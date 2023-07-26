Ціни на брухт чорного металу в Україні 2023

Звалище металобрухту. Фото: freeimages.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті, у розвитку промисловості та економіки в цілому. Залізо, сталі та чавун, мають величезну важливість у різних сферах людської діяльності, таких як будівництво, автомобільна промисловість, енергетика, металургія та безліч інших.

Здавання металу в переробку — це екологічно відповідально, а також може стати гарним джерелом додаткового доходу. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні.

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Що таке чорний метал

Історія чорних металів пов'язана з розвитком людської цивілізації протягом тисячоліть. Залізо, сталі та чавун є одними з найбільш значущих металів, які відіграли ключову роль у прогресі суспільства.

У період залізної доби, що настав приблизно у II тисячолітті до н.е., почалось використання заліза для створення знарядь праці, зброї та предметів повсякденного користування. Процес отримання заліза із руди вимагав розробки ефективних печей, і цей період заклав основу металургійного промислу.

У період з V до I століття до н. ч. у різних культурах світу, включаючи Китай, Індію, Європу та Африку, був розвинений метод виробництва чавуну. Чавун отримували шляхом плавлення залізняку з додаванням вуглецю. Чавун застосовувався до створення знарядь, інструментів, прикрас та інших виробів.

У XIX столітті в результаті промислової революції та зростання металургійної промисловості сталь стала основним матеріалом для будівництва залізниць, мостів, будівель та паровозів. В цей період почалося значне зростання виробництва та використання чорних металів людством.

Сьогодні виробництво та використання чорних металів тільки продовжують зростати. Сталь і чавун є основою багатьох галузей, таких як будівництво, автомобільна промисловість, виробництво машинобудівного обладнання, побутової техніки та багато іншого. Сучасні технології дозволяють покращувати якість та властивості чорних металів, роблячи їх більш міцними, легкими та стійкими до корозії.

Навіщо здавати металобрухт

Існує ціла низка причин для здачі металу в переробку. Це приносить користь довкіллю, економіці, суспільству загалом, а також саме тому, хто його здає — приносячи додаткові гроші.

По-перше переробка металевих відходів дозволяє повторно використовувати сировину, що знижує необхідність добувати нові природні ресурси. Крім того, відходи металу, які не утилізовані або не перероблені, можуть становити серйозну загрозу для навколишнього середовища. Переробка дозволяє запобігти забрудненню ґрунту, води та повітря.

Крім того, процеси видобутку та виробництва металів зазвичай пов'язані з великими викидами парникових газів та вуглецевого сліду. Переробка металевих відходів вимагає значно менше енергії та ресурсів.

Як правильно здавати металобрухт

Багато пунктів прийому встановлюють свої правила прийому металів. Наприклад, деякі з них приймають дріт тільки після того, як він буде очищений від ізоляції, в той час як інші готові прийняти його у будь-якому вигляді, але платитимуть меншу суму. Важливо, розділити чорні у кольорові метали у брухті, а також прибрали пластик із металевих частин.

Також важливо ретельно очистити метал від забруднень і сміття та позбутися елементів, виконаних з дерева та пластмаси. Необхідно пам'ятати, що вартість вторинної сировини безпосередньо залежить як від його ваги, так і від того, наскільки відповідально ви підготували матеріал до здачі. Наприклад предмети, що мають товстий шар іржі, слід одразу відкласти — їх швидше за все просто не приймуть.

У деяких випадках рекомендується демонтувати великі деталі та компоненти, щоб виявити та отримати доступ до частин із більш цінними металами. Наприклад, якщо ви хочете утилізувати вихлопну трубу з приєднаним до неї каталітичним нейтралізатором, який містить кольорові метали, то без демонтажу ви не зможете отримати додаткові гроші за нього.

Найчастіше пункти прийому платять за кілограми ваги металу. При цьому слід зазначити, що чим більше вага здаваного брухту, тим вищими можуть будути тарифи на його прийом.

Ціни на чорний метал в Україні

Ціна на прийом чорного металу формується з кількох факторів. Наприклад, різні типи чорного металу мають різні ціни. Так, ціна брухту сталі вище, ніж на лом чавуну. Крім того, ціна на брухт металу в хорошому стані буде вищою.

Ціни на 1 кг чорних металів (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 2,5 до 4,5 грн

Вінницька область — від 4,5 до 7 грн.

Волинська область — від 4,5 до 7 грн.

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн.

Житомирська область — від от 4,5 до 5 грн.

Закарпатська область — від 4,5 до 7 грн.

Запорізька область — від 4,5 до 7,1 грн.

Івано-Франківська область — від 4,5 до 7 грн.

Кіровоградська область — від 4,5 до 6,9 грн.

Львівська область — від 4,5 до 7 грн.

Миколаївська область — від 4,5 до 7 грн.

Одеська область — від 4,5 до 7 грн.

Полтавська область — від 4,5 до 7 грн.

Рівненська область — від 4,5 до 7 грн.

Сумська область — від 4,5 до 7 грн.

Тернопільська область — від 4,5 до 7 грн.

Хмельницька область — від 4,5 до 7,1 грн.

Черкаська область —- от 4,5 до 5 грн.

Чернівецька область — від 4,5 до 7 грн.

Чернігівська область — від 4,5 до 7,5 грн.

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