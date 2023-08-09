Цены на медь в Украине в августе 2023

Металлолом меди. Фото: remetcompany.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является неотъемлемой составляющей развития и жизни человечества. Благодаря уникальным свойствам этот металл используется в различных отраслях, включая электронику, строительство, медицину, автомобильную промышленность и другие. Сдача меди переработку способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, а также может являться дополнительным источником прибыли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в августе.

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Интересные факты о меди

Медь — один из самых древних металлов, используемых человеком. Первые медные изделия были изготовлены около 10 тысяч лет назад. Медь широко использовалась в бронзовом веке (3500-1200 годов до н.э.). В настоящее время медь используется в разных отраслях промышленности, включая электротехнику, строительство, судостроение, медицину и ювелирное дело.

Медь обладает уникальным оттенком среди всех химических элементов. Ее можно легко определить по характерному красному металлическому блеску. Единственным другим металлом, не имеющим серебристого оттенка, является золото, известное своим желтым цветом. Медь часто вводят в состав золота, чтобы создать сплавы с красным или розовым оттенком.

Латинское название меди Cuprum произошло от названия острова Кипр, где уже в III тысячелетии до н. е. существовали медные рудники и производилась выплавка меди. В древности Кипр был одним из самых крупных поставщиков меди в мире, и его название стало синонимом этого металла.

Статуя Свободы в Нью-Йорке сделана из меди. Медь была выбрана в качестве материала для изваяния из-за ее высокой стойкости к коррозии. Медь также имеет красивый красный цвет, который впоследствии становится темнее, что придает статуе еще более величественный вид. Для отлива статуи была использована 31 тонна меди, при этом общий вес стальной конструкции составляет 125 тонн.

Медные инструменты при ударе друг друга не могут вызывать искру, в отличие от железных. Это связано с тем, что медь имеет более высокую температуру плавления, чем железо. Когда два медных инструмента ударяются друг о друга, они не нагреваются настолько, чтобы вызвать искру.

Около 80% всех медных изделий перерабатываются и используются повторно, поскольку этот металл слишком дорог, чтобы его просто выбрасывать после использования. Медь является одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Она легко плавится и может быть переработана до 99% первоначального качества. Это означает, что медь может быть переработана снова и снова без потери качества.

Зачем сдавать медь в переработку

Переработка меди имеет ряд преимуществ. Она позволяет сэкономить энергию, сократить выбросы углекислого газа и сберечь природные ресурсы. Переработка меди позволяет снизить затраты на производство новых медных изделий.

Производство новой меди требует большого количества энергии. Переработка меди позволяет сэкономить до 95% энергии, необходимой для новой меди. Производство новой меди приводит к выбросу большого количества углекислого газа в атмосферу. Переработка меди позволяет сократить выброс углекислого газа на 90%.

Сдача меди в пункты приема вторсырья может быть выгодной практикой. Медь – ценный металл, широко используемый в промышленности и производстве. Цена на медь может варьироваться на рынке в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, экономические условия, глобальные события и т.д.

Как правильно сдавать медь

Как указано, медь является дорогостоящим металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Стоимость сдачи меди на переработку может варьироваться в зависимости от состава, примесей и формы этого металла.

Для максимизации выгоды от продажи медного лома необходимо выполнить несколько этапов перед сдачей на приемный пункт.

Прежде всего, следует провести тщательную очистку медных изделий от посторонних материалов и других металлов. Эта процедура обеспечит высокое качество лома и способствует получению лучшей цены за него.

Следует отметить, что металлолом с высоким содержанием меди, например прокатная медь, составляет наибольшую ценность и может стоить дороже. С другой стороны, металлолом, полученный в результате обжига медных кабелей, из-за сильного окисления может иметь меньшую стоимость.

Чаще всего на переработку сдаются такие медные предметы как кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубки и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Цены на медь.

Цены на 1 кг меди (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 198,4 до 245 грн.

Винницкая область — от 201,4 до 210 грн.

Волынская область — от 197,6 до 211 грн.

Днепропетровская область — от 198,4 до 240 грн.

Житомирская область — от 198,6 до 201,3 грн.

Закарпатская область — от 200,3 до 215,4 грн.

Запорожская область — от 200,1 до 220 грн.

Ивано-Франковская область — от 197,8 до 230,9 грн.

Кировоградская область — от 196,2 до 210,2 грн.

Львовская область — от 180 до 199,8 грн.

Николаевская область — от 200,1 до 212,2 грн.

Одесская область — от 200,2 до 230 грн.

Полтавская область — от 202,3 до 235,2 грн.

Ровенская область — от 201,2 до 213,2 грн.

Сумская область — от 201,1 до 220,4 грн.

Тернопольская область — от 196,2 до 213,7 грн.

Хмельницкая область — от 207,1 до 230,2 грн.

Черкасская область — 203,6 до 215,2 грн.

Черновицкая область — от 201,6 до 207,4 грн.

Черниговская область — от 200,4 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.