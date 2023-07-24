Список пунктов приема металлолома в Одессе: цены на металлолом черного и цветного металла 2023

Свалка металлолома. Фото: evreka.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка металла имеет большое значение для экологии, экономики и общества в целом. Это помогает предотвратить скопление мусора в окружающей среде, а также позволяет использовать уже существующие материалы для производства новых изделий.

Впрочем, сдача металлолома может быть не только экологически ответственным поступком, но и прибыльным. Новини.LIVE рассказывают, где сдать металл в Одессе и сколько стоит лом черных и цветных металлов в Украине.

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Тотал Втор

Компания занимается покупкой металлолома в Одессе. Здесь можно сдать лом таких типов металла: черный, алюминий, медь, латунь, нержавеющую сталь, свинец, цинк, банки. Кроме того, здесь принимают автомобильные аккумуляторы, медные и латунные радиаторы.

Кроме того, компания производит демонтаж любых металлоконструкций, различного оборудования, разборки яхт и резки емкостей. Вывоз металлолома также есть среди услуг. Компания производит доставку на своих машинах. Лом вывозится на специализированную площадку, где решается на поверенных весах.

Адрес пунктов: Балтская дорога, 156

МеталлоГрухт

Еще одна компания в Одессе, занимающаяся скупкой металлолома. Здесь можно сдать алюминий, медь, нержавеющую сталь, цинк, силумин, свинец. Кроме того компания принимает аккумуляторы, автомобильные детали, старые агрегаты, кабели и латунные радиаторы. Оценка нестандартных конструкций и изделий производится в индивидуальном порядке.

Адрес пунктов: Балтская дорога, 156

ВторМеталл

Компания занимается приемом металлолома в Одессе и Одесской области. Здесь можно сдать чермет, медь алюминий, латунь, нержавеющую сталь, а также аккумуляторы. Также в пункты приема этой фирмы можно сдать: батареи, ванны, газовые колонки, котлы, диски, печки, стиральные машины, холодильники, кондиционеры, неликвидное оборудование, цистерны, баки, насосы, редукторы, трубы, радиаторы и т.д.

Кроме того, специалисты компании транспортируют металлолом из квартир и частных домов.

Адрес пунктов: Одесса, ул. Хаджибейская дорога, 12а; Беляевка, ул. Щорса, 7; Овидиополь, ул. Одесская, 4

Укрвтормет

Компания занимается приемом черного и цветного, а также автомобильного металлолома, бытовой техники и аккумуляторов.

Адрес пунктов: Мукачевский пер., 4

Вторис

Компания занимается скупкой черного и цветного металла. Здесь можно сдать металлолом всех видов в любом количестве. В частности, компания покупает неликвидное оборудование, кабели, медь, латунь, бронзу, алюминий, нержавеющую сталь, магний, титан, цистерны, баки, насосы, редуктора, трубы, радиаторы, батареи, ванны, газ колонки, котлы, диски, печки, стирки. машины, холодильники, кондиционеры, аккумуляторы, бойлеры и т.д.

Кроме того, специалисты могут приехать к клиенту с весами и забрать лом из дома или гаража. Также компания занимается демонтажем, резкой и разборкой конструкций разных уровней сложности.

Адрес пунктов: ул. Академика Филатова, 2б; шоссе Тираспольское, 22а.

MetOdes

Компания покупает черный и цветной металлолом. А именно медь и медную стружку бронзу, латунь, а также бронзовую и латунную стружку. Кроме того, здесь можно сдать латунные и медные радиаторы, алюминий, дюраль, электротехнический алюминий свинец, титан, цинк и нержавеющую сталь.

Адрес пунктов: ул. Железнодорожников, 10

"Неликвид"

Компания закупает в Одессе разные виды цветного металлолома. Здесь можно сдать радиоэлектронный лом, аккумуляторы, средства связи, платы, никель, нихром и другие сплавы никеля, нержавеющую сталь, мельхиор, свинец, олово, ферросплавы, феромарганец, ферросилиций и посеребренный металлолом.

При этом компания не занимается закупкой черного металлолома.

Адрес пунктов: ул. Косовская, 2.

Цены на черный и цветной металл в Одессе.

Цены на прием металла формируются на основе различных факторов, включая мировые рынки, спрос и предложение, стоимость переработки, технические характеристики металла и состояние. В целом, цены на прием металла динамичны и могут изменяться под влиянием самых различных факторов. Кроме того, цены на прием металлолома определяются каждым конкретным пунктом приема и могут существенно отличаться в разных местах.

Пункты приема металлолома, закупающие большие объемы, могут предоставить более выгодные условия и цены своим клиентам. Дополнительные услуги, такие как вывоз металлолома с места его нахождения или классификация материала по типу и качеству, могут также отразиться на конечной стоимости металла.

Средняя цена на прием 1 кг металлолома в Одессе:

Черный металл – от от 4,5 до 7 грн;

Медь – от 200,2 до 240 грн;

Алюминий – от 40 до 50,1 грн;

Нержавеющая сталь - от 20 до 25 грн.

Латунь – от 100,1 до 150,2 грн;

Свинец – от 25 до 40 грн;

Магний – от 20 до 22 грн;

Титан - от 100,1 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.

Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях. Кроме того, мы собрали цены на золото в Украине. Это самый популярный драгоценный металл, используемый во множестве сфер. Кроме того, мы отдельно написали о том, где сдать металлолом в Киеве и во Львове.