Ціни на брухт чорного металу в Україні 2023

Свалка металлолома. Фото: freeimages.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы играют немаловажную роль в нашей повседневной жизни, в развитии промышленности и экономики в целом. Железо, стали и чугун имеют огромную важность в различных областях человеческой деятельности, таких как строительство, автомобильная промышленность, энергетика, металлургия и множество других.

Сдача металла в переработку – это экологически ответственно, а также может стать хорошим источником дополнительного дохода. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине.

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Что такое черный металл

История черных металлов связана с развитием человеческой цивилизации на протяжении тысячелетий. Железо, стали и чугун являются одними из наиболее значимых металлов, сыгравших ключевую роль в прогрессе общества.

В период железной поры, наступившей примерно во II тысячелетии до н.э., началось использование железа для создания орудий труда, оружия и предметов повседневного пользования. Процесс получения железа из руды требовал разработки эффективных печей, и в этот период заложил основу металлургического промысла.

В период с V до I века до н. э. в разных культурах мира, включая Китай, Индию, Европу и Африку, был развит метод производства чугуна. Чугун получали путем плавления железной руды с добавлением углерода. Чугун применялся для создания орудий, инструментов, украшений и других изделий.

В XIX веке в результате промышленной революции и роста металлургической промышленности сталь стала основным материалом для строительства железных дорог, мостов, построек и паровозов. В этот период начался значительный рост производства и использования чёрных металлов человечеством.

Сегодня производство и использование черных металлов только продолжают расти. Сталь и чугун являются основой многих отраслей, таких как строительство, автомобильная промышленность, производство машиностроительного оборудования, бытовой техники и многое другое. Современные технологии позволяют улучшать качество и свойства черных металлов, делая их более крепкими, легкими и устойчивыми к коррозии.

Зачем сдавать металлолом

Существует ряд причин для сдачи металла в переработку. Это приносит пользу окружающей среде, экономике, обществу в целом, а также конкретно сдающему его — принося дополнительные деньги.

Во-первых, переработка металлических отходов позволяет повторно использовать сырье, что снижает необходимость добывать новые природные ресурсы. Кроме того, отходы металла, не утилизированные или не переработанные, могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды. Переработка позволяет предотвратить загрязнение почвы, воды и воздуха.

Кроме того, процессы добычи и производства металлов, как правило, связаны с большими выбросами парниковых газов и углеродного следа. Переработка металлических отходов требует гораздо меньше энергии и ресурсов.

Как правильно сдавать металлолом

Многие пункты приёма устанавливают свои правила приема металлов. Например, некоторые из них принимают провод только после того, как он будет очищен от изоляции, в то время как другие готовы принять его в любом виде, но будут платить меньшую сумму. Важно разделить черные в цветные металлы в металлоломе, а также убрать пластик из металлических частей.

Также важно тщательно очистить металл от загрязнений и мусора и избавиться от элементов, выполненных из дерева и пластмассы. Необходимо помнить, что стоимость вторсырья напрямую зависит как от его веса, так и от того, насколько ответственно вы подготовили материал к сдаче. Например, предметы, имеющие толстый слой ржавчины, следует сразу отложить — их скорее всего просто не примут.

В некоторых случаях рекомендуется демонтировать большие детали и компоненты для обнаружения и доступа к частям с более ценными металлами. К примеру, если вы хотите утилизировать выхлопную трубу с подсоединенным к ней каталитическим нейтрализатором, содержащим цветные металлы, то без демонтажа вы не сможете получить дополнительные деньги за него.

Чаще всего пункты приёма платят за килограммы веса металла. При этом следует отметить, что чем больше вес сдаваемого лома, тем выше могут быть тарифы на его прием.

Цены на черный металл в Украине.

Цена на приём черного металла формируется из нескольких факторов. Например, разные типы черного металла имеют разные цены. Да, цена лома стали выше, чем на лом чугуна. Кроме того, цена на лом металла в хорошем состоянии будет выше.

Цены на 1 кг черных металлов (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 2,5 до 4,5 грн

Винницкая область — от 4,5 до 7 грн.

Волынская область — от 4,5 до 7 грн.

Днепропетровская область — от 5 до 7 грн.

Житомирская область — от 4,5 до 5 грн.

Закарпатская область — от 4,5 до 7 грн.

Запорожская область — от 4,5 до 7,1 грн.

Ивано-Франковская область — от 4,5 до 7 грн.

Кировоградская область — от 4,5 до 6,9 грн.

Львовская область — от 4,5 до 7 грн.

Николаевская область — от 4,5 до 7 грн.

Одесская область — от 4,5 до 7 грн.

Полтавская область — от 4,5 до 7 грн.

Ровенская область — от 4,5 до 7 грн.

Сумская область — от 4,5 до 7 грн.

Тернопольская область — от 4,5 до 7 грн.

Хмельницкая область — от 4,5 до 7,1 грн.

Черкасская область — от 4,5 до 5 грн.

Черновицкая область — от 4,5 до 7 грн.

Черниговская область — от 4,5 до 7,5 грн.

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