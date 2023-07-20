Список пунктов приема металлолома в Киеве: цены на металлолом черного и цветного металла 2023

Свалка металлолома. Фото: metallic.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Существует множество причин, чтобы сдавать металлолом в переработку. Во-первых, это экологически ответственно. Переработка металлолома помогает сократить вредные выбросы в атмосферу и загрязнение окружающей среды. Во-вторых, это хорошая возможность заработать немного денег. Сдав металлолом в переработку, можно получить хорошее финансовое вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, где сдать металл в Киеве и сколько стоит лом черных и цветных металлов в Украине.

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МеталлоГрухт

Эта компания принимает лом черных металлов, а также алюминий, латунь и медь. Сдать можно любой объем металла. Кроме того, компания предоставляет услуги по вывозу чермета: демонтаж, вывоз, выезд с весами.

Адрес пунктов: ул. Каунасская 13а; ул. Березняковская 17а

УкрЛом

Компания производит прием лома черных и цветных металлов по Киеву и области. Здесь также можно сдать лом черных металлов: чугун, стружку, трубы, б/у металлопрокат, нержавеющую сталь, автомобили, почти все виды бытового лома, а также цветные металлы: алюминий, бронзу, медь, латунь, свинец, акб, б/у кабели, двигатели.

Адрес пунктов: ул. Новодарницкая, 32.

"Укрвторресурсы"

Компания не только занимается приемом металлолома черных и цветных металлов, но и оказывает услуги по демонтажу металлических конструкций и вывозу металла. Здесь можно сдать металлолом черного металла, а также алюминий, латунь, свинец, олово бронза и медь.

Адрес пунктов: ул. Бориспольская, 9

КиевЛом

Эта компания специализируется на приеме лома цветного металла. Здесь можно сдать алюминий, латунь, медь, бронзу, нержавеющую сталь, титан, свинец, нихром, сурьму, олово. Кроме этого, здесь также принимают и черметы, аккумуляторы, бытовые и компьютерные платы.

Адрес пунктов: ул. Бориспольская, 9.ул. Коллекторная, 40а

ЛомМет

Компания занимается приемом черного и цветного металла в Киеве и пригороде. Есть возможность сдать металлолом курьеру. Из цветных металлов здесь принимают алюминий, медь, свинец, латунь и магний. Также можно сдать радиаторы. Следует отметить, что черный и цветной металл принимают в разных пунктах.

Адрес пунктов: ул. Вацлава Гавела, 16 (чермет); ул, Бакунина, 3 (цветной металл).

Металлолом.kiev

Компания предоставляет услуги по приему и вывозу металлолома, демонтажу металлоконструкций. Здесь можно сдать черный и цветной металл, а также электронные платы, аккумуляторы, электродвигатели и кабели.

Адрес пунктов: ул. Привокзальная, 12/1 (территория стадиона "Восход").

ВторЛом

Компания принимает почти все виды чермета (трубы, швеллеры, арматуры, бочки, станки, уголки и т.д.) и цветного металла (алюминий, свинец, магний, медь, бронза, нержавеющая сталь). Кроме того, здесь можно заказать услуги по демонтажу металлолома и его транспортировке. Услуга доступна при весе лома не менее 5 тонн.

Адрес пунктов: ул. Экскаваторная, 30

Lomtrade

Компания предоставляет услуги по приему черных и цветных металлов. Из цветных металлов принимают алюминий, медь, свинец, латунь и бронзу. Кроме того здесь можно сдать, кабель да электродвигатели. Также есть возможность провести демонтаж и вывоз металлолома силами компании.

Адрес пунктов: ул. Бориспольская, 17в; ул. Академика Горбунова, 3а; ул. Оросительная, 15а.

Metallic

Компания занимается покупкой и резкой металлов, а также демонтажными работами (демонтирует промышленные объекты и другие дома). Из цветных металлов принимают алюминий, медь и латунь. Следует отметить, что пункты приема этой компании действуют не только в Киеве, но и в Киевской области.

Адрес пунктов: г. Киев, б-р Вацлава Гавела, 16; пгт. Калиновка, ул. Железнодорожная, 164; г. Васильков, ул. Чехова, 1; г. Белогородка, ул. Строительная, 5.

Prince Turki Group

Компания принимает все виды металлолома, а также производит демонтаж конструкция. Кроме того, специалисты фирмы проводят бесплатный вывоз металлолома, если его вес выше 100 кг. Здесь же принимают старые и отработанные автомобильные аккумуляторы.

Адрес пунктов: ул. Электриков, 23.

Проминдустрия

Компания занимается закупкой лома черных металлов. Проминдустрия закупает черный металлолом (стальной и чугунный). Кроме того, компания реализует весь спектр услуг по проведению демонтажных работ по металлоконструкциям любой сложности.

Адрес пунктов: просп. Воздухофлотский, 100; ул. Вискозная, 5; ул. Владимира Брожко 12б; ул. Ивана Выговского, 9б.

Цены на черный и цветной металл в Киеве

Цена на прием черного и цветного металла формируется на основе нескольких факторов:

Мировые цены диктуются спросом и предложением на мировом рынке.

Стоимость переработки металла. Зависит от сложности процесса переработки и стоимости используемого оборудования.

Стоимость транспортировки металла. Зависит от расстояния, которое необходимо преодолеть, и от способа транспортировки.

Состояние металла. Цена на чистый и отсортированный металл выше, чем на грязный металл.

Объем металла. Чем больше металла вы сдаете, тем выше будет цена.

Потребность рынка в металле. Если на рынке наблюдается высокий спрос на металл, то цена на него будет выше.

Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальную цену за металлолом:

Соберите больше металла.

Очистите металл от грязи и мусора.

Отсортируйте металл по типу.

Спросите у пункта приема металлолома, есть ли у них специальные предложения на текущий момент.

Средняя цена на прием 1 кг металлолома в Киеве:

Черный металл — от 3,5 до 4,5 грн;

Медь — от 198,4 до 233,1 грн;

Алюминий — от 39,7 до 49,6 грн;

Нержавеющая сталь — от 40 до 45 грн.

Бронза — от 97 до 160 грн;

Латунь — от 99,2 до 153,8 грн;

Свинец — от 39,7 до 45 грн;

Магний — от 20 до 22 грн;

Титан — от 70 до 120 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.

Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях. Кроме того, мы собрали цены на золото в Украине. Это самый популярный драгоценный металл, используемый во множестве сфер.