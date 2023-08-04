Цены на свинец в Украине в августе 2023

Лом титана. Фото: greystonealloys.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Титан играет немаловажную роль в различных отраслях промышленности и технологий благодаря своим уникальным свойствам. Этот цветной металл обладает низкой плотностью и высокой прочностью, что делает его одним из самых легких и прочных металлов. Он весит примерно в два раза меньше стали, но при этом имеет сравнимую прочность.

Сдача титана в пункты приема вторичного сырья позволяет сохранить этот ценный металл, уменьшить количество попадающих на свалки отходов, а также заработать немного денег. Новости.LIVE собрали цены на 1 кг титана в Украине.

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Что такое титан

Титан был открыт независимо двумя учеными в начале XIX века. В 1791 году германский химик Мартин Хенке первым нашел титан в минерале илменит. В 1795 году английский минералог Уильям Грегор также независимо открыл титан. Он изолировал его из рутилового песка (оксид титана) и дал ему красивое название – "титан" – в честь титанов, гигантских существ из древнегреческой мифологии.

Впрочем, получение чистого металлического титана было длительным и сложным процессом, требующим научной работы и разработок. Американский химик Хантер продолжил исследование этого элемента и в 1910 году смог получить несколько грамм почти чистого титана, но он все еще содержал небольшое количество примесей.

Лишь в 1925 году, голландские ученые Антон Ван Аркел и Якоб Буре смогли добиться большего успеха в получении титана высокой чистоты. Они разработали процесс, позволивший получить титан с очень высокой степенью очистки от примесей. Наконец, чистый титан продемонстрировал свои уникальные свойства, такие как низкая плотность, высокая прочность и отличная коррозионная стойкость.

В последние десятилетия титан нашел обширное применение в различных отраслях индустрии, таких как авиация, аэрокосмическая индустрия, медицина, создание спортивных продуктов и остальных. Его легкость, прочность и коррозионная устойчивость сделали его ценным материалом для различных технологий и изделий.

Зачем сдавать титан на переработку

Сдача титана в пункты приема вторичного сырья позволяет сохранить этот металл, а также снизить негативное влияние на окружающую среду. Переработанный титан можно использовать для создания новых изделий, что помогает сократить потребление ресурсов.

Кроме того, сдача титана в пункты приема вторсырья может стать источником дополнительного дохода. Цена на титан на рынке вторсырья постоянно растет, поэтому сдавать его выгодно.

Как правильно сдавать титан

Титан – металл со множеством применений в разных отраслях: медицине, строительстве, кулинарии и химической промышленности. Существует целое обилие видов титановых сплавов, каждый из которых оценивается по-различному. Самые ценные сплавы – ВТ1-0, ВТ1-00 и ВТ6. Отходы производства, такие как стружка и крошка, оцениваются ниже. Наличие засоров и посторонних примесей может снизить стоимость титана. На рынке вторичного сырья большим спросом пользуются титановые трубы, фильтры, клапаны двигателей, кусковые отходы, диски и другие изделия.

Титановые изделия имеют серебристый цвет и на первый взгляд их можно спутать с обычной нержавеющей сталью. При осмотре металла следует быть внимательным, поскольку продажа титана может принести значительно больший доход по сравнению с другими цветными металлами.

Титан слабо реагирует на магнитное поле, аналогично нержавеющей стали. Это означает, что он не притягивается к магниту как железо, но не отталкивается от него, как медь.

Прочность титана практически равна прочности стали, но весит он на 45% меньше. В то же время, титан прочнее алюминия в 2 раза и на 60% тяжелее. Если ваш металл имеет прочность, сравнимую с прочностью стали, но при этом он значительно легче, есть вероятность, что это титан.

Однако чистый титан в крупных изделиях встречается редко. Он чаще входит в состав разных сплавов с разной плотностью и весом. Лучшим методом определения наличия титана является наблюдение за видом искры при резке болгаркой. Чистый титан дает белую искру.

Также, стоимость титана зависит от его объема: чем больше объем титана вы сдаете, тем выше цена за 1 килограмм. Лучше накопить титановые материалы, чтобы затем сдать этот металл в большом количестве и получить более выгодную цену.

Цены на титан в Украине.

Цены на 1 кг титана (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 99,2 грн.

Винницкая область - от 100,7 грн.

Волынская область - от 99,3 грн.

Днепропетровская область - от 100,2 грн.

Житомирская область - от 99,8 грн.

Закарпатская область - от 100,3 грн.

Запорожская область - от 100,8 грн.

Ивано-Франковская область - от 100,6 грн.

Кировоградская область - от 99,1 грн.

Львовская область - от 99,9 грн.

Николаевская область - от 100,4 грн.

Одесская область - от 100,1 грн.

Полтавская область - от 100,7 грн.

Ровенская область - от 100,6 грн.

Сумская область - от 100,7 грн.

Тернопольская область - от 99, 6 грн.

Харьковская область - от 100,1 грн.

Хмельницкая область - от 101 грн.

Черкасская область - от 101 грн.

Черновицкая область - от 100 грн.

Черниговская область - от 100,8 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни , бронзы и свинца в Украине.

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