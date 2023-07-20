Список пунктів прийому металобрухту в Києві: ціни на брухт чорного та кольорового металу 2023

Звалище металобрухту. Фото: metallic.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Існує безліч причин щоб здавати металобрухт у переробку. По-перше – це екологічно відповідально. Переробка металобрухту допомагає скоротити шкідливі викиди в атмосферу та забруднення навколишнього середовища. По-друге — це гарна можливість заробити трохи грошей. Здавши металобрухт у переробку можна отримати гарну фінансову винагороду.

Новини.LIVE розповідають де здати метал у Києві, та скільки коштує брухт чорних та кольорових металів в Україні.

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МеталоБрухт

Ця компанія приймає брухт чорних металів, а також алюміній, латунь та мідь. Здати можна будь-який об'єм металу. Крім того, компанія надає послуги з вивезення чермета: демонтаж, вивіз, виїзд з вагами.

Адреса пунктів: вул. Каунаська 13а; вул. Березняківська 17а

УкрЛом

Компанія проводить прийом брухту чорних та кольорових металів по Києву та області. Тут також можна здати брухт чорних металів: чавун, стружку, труби, б/в металопрокат, нержавіючу сталь, автомобілі, майже всі види побутового брухту, а також кольорові метали: алюміній, бронзу, мідь, латунь, свинець, акб, б/в кабелі, двигуни.

Адреса пунктів: вул. Новодарницька, 32.

"Укрвторресурси"

Компанія не тільки займається прийомом металобрухту чорних і кольорових металів, а і надає послуги з демонтажу металевих конструкцій та вивезенню металу. Тут можна здати брухт чорного металу, а також алюміній, латунь, свинець, олово бронза та мідь.

Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 9.

КиївЛом

Ця компанія спеціалізується на прийомі брухту кольорового металу. Тут можна здати алюміній, латунь, мідь, бронзу, нержавіючу сталь, титан, свинець, ніхром, сурму, олово. Крім цього, тут також приймають и чермет, акумулятори, побутові та комп'ютерні плати.

Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 9.вул. Колекторна, 40а

ЛомМет

Компанія займається прийомом чорного та кольорового металу у місті Києві та передмісті. Є можливість здати металобрухт курьєру. З кольорових металів тут приймають: алюміній, мідь, свинець, латунь та магній. Також можна здати радіатори. Слід зазначити, що чорний та кольоровий метал приймають у різних пунктах.

Адреса пунктів: вул. Вацлава Гавела, 16 (чермет); вул, Бакуніна, 3 (кольоровий метал).

Металобрухт.kiev

Компанія надає послуги з прийому та вивезення металобрухту, демонтажу металоконструкцій. Тут можна здати чорний и кольоровий метал, а також електронні плати, акумулятори, електродвигуни та кабелі.

Адреса пунктів: вул. Привокзальна, 12/1 (територія стадіону "Восход").

ВторЛом

Компанія приймає майже всі види чермету (труби, швелери, арматури, бочки, верстати, куточки і т.д.) та кольорового металу (алюміній, свинець, магній, мідь, бронза, нержавіюча сталь). Крім того, тут можна замовити послуги з демонтажу металобрухту та його транспортування. Послуга доступна при вазі брухту не менше 5 тонн.

Адреса пунктів: вул. Екскаваторна, 30.

Lomtrade

Компанія надає послуги з прийому чорного та кольорових металів. Із кольорових металів приймають алюміній, мідь, свинець, латунь та бронза. Крім того тут можна здати, кабель так електродвигуни. Також є можливість провести демонтаж та вивіз металобрухту силами компанії.

Адреса пунктів: вул. Бориспільська, 17в; вул. Академіка Горбунова, 3а; вул. Зрошувальна, 15а.

Metallic

Компанія займається купівлею та різанням металів, а також демонтажними роботами (демонтує промислові об'єкти та інші будинки). Із кольорових металів тут приймають алюміній, мідь та латунь. Слід зазначити, що пункти прийому цієї компанії діють не тільки в Києві, а також у Київській області.

Адреса пунктів: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 16; смт. Калинівка, вул. Залізнична, 164; м. Васильків, вул. Чехова, 1; м. Білогородка, вул. Будівельна, 5.

Prince Turki Group

Компанія приймає всі види металобрухту, а також проводить демонтаж конструкція. Крім того, спеціалісти фірми проводять безкоштовний вивіз металобрухту, якщо його вага вища за 100 кг. Також тут приймають старі та відпрацьовані автомобільні акумулятори.

Адреса пунктів: вул. Електриків, 23.

Проміндустрія

Компанія займається закупівлею брухту чорних металів. ТОВ "Проміндустрія" закуповує чорний металобрухт (сталевий та чавунний). Крім того, компанія реалізує весь спектр послуг з проведення демонтажних робіт щодо металоконструкцій будь-якої складності.

Адреса пунктів: просп. Повітрофлотський, 100; вул. Віскозна, 5; вул. Володимира Брожка 12б; вул. Івана Виговського, 9б.

Ціни на чорний та кольоровий метал у Києві

Ціна на прийом чорного та кольорового металу формується на основі кількох факторів:

Світові ціни диктуються попитом та пропозицією на світовому ринку.

Вартість переробки металу. Залежить від складності процесу переробки та вартості обладнання, що використовується.

Вартість транспортування металу. Залежить від відстані, яку необхідно подолати, та способу транспортування.

Стан металу. Ціна на чистий та відсортований метал вища, ніж на брудний та нерасортований метал.

Об'єм металу. Чим більше металу ви здаєте, тим вищою буде ціна.

Потреба ринку у металі. Якщо на ринку спостерігається високий попит на метал, то ціна на нього буде вищою.

Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну ціну за металобрухт:

Зберіть якнайбільше металу.

Очистіть метал від бруду та сміття.

Відсортуйте метал за типом.

Запитайте у пункту прийому металобрухту, чи є у них спеціальні пропозиції на поточний момент.

Середня ціна на прийом 1 кг брухту металів у Києві:

Чорний метал — від 3,5 до 4,5 грн;

Мідь — від 198,4 до 233,1 грн;

Алюміній — от 39,7 до 49,6 грн;

Нержавіюча сталь — від 40 до 45 грн:

Бронза — від 97 до 160 грн;

Латунь — від 99,2 до 153,8 грн;

Свинець — від 39,7 до 45 грн;

Магній — від 20 до 22 грн;

Титан — від 70 до 120 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку.

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