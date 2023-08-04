Ціни на свинець в Україні в серпні 2023

Брухт титану. Фото: greystonealloys.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Титан відіграє важливу роль у різних галузях промисловості та технологій завдяки своїм унікальним властивостям. Цей кольоровий метал має низьку щільність і високу міцність, що робить його одним з найлегших і найміцніших металів. Він важить приблизно вдвічі менше сталі, але при цьому має порівнянну міцність.

Здавання титану в пункти прийому вторинної сировини дозволяє зберегти цей цінний метал, зменшити кількість відходів, які потрапляють на звалища, а також заробити трохи грошей. Новини.LIVE зібрали ціни на 1 кг титану в Україні.

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Що таке титан

Титан був відкритий незалежно двома вченими на початку ХІХ століття. В 1791 році німецький хімік Мартін Хенке першим виявив титан у мінералі ілменіт. В 1795 англійський мінералог Вільям Грегор також незалежно відкрив титан. Він ізолював його з рутилового піску (оксид титану) і дав йому красиву назву — "титан" — на честь титанів, гігантських істот із давньогрецької міфології.

Втім, отримання чистого металевого титану було тривалим і складним процесом, що потребувало наукової роботи та розробок. Американський хімік Хантер продовжив дослідження цього елементу і в 1910 році зміг отримати кілька грамів майже чистого титану, але він все ще містив невелику кількість домішок.

Лише в 1925 році, голландські вчені Антон Ван Аркел і Якоб Буре змогли досягти більшого успіху в отриманні титану високої чистоти. Вони розробили процес, який дозволив отримати титан з дуже високим ступенем очищення від домішок. Нарешті чистий титан продемонстрував свої унікальні властивості, такі як низька щільність, висока міцність та відмінна корозійна стійкість.

В останні десятиліття титан знайшов широке застосування у різних галузях промисловості, таких як авіація, аерокосмічна промисловість, медицина, виробництво спортивних товарів та інших. Його легкість, міцність та стійкість до корозії зробили його цінним матеріалом для різних технологій та виробів.

Навіщо здавати титан на переробку

Здавання титану в пункти прийому вторинної сировини дозволяє зберегти цей метал, а також зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Перероблений титан можна використовувати для нових виробів, що допомагає скоротити споживання ресурсів.

Крім того, здавання титану в пункти прийому вторинної сировини може стати джерелом додаткового доходу. Ціна на титан на ринку вторинної сировини постійно зростає, тому здавати його вигідно.

Як правильно здавати титан

Титан – метал із безліччю застосувань у різних галузях: медицині, будівництві, кулінарії та хімічній промисловості. Існує ціле різноманіття видів титанових сплавів, кожен із яких оцінюється по-різному. Найцінніші сплави – ВТ1-0, ВТ1-00 та ВТ6. Відходи виробництва, такі як стружка та крихта, оцінюються нижче. Наявність засмічення та сторонніх домішок може знизити вартість титану. На ринку вторинної сировини великий попит мають титанові труби, фільтри, клапани двигунів, кускові відходи, диски та інші вироби.

Титанові вироби мають сріблястий колір і на перший погляд можуть їх можна сплутати зі звичайною нержавіючою сталлю. При огляді металу слід бути уважними, оскільки продаж титану може принести значно більший дохід у порівнянні з іншими кольоровими металами.

Титан слабо реагує на магнітне поле, аналогічно нержавіючої сталі. Це означає, що він не притягується до магніту як залізо, але також не відштовхується від нього, як мідь.

Міцність титану практично дорівнює міцності сталі, але важить він на 45% менше. У той же час, титан міцніший за алюміній у 2 рази і на 60% важчий. Якщо ваш метал має міцність, порівнянну з міцністю сталі, але при цьому значно він легше, є ймовірність, що це титан.

Проте чистий титан у великих виробах зустрічається рідко. Він частіше входить до складу різних сплавів із різною щільністю та вагою. Найкращим методом визначення наявності титану є спостереження за видом іскри при різанні болгаркою. Чистий титан дає білу іскру.

Також, вартість титану залежить від його обсягу: чим більший обсяг титану ви здаєте, тим вища ціна за 1 кілограм. Краще накопичити титанові матеріали, щоб потім для здати цей метал у великому кількості і отримати більш вигідну ціну.

Ціни на титан в Україні

Ціни на 1 кг титану (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 99,2 грн.

Вінницька область — від 100,7 грн.

Волинська область — від 99,3 грн.

Дніпропетровська область — від 100,2 грн.

Житомирська область — від 99,8 грн.

Закарпатська область — від 100,3 грн.

Запорізька область — від 100,8 грн.

Івано-Франківська область — від 100,6 грн.

Кіровоградська область — від 99,1 грн.

Львівська область — від 99,9 грн.

Миколаївська область — від 100,4 грн.

Одеська область — від 100,1 грн.

Полтавська область — від 100,7 грн.

Рівненська область — від 100,6 грн.

Сумська область — від 100,7 грн.

Тернопільська область — від 99, 6 грн.

Харьківська область — від 100,1 грн.

Хмельницька область — від 101 грн.

Черкаська область — від 101 грн.

Чернівецька область — від 100 грн.

Чернігівська область — від 100,8 грн.

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