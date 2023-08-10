Ціни на алюміній в Україні у серпні 2023

Брухт алюмінію. Фото: rmi.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це метал з багатьма корисними властивостями, які роблять його незамінним для людства. Він легкий, міцний, стійкий до корозії, легко переробляється та нетоксичний. Цей метал використовується у багатьох галузях промисловості, включаючи будівництво, транспорт, упаковку, електроніку та харчову промисловість. Переробка алюмінію сприяє збереженню природних ресурсів, зниженню забруднення навколишнього середовища та може стати додатковим джерелом прибутку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у серпні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — найпоширеніший метал у земній корі, але він був уперше у чистому вигляді отриманий лише 1825 року. Проте з розвитком технологій виробництва алюмінію він став одним із найпопулярніших металів у світі.

Алюміній — це сильний окисник, і при його згорянні виділяється велика кількість тепла. Ця властивість алюмінію використовується у ракетній техніці. Алюмінієвий порошок додають до ракетного палива, щоб підвищити його потужність. Ракета "Сатурн" спалювала протягом польоту 36 тонн алюмінієвого порошку.

У середньому в організмі середньостатистичного дорослої людини є близько 130-140 міліграм алюмінію. Доросла людина споживає близько 10-15 міліграм алюмінію на день. Більшість алюмінію, що надходить в організм, виводиться з нього через нирки. Однак невелика кількість алюмінію може накопичуватися в організмі

Алюміній використовується для створення упаковки для молочних продуктів, соків, сирів, упаковки для жувальної гумки та упаковки для зубної пасти. Алюмінієва фольга використовується для створення упаковки, тому що цей метал є легким та міцним, що робить його ідеальним матеріалом для пакування. Алюміній також не схильний до корозії і не взаємодіє з харчовими продуктами, що робить його безпечним для використання в харчовій промисловості.

Вторинне використання однієї алюмінієвої банки дозволяє заощадити достатньо електроенергії для живлення телевізора протягом трьох годин. Для виробництва нової алюмінієвої банки потрібно 95% енергії, яка була б витрачена на виробництво банки з первинної сировини. Це пов'язано з тим, що алюміній є легкоплавким металом і його можна переробляти з мінімальними втратами.

Навіщо здавати алюміній на переробку

Алюміній відноситься до одних з найбільш піддатливих до переробки матеріалів у світі. Можливо досягти переробки на рівні до 95% без жодних втрат якості. Процес переробки алюмінію не лише сприяє збереженню природних ресурсів та зниженню впливу на навколишнє середовище, але й дозволяє заощадити енергію.

Ефективна переробка алюмінію призводить до значної економії природних ресурсів, оскільки видобуток та первинна обробка алюмінію потребують величезних обсягів енергії та сировини.

Також важливо зазначити, що виготовлення алюмінію з первинної сировини спричиняє викидання значної кількості парникових газів та інших забруднюючих речовин у повітря. Саме тому переробка алюмінію має важливе значення для зниження цих викидів.

Крім того, здавання алюмінію на переробку може приносити чималий дохід. Цей метал не має такої високої ціни, як, наприклад, мідь чи латунь, але все ж може приносити непогані гроші, якщо здавати його в пункти прийому вторсировини.

Як правильно здавати алюміній

Ціна на алюміній у пунктах прийому вторсировини залежить від вмісту домішок та візуального стану брухту. Наприклад, найбільшу вартість має електротехнічний алюміній, також значний виторг можна отримати за алюмінієві профілі. З іншого боку, звичайна стружка та алюмінієві банки є найменш цінними видами брухту.

Крім того, щоб отримати максимальну виручку за продаж брухту, необхідно приділити увагу стану матеріалу. Кожен тип алюмінієвого брухту має свої специфічні стандарти якості та зовнішній вигляд, на які варто звернути увагу.

Загальні рекомендації щодо підготовки алюмінію до здавання:

Розділяйте алюмінієвий брухт за типами та станом. Це допоможе вам отримати найвигідніші ціни, оскільки різні види алюмінію можуть мати різну вартість.

Намагайтеся очистити алюмінієвий брухт від зайвих домішок, таких як пластик, скло та інші матеріали. Чим чистішим буде ваш матеріал, тим вища ймовірність отримати вищу ціну.

Уточніть у пункті, чи є мінімальна кількість матеріалу для прийому. Іноді можуть відмовити в прийомі невеликого обсягу.

Якщо у вас більші обсяги алюмінію, розгляньте можливість здати його оптом. Часто пункти прийому надають вигідніші умови оптових постачальників.

Ціни на мідь в Україні

Ціни на 1 кг алюмінію (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 39,7 до 49,6 грн.

Вінницька область — від 40,3 до 50,4 грн.

Волинська область — від 39,7 до 49,7 грн.

Дніпропетровська область — від 40,1 до 50,1 грн.

Житомирська область — від 39,9 до 49,9 грн.

Закарпатська область — від 40,1 до 50,2 грн.

Запорізька область — від 40,3 до 50,4 грн.

Івано-Франківська область — від 40,2 до 50,3 грн.

Кіровоградська область — від 39,6 до 49,6 грн.

Львівська область — від 40 до 50 грн.

Миколаївська область — від 40,2 до 50,2 грн.

Одеська область — від 40 до 50,1 грн.

Полтавська область — від 40,3 до 50,4 грн.

Рівненська область — від 40,2 до 50,3 грн.

Сумська область — від 40,3 до 50,4 рн.

Тернопільська область — від 39,8 до 49,8 грн.

Харьківська область — від 40 до 50,1 грн.

Хмельницька область — від 40,4 до 50,5 грн.

Черкаська область — від 40,4 до 50,5 грн.

Чернівецька область — від 40 до 50 грн.

Чернігівська область — від 40,3 до 50,4 грн.

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