Ціни на брухт чорного металу в Україні в серпні 2023 року

Звалище металобрухту. Фото: kv.by

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали відіграють значну роль у розвитку промисловості та світової економіки загалом. Залізо, сталь та чавун є найважливішими матеріалами у різних сферах людської діяльності, включаючи будівництво, автомобільну промисловість, енергетику, металургію та інші галузі.

Здавання металів в пункти прийому вторсировини —- це екологічно відповідальний підхід і може бути хорошим джерелом додаткового доходу. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні в серпні.

Читайте також:

Що таке чорний метал

Чорні метали —- це залізо та його сплави, що містять в основному вуглець. Чорні метали широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та інших галузях промисловості.

Основні види чорних металів — це залізо, чавун та сталь. Залізо — це основний матеріал, з якого виготовляються багато речей, таких як сталеві конструкції, інструменти, автомобілі та багато інших предметів у нашому повсякденному житті.

Чавун — це сплав заліза з вуглецем, що містить понад 2% вуглецю. Чавун має високу міцність та твердість, але низьку пластичність та зварюваність. Цей метал використовується для виготовлення різних виробів, таких як казани, радіатори, водопровідні труби, деталі машин та механізмів.

Сталь, в свою чергу, це сплав заліза з вуглецем, що містить менше 2% вуглецю. Сталь має більш високу пластичність та зварюваність, ніж чавун. Цей метал використовується виготовлення різних виробів, таких як автомобілі, літаки, кораблі, верстати, інструменти тощо.

Чорні метали мають багато переваг у порівнянні з іншими матеріалами, такими як дерево, пластик та скло. Вони більш міцні, довговічні та стійкі до корозії. Також їх легше обробляти та зварювати. Чермет надзвичайно важливий матеріал для більшості галузей промисловості та економіки. Він допомагає будувати будинки, виробляти машини та інші товари, а також відіграє важливу роль у виробництві електроенергії та інших енергетичних системах.

Навіщо здавати металобрухт

Утилізація та переробка чорних металів це не тільки турбота про природу, але й можливість зберегти природні ресурси. Переробка чорних металів дозволяє повторно використовувати сировину, що скорочує споживання природних ресурсів. Це особливо важливо для матеріалів, таких як залізо та сталь, які вимагають великої кількості енергії та ресурсів для їх видобутку.

Крім того, це зменшує негативний вплив на довкілля. Замість викидання металевих відходів на звалища або в природу їх здають на переробку, що скорочує кількість сміття та зменшує забруднення навколишнього середовища.

Також здавання чорних металів у пункти прийому вторинної сировини може стати джерелом додаткового доходу. Відходи, які вам здаються марними, насправді можуть бути цінними вторинними ресурсами, за які можна отримати гроші.

Як правильно здавати металобрухт

У різних пунктах прийому встановлені власні правила щодо прийому металів. Наприклад, у деяких "прийомках" можуть вимагати, щоб метал був очищений від ізоляції, тоді як інші приймають його у будь-якому вигляді, але платять за нього меншу суму. Важливо також розділяти чорні та кольорові метали при здачі металобрухту, а також видалити пластик із металевих частин. Кольорові метали можна здати окремо, вони коштують значно дорожче за чермет.

Ретельне очищення металу від забруднень і сміття, а також видалення елементів з дерева та пластмаси також мають значення. Ціна вторинної сировини залежить від її ваги і від того, наскільки добре ви підготували матеріал до здачі. Наприклад, предмети з товстим шаром іржі, ймовірно, не будуть прийняті.

У деяких випадках рекомендується демонтувати великі деталі та компоненти, щоб виявити та отримати доступ до частин із більш цінними металами. Наприклад, якщо у вас є вихлопна труба з підключеним до неї каталітичним нейтралізатором, який містить кольорові метали, то без демонтажу ви не зможете отримати додаткові гроші за нього.

Зазвичай пункти прийому платять за кілограм металу. Тим не менш, варто відзначити, що чим більша вага брухту, що здається, тим вище тарифи на його прийом можуть бути.

Ціни на чорний метал в Україні

Ціни на 1 кг чорних металів (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 2,5 до 3,5 грн

Вінницька область — від 2,5 до 7 грн.

Волинська область — від 2,5 до 7 грн.

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн.

Житомирська область — від от 2,5 до 3,5 грн.

Закарпатська область — від 2,5 до 7 грн.

Запорізька область — від 2,5 до 7,1 грн.

Івано-Франківська область — від 2,5 до 7 грн.

Кіровоградська область — від 2,5 до 6,9 грн.

Львівська область — від 2,5 до 7 грн.

Миколаївська область — від 2,5 до 7 грн.

Одеська область — від 2,5 до 7 грн.

Полтавська область — від 2,5 до 7 грн.

Рівненська область — від 2,5 до 7 грн.

Сумська область — від 2,5 до 7 грн.

Тернопільська область — від 2,5 до 7 грн.

Хмельницька область — від 2,5 до 7,1 грн.

Черкаська область — от 2,5 до 3,5 грн.

Чернівецька область — від 2,5 до 7 грн.

Чернігівська область — від 2,5 до 3,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку.

Також ми зібрали ціни за 1г срібла в Україні. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях. Крім того, ми зібрали ціни на золото в Україні. Це найпопулярніший дорогоцінний метал, який використувується у безлічі сфер. Крім того, ми окремо написали про те, де здати металобрухт в Києві та у Львові.