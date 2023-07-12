Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г платини в Україні

Платина у злитках. Фото: grandrapidscoins.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Платина — дорогоцінний метал, що має унікальні властивості і привертає увагу людей протягом століть. Цей метал займає особливе місце у світі науки, промисловості та ювелірного мистецтва. Платина є одним із найдорожчих металів на сучасному ринку, тому її здавання у пункти прийому та ломбарди — це гарна можливість заробити трохи додаткових грошей.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує платина в Україні.

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Що таке платина

Історія платини, як це не дивно, почалася задовго до її відкриття. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни та інки, використовували платину у своїх прикрасах, але вони не усвідомлювали, що це окремий метал.

Офіційне відкриття платини припадає на 16 століття, коли іспанські завойовники виявили її у Південній Америці та привезли до Європи. Спочатку платину вважали просто домішковим металом, що заважає видобутку золота та срібла.

Наступний важливий етап в історії платини стався у XVIII столітті, коли її почали вивчати європейські вчені. Втім, видобуток та використання платини були складними через її високу щільність і тугоплавкість. Протягом тривалого часу платина вважалася незручною та непотрібною, і часто просто викидалася під час видобутку золота чи срібла.

У XIX столітті інтерес до платини зріс, коли її властивості стали більш вивченими. Цей метал почали застосувати у різних галузях, включаючи ювелірне мистецтво, хімію, електроніку та медицину. Було розроблено нові способи видобутку та очищення платини.

У XX столітті платина стала ще ціннішим металом, особливо після широкого використання в автомобільній промисловості. Вона використовується у каталізаторах автомобілів для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Сьогодні платина залишається одним із найцінніших та затребуваних дорогоцінних металів у світі. Вона використовується в ювелірному мистецтві для створення дорогоцінних прикрас, а також у різних промислових галузях, включаючи електроніку, хімію та медицину.

Платина є стійким до корозії металом. Вона не реагує з водою, кислотами та більшістю хімічних речовин, що робить її ідеальним для використання у хімічній промисловості та у виробництві ювелірних виробів. Крім того, вона є одним із найщільніших металів. Її щільність перевищує щільність багатьох інших металів, що робить її тяжкою та міцною. Також цей метал має високу електропровідність, що робить його корисним для застосування в електроніці та виробництві електричних компонентів.

Навіщо здавати платину

Здаючи платину на переробку, можна витягти та відновити цінні компоненти цього металу, які можуть бути повторно використані у виробництві різних товарів та виробів — це дозволяє заощаджувати природні ресурси.

Шляхом повторного використання платини з відпрацьованих або невикористовуваних виробів або ювелірних прикрас, ми зменшуємо потребу у видобуванні нових металевих руд та знижуємо негативний вплив на навколишнє середовище.

Крім того, здавання платини на переробку може стати додатковим джерелом доходу. Це рідкий та дорогий метал за який в ломбардах та пунктах прийому можуть заплатити багато грошей.

Як правильно здавати платину

Вартість платини в українських ломбардах формується на основі різних факторів, які зазнають постійних змін. На вартість цього металу впливає ціна платини на світовому ринку, а також курс Національного банку України.

Також на вартість платини впливає проба, яка вказує на вміст самого металу в прикрасі. Чим вище проба, тим менше у виробі міститься домішок інших металів, а отже, його ціна буде вищою.

Платина має значну цінність навіть у вигляді брухту або пошкоджених прикрас. На відміну від деяких інших металів поява подряпин на поверхні платинових виробів не призводить до зниження їх вартості, оскільки подряпини легко видаляються поліруванням.

Процес оцінки та прийому платинового виробу займає небагато (15-30 хвилин), включаючи оформлення відповідних документів. Зазначимо, що при здаванні дорогоцінних металів у ломбард, клієнт повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Далі фахівцю потрібно провести зовнішню оцінку виробу перевірити наявність проби та дорогоцінного каміння. В українських ліцензованих ломбардах приймають лише вироби із платини з українською пробою. Виріб обов'язково зважується на терезах, щоб визначити його точну вагу.

Ви можете отримати гроші, здаючи різні платинові прикраси, включаючи:

Обручки

Ланцюги

Кулони

Сережки

Також приймаються ювелірні набори та зливки з платини. Важливо враховувати тип платини (декоративна чи технічна) та наявність вставок (дорогоцінного каміння), які також можуть будуть враховані при оцінці та видачі позики.

Ціни на платину в Україні

Закупівельні ціни на платину від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 1075,08 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 1064,33 грн/грам.

Платина, яка не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 1032,08 грн/грам.

Закупівельні ціни на платину брухті від Національного банку України:

900 проба: 928,87 грн/грам.

950 проба: 980,48 грн/грам.

999,5 проба: 1031,56 грн/грам.

Середня ціна на платину в ломбардах України в залежності від стану вироба та проби починається від 700 грн за грам і може доходити до 1030 грн грн за грам.

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