Ціни на золото в Україні станом на 4 серпня

Бурхт золота. Фото: pointjewels.co.za

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє одну з ключових ролей в історії людства і має величезний вплив практично на всі сфери нашого життя. Від прикрас та релігійних артефактів до грошей та символу стабільності — все це про золото. Людство роками використовувало цей метал для накопичененя та зберігання своїх коштів. Люди почали використовувати золото як засіб обміну з давніх часів. Золото використовувалося як гроші в Стародавніх Єгипті та Греції, а також Римській імперії.

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Що таке золото

Історія золота налічує тисячоліття і тісно переплетена з історією людства. Золото було першим металом, який людина почала видобувати та використовувати. Золото використовували ще стародавні цивілізації, такиі як Стародавній Єгипет, Месопотамія, Індія та Китай. Єгиптяни використовували золото для виготовлення прикрас, релігійних артефактів та дорогоцінних предметів у похоронних обрядах фараонів.

Користувались золотом і в стародавньої Греції та Риму. Золота монета Динар стала однією з основних валют древнього Риму. У Середньовіччі золоті монети використовувалися як форма валюти, а золоті прикраси символізували статус та багатство.

У 19 столітті золото стало об'єктом бажання для багатьох, коли у різних регіонах світу, таких як США, Канада, Австралія та Південна Африка, відбувалися золоті лихоманки. Тисячі людей мігрували до цих регіонів, щоб добувати золото та сподіватися на збагачення.

В даний час цей жовтий метал продовжує відігравати важливу роль у світовій економіці. Золото використовується як інвестиційний актив, а також у промисловості, у тому числі у виробництві електроніки та медичних приладів.

Переробка старих золотих виробів є ефективним способом запобігти надмірному добуванню нового золота. Крім цього, використання переробленого золота допомагає зменшити кількість відходів, які надходять на сміттєві полігони. Після переробки золото може бути використане для створення нових виробів або додане до сплавів.

Ну і звісно здавати золото — це прибутково. Залежно від поточного курсу золота та ваги ваших виробів, ви можете отримати досить непогану суму грошей за старі золоті прикраси або інші вироби, які більше не використовуються або пошкоджені. Це може бути особливо корисним, якщо у вас є непотрібні золоті вироби, які ви готові продати і заробити додаткові кошти.

Як правильно здавати золото

Здати золото в ломбард — це найпростіший спосіб отримати гроші за непотрібні золоті вироби. Також можна спробувати здати їх колекціонерам та антикварам, але тільки в тому разі, якщо ці вироби мають художню та антикварну цінність.

Брендові аксесуари може бути вигідніше продавати через аукціон або звертатися в спеціалізовані ломбарди, які займаються брендовими виробами і годинниками. Такі місця зазвичай спеціалізуються на висококласних предметах, що може підвищити можливу вартість продажу.

Звичайні ж ломбарди пропонують різні умови прийому прикрас. У деяких із них оцінка виробів для кредитування та продажу однакова. У той час як в інших ломбардах застосовуються вигідніші тарифи саме на продаж золота. Якщо вам важлива сума, яку ви можете отримати за ваші прикраси, і при цьому вони вам не потрібні, буде краще вибрати ломбард, який надає вигідніші умови для продажу золота.

Слід зазначити, що при продажі золота у ломбарді ціна буде нижчою, ніж його початкова вартість у магазині, оскільки робота ювеліра не враховується при оцінці. Однак при здачі враховуються такі фактори, як, звісно, вага прикраси, загальний стан виробу та його відповідність актуальним модним тенденціям.

У ломбарди вигідно здавати прості заводські вироби із золота, а також зламані чи старі кільця та сережки, оскільки вони можуть бути оцінені за вагою золота та інших матеріалів.

Перед здаванням золотих виробів у ломбард рекомендується ретельно їх очистити. Це правило поширюється як на цілісні, так і парні прикраси, які можуть бути продані не тільки за вагою.

Камені не впливають на вартість виробу. Зазвичай їхня вага просто віднімається із загальної ваги виробу. Тому якщо камінь дійсно цінний, варто знайти ломбард, де його зможуть оцінити.

Також практично ніде не беруть біле золото, тому що його складно оцінити на справжність. Білий сплав легко сплутати як з дорожчою платиною, так і з дешевими підробками.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2252,61 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2245,85 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2230,08 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 742,62 грн/грам.

375 проба: 836,28 грн/грам.

500 проба: 1115,04 грн/грам.

583 проба: 1300,14 грн/грам.

585 проба: 1304,60 грн/грам.

750 проба: 1672,56 грн/грам.

900 проба: 2007,07 грн/грам.

916 проба: 2042,75 грн/грам.

925 проба: 2136,42 грн/грам.

999 проба: 2227,85 грн/грам.

999,9 проба: 2229,86 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України починається від 1437 грн за грам і може доходити до 1685 грн грн за грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чорних металів в Україні. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні, бронзи, свинцю та титану в Україні.

Також ми зібрали ціни за 1г срібла в Україні. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях.