Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г платины в Украине

Платина в слитках. Фото: grandrapidscoins.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Платина – драгоценный металл, обладающий уникальными свойствами и привлекающий внимание людей на протяжении веков. Этот металл занимает особое место в мире науки, промышленности и ювелирного искусства. Платина является одним из самых дорогих металлов на современном рынке, поэтому ее сдача в пункты приема и ломбарды — хорошая возможность заработать немного дополнительных денег.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит платина в Украине.

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Что такое платина

История платины, как ни странно, началась задолго до ее открытия. Древние цивилизации, такие как египтяне и инки, использовали платину в своих украшениях, но не осознавали, что это отдельный металл.

Официальное открытие платины приходится на 16 век, когда испанские завоеватели обнаружили ее в Южной Америке и привезли в Европу. Сначала платину считали просто примесным металлом, мешающим добыче золота и серебра.

Следующий важный этап в истории платины произошел в XVIII веке, когда ее начали изучать европейские ученые. Впрочем, добыча и использование платины были сложными из-за высокой плотности и тугоплавкости. В течение длительного времени платина считалась неудобной и ненужной, и часто просто выбрасывалась при добыче золота или серебра.

В XIX веке интерес к платине возрос, когда ее свойства стали более изученными. Этот металл начал применяться в различных отраслях, включая ювелирное искусство, химию, электронику и медицину. Были разработаны новые способы добычи и очистки платины.

В XX веке платина стала еще более ценным металлом, особенно после начала широкого использования в автомобильной промышленности. Он используется в катализаторах автомобилей для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Сегодня платина остается одним из самых ценных и востребованных драгметаллов в мире. Она используется в ювелирном искусстве для создания драгоценных украшений, а также в различных отраслях, включая электронику, химию и медицину.

Платина является стойким к коррозии металлом. Она не реагирует с водой, кислотами и большинством химических веществ, что делает ее идеальным для использования в химической промышленности и производстве ювелирных изделий. Кроме того, он является одним из самых плотных металлов. Ее плотность превышает плотность многих других металлов, что делает ее тяжелой и крепкой. Также этот металл обладает высокой электропроводностью, что делает его полезным для использования в электронике и производстве электрических компонентов.

Зачем сдавать платину

Сдавая платину на переработку, можно извлечь и восстановить ценные компоненты этого металла, которые могут быть повторно использованы в производстве различных товаров и изделий, что позволяет экономить природные ресурсы.

Путем повторного использования платины из отработанных или неиспользуемых изделий или ювелирных украшений мы уменьшаем потребность в добыче новых металлических руд и снижаем негативное влияние на окружающую среду.

Кроме того, сдача платины на переработку может стать дополнительным источником дохода. Это жидкий и дорогой металл, за который в ломбардах и пунктах приема могут заплатить много денег.

Как правильно сдавать платину

Стоимость платины в украинских ломбардах формируется на основе различных факторов, которые претерпевают постоянные изменения. На стоимость металла влияет цена платины на мировом рынке, а также курс Национального банка Украины.

Также на стоимость платины влияет проба, указывающая на содержание самого металла в украшении. Чем выше проба, тем меньше в изделии содержится примесей других металлов, следовательно, его цена будет выше.

Платина имеет значительную ценность даже в виде лома или поврежденных украшений. В отличие от других металлов появление царапин на поверхности платиновых изделий не приводит к снижению их стоимости, поскольку царапины легко удаляются полировкой.

Процесс оценки и приема платинового изделия занимает немного (15-30 минут), включая оформление соответствующих документов. Отметим, что при сдаче драгоценных металлов в ломбард клиент должен иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Далее специалисту нужно провести внешнюю оценку изделия, проверить наличие пробы и драгоценных камней. В украинских лицензированных ломбардах принимают только изделия из платины с украинской пробой. Изделие обязательно взесят, чтобы определить его точный вес.

Вы можете получить деньги, сдавая различные платиновые украшения, включая:

Обручальные кольца

Цепи

Кулоны

Серьги

Также принимаются ювелирные наборы и слитки из платины. Важно учитывать тип платины (декоративная или техническая) и наличие вставок (драгоценных камней), которые также могут быть учтены при оценке и выдаче ссуды.

Цены на платину в Украине.

Закупочные цены на платину от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 1075,08 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его до признанных производителями стандартов качества: 1064,33 грн/грамм.

Платина, не отвечающая требованиям качества банковских металлов: 1032,08 грн/грамм.

Закупочные цены на платину металлолома от Национального банка Украины:

900 проба: 928,87 грн/грамм.

950 проба: 980,48 грн/грамм.

999,5 проба: 1031,56 грн/грамм.

Средняя цена на платину в ломбардах Украины в зависимости от состояния изделия и пробы начинается от 700 грн. за грамм и может доходить до 1030 грн. за грамм.

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