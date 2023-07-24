Список пунктів прийому металобрухту в Одесы: ціни на брухт чорного та кольорового металу 2023

Звалище брухту. Фото: evreka.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка металу має значення для екології, економіки та суспільства загалом. Це допомагає запобігти скупченню сміття у навколишньому середовищі, а також дозволяє використовувати вже існуючі матеріали для виробництва нових виробів.

Втім здавання металобрухту може бути не тільки екологічно відповідальним вчинком, а й прибутковим. Новини.LIVE розповідають, де здати метал в Одесі та скільки коштує брухт чорних та кольорових металів в Україні.

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Тотал Втор

Компанія займається купівлею металобрухту в Одесі. Тут можна здати брухт таких типів металу: чорний, алюміній, мідь, латунь, нержавіючу сталь, свинець, цинк, банки. Крім того, тут приймають автомобільні акумулятори, а також мідні та латуні радіатори.

Крім того, компанія виконує демонтаж будь-яких металоконструкцій, різного обладнання, розбирання яхт і різання ємностей. Вивіз металобрухту також є серед послуг. Компанія здійснює доставку на своїх машинах. Лом вивозиться на спеціалізований майданчик, де зважується на повірених терезах.

Адреса пунктів: Балтська дорога, 156

МеталоБрухт

Ще одна компанія в Одесі, що займається скупкою металобрухту. Тут можна здати алюміній, мідь, нержавіючу сталь, цинк, силумін, свинець. Крім того, компанія приймає акумулятори, автомобільні деталі, старі агрегати, кабелі та латуні радіатори. Оцінка нестандартних конструкцій та виробів проводиться в індивідуальному порядку.

Адреса пунктів: Балтська дорога, 156

ВторМеталл

Компанія займається прийомом металобрухту в Одесі та Одеській області. Тут можна здати чермет, мідь алюміній, латунь, нержавіючу сталь, а також акумулятори. Також в пункти прийому цієї фірми можна здати: батареї, ванни, газові колонки, котли, диски, пічки, пральні машини, холодильники, кондиціонери, неліквідне обладнання, цистерни, баки, насоси, редуктора, труби, радіатори, тощо.

Крім того, спеціалісти компанії транспортують металобрухт з квартир та приватних будинків.

Адреса пунктів: Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 12а; Біляївка, вул. Щорса, 7; Овідіополь, вул. Одеська, 4.

Укрвтормет

Компанія займається прийомом чорного та кольорового, а також автомобільного металобрухту, побутової техніки та акумуляторів.

Адреса пунктів: Мукачевський пров., 4

Вторис

Компанія займається скупкою чорного та кольорового металів. Тут можна здати металобрухт усіх видів у будь-якій кількості. Зокрема компанія купує неліквідне обладнання, кабелі, мідь, латунь, бронзу, алюміній, нержавіючу сталь, магній, титан, цистерни, баки, насоси, редуктора, труби, радіатори, батареї, ванни, газ колонки, котли, диски, пічки, прання. машини, холодильники, кондиціонери, акумулятори, бойлери і т.д.

Крім того, спеціалісти можуть приїхати к клієнту з вагами і заберати брухт з дому чи гаража. Також компанія займається демонтажем, різанням та розбиранням конструкцій різних рівнів складності.

Адреса пунктів: вул. Академіка Філатова, 2б; шосе Тираспільське, 22а.

MetOdes

Компанія купує чорний та кольоровий металобрухт. А саме мідь та мідну стружку бронзу, латунь а також бронзовову та латунну стружку. Крім того, тут можна здати латунні та мідні автомобільні радіатори, алюміній, дюраль, електротехнічний алюміній свинець, титан, цинк та нержавіючу сталь.

Адреса пунктів: вул. Залізничників, 10.

"Неликвид"

Компанія закуповує в Одесі різні види кольорового металобрухту. Тут можна здати радіоелектронний брухт, акумулятори, засоби зв'язку, плати, нікель, ніхром та інші сплави нікелю, нержавіючу сталь, мельхіор, свинець, олово, феросплави, феромарганець, феросиліцій та посріблений металобрухт.

При цьому компанія не займається закупівлею чорного металобрухту.

Адреса пунктів: вул. Косівська, 2.

Ціни на чорний та кольоровий метал в Одесі

Ціни на прийом металу формуються на основі різних факторів, включаючи світові ринки, попит та пропозицію, вартість переробки, технічні характеристики металу та його стан. В цілому, ціни на прийом металу є динамічними і можуть змінюватися під впливом найрізноманітніших факторів. Крім того, ціни на прийом металобрухту визначаються кожним конкретним пунктом прийому та можуть суттєво відрізнятися у різних місцях.

Пункти прийому металобрухту, які закуповують великі обсяги, можуть надати вигідніші умови та ціни своїм клієнтам. Додаткові послуги, такі як вивіз металобрухту з місця його знаходження або класифікація матеріалу за типом та якістю можуть також позначитися на кінцевій вартості металу.

Середня ціна на прийом 1 кг брухту металів в Одесі:

Чорний метал — від от 4,5 до 7 грн;

Мідь — від 200,2 до 240 грн;

Алюміній — від 40 до 50,1 грн;

Нержавіюча сталь — від 20 до 25 грн:

Латунь — від 100,1 до 150,2 грн;

Свинець — від 25 до 40 грн;

Магній — від 20 до 22 грн;

Титан — від 100,1 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку.

Також ми зібрали ціни за 1г срібла в Україні. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях. Крім того, ми зібрали ціни на золото в Україні. Це найпопулярніший дорогоцінний метал, який використувується у безлічі сфер. Крім того, ми окремо написали про те, де здати металобрухт в Києві та у Львові.