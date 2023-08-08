Цены на металлолом черного металла в Украине в августе 2023 года

Свалка металлолома. Фото: kv.by

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы играют значительную роль в развитии промышленности и мировой экономики в целом. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли.

Сдача этих металлов в пункты приема вторсырья – это экологически ответственный подход, который, к тому же, может послужить хорошим источником дополнительного дохода. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

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Что такое черный металл

Черные металлы – это железо и его сплавы, содержащие в основном углерод. Черные металлы широко используются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности.

Основные виды черных металлов – это железо, чугун и сталь. Железо – это основной материал, из которого изготавливаются многие вещи, такие как стальные конструкции, инструменты, автомобили и многие другие предметы в нашей повседневной жизни.

Чугун – это сплав железа с углеродом, содержащий более 2% углерода. Чугун имеет высокую прочность и жесткость, но низкую пластичность и свариваемость. Этот металл используется для изготовления различных изделий, таких, как котлы, радиаторы, водопроводные трубы, детали машин и механизмов.

Сталь, в свою очередь, это сплав железа с углеродом, содержащий менее 2% углерода. Сталь обладает более высокой пластичностью и свариваемостью, чем чугун. Этот металл используется для изготовления различных изделий, таких как автомобили, самолеты, корабли, станки, инструменты и т.д.

Черные металлы обладают многими преимуществами по сравнению с другими материалами, такими как дерево, пластик и стекло. Они более крепкие, долговечные и стойкие к коррозии. Их легче обрабатывать и сваривать. Чермет чрезвычайно важный материал для большинства отраслей промышленности и экономики. Он помогает строить дома, производить машины и другие товары, а также играет немаловажную роль в производстве электроэнергии и других энергетических системах.

Зачем сдавать металлолом

Утилизация и переработка черных металлов – это не только забота о природе, но и возможность сохранить природные ресурсы. Переработка чёрных металлов позволяет повторно использовать сырье, что сокращает потребление природных ресурсов. Это особенно важно для материалов, таких, как железо и сталь, которые требуют большого количества энергии и ресурсов для их добычи.

Кроме того, это уменьшает негативное влияние на окружающую среду. Вместо выбрасывания металлических отходов на свалки или в природу их сдают на переработку, что сокращает количество мусора и уменьшает загрязнение окружающей среды.

Также сдача черных металлов в пункты приема вторсырья может стать источником дополнительного дохода. Отходы, которые вам кажутся безуспешными, на самом деле могут быть ценными вторичными ресурсами, за которые можно получить деньги.

Как правильно сдавать металлолом

В разных пунктах приема установлены собственные правила приема металлов. Например, в некоторых "приемках" могут потребовать, чтобы металл был очищен от изоляции, в то время как другие принимают его в любом виде, но платят за него меньшую сумму. Важно также разделять черные и цветные металлы при сдаче металлолома, а также удалить пластик из металлических частей. Цветные металлы можно сдать отдельно, они стоят значительно дороже черметов.

Тщательное очищение металла от загрязнений и мусора, а также удаление элементов из дерева и пластмассы также имеют значение. Цена вторичного сырья зависит от его веса и от того, насколько хорошо вы подготовили материал к сдаче. К примеру, предметы с толстым слоем ржавчины, вероятно, не будут приняты.

В некоторых случаях рекомендуется демонтировать большие детали и компоненты для обнаружения и доступа к частям с более ценными металлами. К примеру, если у вас есть выхлопная труба с подключенным к ней каталитическим нейтрализатором, содержащим цветные металлы, то без демонтажа вы не сможете получить дополнительные деньги за него.

Обычно пункты приёма платят за килограмм металла. Тем не менее, стоит отметить, что чем больше вес кажущегося лома, тем выше тарифы на его прием могут быть.

Цены на черный металл в Украине.

Цены на 1 кг черных металлов (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 2,5 до 3,5 грн

Винницкая область - от 2,5 до 7 грн.

Волынская область - от 2,5 до 7 грн.

Днепропетровская область - от 5 до 7 грн.

Житомирская область - от 2,5 до 3,5 грн.

Закарпатская область - от 2,5 до 7 грн.

Запорожская область - от 2,5 до 7,1 грн.

Ивано-Франковская область - от 2,5 до 7 грн.

Кировоградская область - от 2,5 до 6,9 грн.

Львовская область - от 2,5 до 7 грн.

Николаевская область - от 2,5 до 7 грн.

Одесская область - от 2,5 до 7 грн.

Полтавская область - от 2,5 до 7 грн.

Ровенская область - от 2,5 до 7 грн.

Сумская область - от 2,5 до 7 грн.

Тернопольская область - от 2,5 до 7 грн.

Хмельницкая область - от 2,5 до 7,1 грн.

Черкасская область - от 2,5 до 3,5 грн.

Черновицкая область - от 2,5 до 7 грн.

Черниговская область - от 2,5 до 3,5 грн.

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