biz.ua

Тернопольская область — 5,5-5,8 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Тернопольской области. Источник: flagma.ua

Херсонская область — 6 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Херсонской области. Источник: flagma.ua

Хмельницкая область — 4,5-5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Хмельницкой области. Источник: flagma.ua

Черниговская область — 2,5-5 грн/кг.

Цены на прием металлолома черного металла в Черниговской области. Источник: punktexpert.biz.ua

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько в Украине стоит сдать на лом 1 килограмм алюминия.