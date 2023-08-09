Ціни на мідь в Україні у серпні 2023

Брухт міді. Фото: remetcompany.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є невід'ємною складовою у розвитку та житті людства. Завдяки унікальним властивостям цей метал використовується у різних галузях, включаючи електроніку, будівництво, медицину, автомобільну промисловість тощо. Здавання міді переробку сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля, а також може бути додатковим джерелом прибутку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у серпні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із найдавніших металів, який використовується людиною. Перші мідні вироби було виготовлено близько 10 тисяч років тому. Мідь широко використовувалась у бронзовому столітті (3500-1200 років до н.е.). В наші часи мідь використовується в різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, будівництво, суднобудування, медицину та ювелірну справу.

Мідь має унікальний відтінок серед усіх хімічних елементів. Її можна легко визначити за характерним червонуватим металевим блиском. Єдиним іншим металом, що не має сріблястого відтінку, є золото, яке відоме своїм жовтим кольором. Мідь часто вводять до складу золота, щоб створити сплави з червоним або рожевим відтінком.

Латинська назва міді Cuprum походить від назви острова Кіпр, де вже у III тисячолітті до н. е. існували мідні рудники і проводилася виплавка міді. У давнину Кіпр був одним з найбільших постачальників міді у світі, і його назва стала синонімом цього металу.

Статуя Свободи у Нью-Йорку виготовлена з міді. Мідь була обрана як матеріал для статуї через її високу стійкість до корозії. Мідь також має гарний червонуватий колір, який згодом стає темнішим, що надає статуї ще більш величного вигляду. Для відливу статуї було використано 31 тонну міді, при цьому загальна вага сталевої конструкції становить 125 тонн.

Мідні інструменти при ударі один одного не можуть викликати іскру, на відміну від залізних. Це окрім того, що мідь має вищу температуру плавлення, ніж залізо. Коли два мідні інструменти вдаряються один об одного, вони не нагріваються настільки, щоб викликати іскру.

Близько 80% всіх мідних виробів переробляються і використовуються повторно, оскільки цей метал занадто дорогий, щоб його просто викидати після використання. Мідь є одним із найбільш перероблюваних металів у світі. Вона легко плавиться і може бути перероблена до 99% від початкової якості. Це означає, що мідь може бути перероблена знову та знову без втрати якості.

Навіщо здавати мідь у переробку

Переробка міді має низку переваг. Вона дозволяє заощадити енергію, скоротити викиди вуглекислого газу та зберегти природні ресурси. Переробка міді дозволяє знизити витрати на виробництво нових мідних виробів.

Виробництво нової міді потребує великої кількості енергії. Переробка міді дозволяє заощадити до 95% енергії, необхідної для нової міді. Виробництво нової міді призводить до викиду великої кількості вуглекислого газу в атмосферу. Переробка міді дає змогу скоротити викиди вуглекислого газу на 90%.

Здача міді в пункти прийому вторинної сировини може бути вигідною практикою. Мідь — цінний метал, який широко використовується у промисловості та виробництві. Ціна на мідь може коливатися на ринку в залежності від багатьох факторів, таких як попит та пропозиція, економічні умови, глобальні події тощо.

Як правильно здавати мідь

Як зазначено, мідь є дорогим металом, який знаходить застосування в різних галузях промисловості. Вартість здачі міді на переробку може значно варіюватися в залежності від складу, домішок та форми цього металу.

Для максимізації вигоди від продажу мідного брухту необхідно виконати кілька етапів перед здаванням на приймальний пункт.

Насамперед, слід здійснити ретельне очищення мідних виробів від сторонніх матеріалів та інших металів. Ця процедура забезпечить високу якість брухту та сприяє отриманню найкращої ціни за нього.

Слід зазначити, що металобрухт із високим вмістом міді, наприклад, прокатна мідь, становить найбільшу цінність і може коштувати дорожче. З іншого боку, металобрухт, отриманий в результаті випалу мідних кабелів, через сильне окислення може мати меншу вартість.

Найчастіше на переробку здаються такі мідні предмети, як кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні трубки та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Ціни на мідь в Україні

Ціни на 1 кг міді (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 198,4 до 245 грн.

Вінницька область — від 201,4 до 210 грн.

Волинська область — від 197,6 до 211 грн.

Дніпропетровська область — від 198,4 до 240 грн.

Житомирська область — від 198,6 до 201,3 грн.

Закарпатська область — від 200,3 до 215,4 грн.

Запорізька область — від 200,1 до 220 грн.

Івано-Франківська область — від от 197,8 до 230,9 грн.

Кіровоградська область — від 196,2 до 210,2 грн.

Львівська область — від 180 до 199,8 грн.

Миколаївська область — від 200,1 до 212,2 грн.

Одеська область — від 200,2 до 230 грн.

Полтавська область — від 202,3 до 235,2 грн.

Рівненська область — від 201,2 до 213,2 грн.

Сумська область — від 201,1 до 220,4 грн.

Тернопільська область — від 196,2 до 213,7 грн.

Хмельницька область — від 207,1 до 230,2 грн.

Черкаська область — 203, до 215,2 грн.

Чернівецька область — від 201,6 до 207,4 грн.

Чернігівська область — від 200,4 до 230 грн.

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