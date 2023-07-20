Список пунктів прийому металобрухту в Києві: ціни на брухт чорного та кольорового металу 2023

Де здати металобрухт у Києві: ціни за 1 кг чорного та кольорового металу
Існує безліч причин щоб здавати металобрухт у переробку. По-перше – це екологічно відповідально. Переробка металобрухту допомагає скоротити шкідливі викиди в атмосферу та забруднення навколишнього середовища. По-друге — це гарна можливість заробити трохи грошей. Здавши металобрухт у переробку можна отримати гарну фінансову винагороду.
Новини.LIVE розповідають де здати метал у Києві, та скільки коштує брухт чорних та кольорових металів в Україні.
МеталоБрухт
Ця компанія приймає брухт чорних металів, а також алюміній, латунь та мідь. Здати можна будь-який об'єм металу. Крім того, компанія надає послуги з вивезення чермета: демонтаж, вивіз, виїзд з вагами.
Адреса пунктів: вул. Каунаська 13а; вул. Березняківська 17а
УкрЛом
Компанія проводить прийом брухту чорних та кольорових металів по Києву та області. Тут також можна здати брухт чорних металів: чавун, стружку, труби, б/в металопрокат, нержавіючу сталь, автомобілі, майже всі види побутового брухту, а також кольорові метали: алюміній, бронзу, мідь, латунь, свинець, акб, б/в кабелі, двигуни.
Адреса пунктів: вул. Новодарницька, 32.
"Укрвторресурси"
Компанія не тільки займається прийомом металобрухту чорних і кольорових металів, а і надає послуги з демонтажу металевих конструкцій та вивезенню металу. Тут можна здати брухт чорного металу, а також алюміній, латунь, свинець, олово бронза та мідь.
Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 9.
КиївЛом
Ця компанія спеціалізується на прийомі брухту кольорового металу. Тут можна здати алюміній, латунь, мідь, бронзу, нержавіючу сталь, титан, свинець, ніхром, сурму, олово. Крім цього, тут також приймають и чермет, акумулятори, побутові та комп'ютерні плати.
Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 9.вул. Колекторна, 40а
ЛомМет
Компанія займається прийомом чорного та кольорового металу у місті Києві та передмісті. Є можливість здати металобрухт курьєру. З кольорових металів тут приймають: алюміній, мідь, свинець, латунь та магній. Також можна здати радіатори. Слід зазначити, що чорний та кольоровий метал приймають у різних пунктах.
Адреса пунктів: вул. Вацлава Гавела, 16 (чермет); вул, Бакуніна, 3 (кольоровий метал).
Металобрухт.kiev
Компанія надає послуги з прийому та вивезення металобрухту, демонтажу металоконструкцій. Тут можна здати чорний и кольоровий метал, а також електронні плати, акумулятори, електродвигуни та кабелі.
Адреса пунктів: вул. Привокзальна, 12/1 (територія стадіону "Восход").
ВторЛом
Компанія приймає майже всі види чермету (труби, швелери, арматури, бочки, верстати, куточки і т.д.) та кольорового металу (алюміній, свинець, магній, мідь, бронза, нержавіюча сталь). Крім того, тут можна замовити послуги з демонтажу металобрухту та його транспортування. Послуга доступна при вазі брухту не менше 5 тонн.
Адреса пунктів: вул. Екскаваторна, 30.
Lomtrade
Компанія надає послуги з прийому чорного та кольорових металів. Із кольорових металів приймають алюміній, мідь, свинець, латунь та бронза. Крім того тут можна здати, кабель так електродвигуни. Також є можливість провести демонтаж та вивіз металобрухту силами компанії.
Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 17в; вул. Академіка Горбунова, 3а; вул. Зрошувальна, 15а.
Metallic
Компанія займається купівлею та різанням металів, а також демонтажними роботами (демонтує промислові об'єкти та інші будинки). Із кольорових металів тут приймають алюміній, мідь та латунь. Слід зазначити, що пункти прийому цієї компанії діють не тільки в Києві, а також у Київській області.
Адреса пунктів: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 16; смт. Калинівка, вул. Залізнична, 164; м. Васильків, вул. Чехова, 1; м. Білогородка, вул. Будівельна, 5.
Prince Turki Group
Компанія приймає всі види металобрухту, а також проводить демонтаж конструкція. Крім того, спеціалісти фірми проводять безкоштовний вивіз металобрухту, якщо його вага вища за 100 кг. Також тут приймають старі та відпрацьовані автомобільні акумулятори.
Адреса пунктів: вул. Електриків, 23.
Проміндустрія
Компанія займається закупівлею брухту чорних металів. ТОВ "Проміндустрія" закуповує чорний металобрухт (сталевий та чавунний). Крім того, компанія реалізує весь спектр послуг з проведення демонтажних робіт щодо металоконструкцій будь-якої складності.
Адреса пунктів: просп. Повітрофлотський, 100; вул. Віскозна, 5; вул. Володимира Брожка 12б; вул. Івана Виговського, 9б.
Ціни на чорний та кольоровий метал у Києві
Ціна на прийом чорного та кольорового металу формується на основі кількох факторів:
- Світові ціни диктуються попитом та пропозицією на світовому ринку.
- Вартість переробки металу. Залежить від складності процесу переробки та вартості обладнання, що використовується.
- Вартість транспортування металу. Залежить від відстані, яку необхідно подолати, та способу транспортування.
- Стан металу. Ціна на чистий та відсортований метал вища, ніж на брудний та нерасортований метал.
- Об'єм металу. Чим більше металу ви здаєте, тим вищою буде ціна.
- Потреба ринку у металі. Якщо на ринку спостерігається високий попит на метал, то ціна на нього буде вищою.
Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну ціну за металобрухт:
- Зберіть якнайбільше металу.
- Очистіть метал від бруду та сміття.
- Відсортуйте метал за типом.
- Запитайте у пункту прийому металобрухту, чи є у них спеціальні пропозиції на поточний момент.
Середня ціна на прийом 1 кг брухту металів у Києві:
Чорний метал — від 3,5 до 4,5 грн;
Мідь — від 198,4 до 233,1 грн;
Алюміній — от 39,7 до 49,6 грн;
Нержавіюча сталь — від 40 до 45 грн:
Бронза — від 97 до 160 грн;
Латунь — від 99,2 до 153,8 грн;
Свинець — від 39,7 до 45 грн;
Магній — від 20 до 22 грн;
Титан — від 70 до 120 грн.
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