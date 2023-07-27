Ціни на брухт міді в Україні 2023

Брухт міді. Фото: assets.isu.pub

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є незамінним матеріалом для людства завдяки своїм унікальним властивостям і широкому спектру застосувань. Цей метал використовується у багатьох сферах, включаючи електроніку, будівництво, медицину, автомобільну промисловість тощо. Здавання міді в переробку дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля, а також може стати додатковим джерелом прибутку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні.

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Що таке мідь

Історія міді почалась в давні часи. Мідь була одним із найдавніших відомих металів, який людство почало використовувати. Приблизно в IV тисячолітті до нашої ери, коли почалося так зване "мідне століття", люди навчилися створювати знаряддя праці та предмети побуту з міді та бронзи, які стали замінювати кам'яні інструменти.

У процесі розвитку металургії людство виявило можливість поєднання міді з іншими елементами для створення сплавів. Один з перших відомих сплавів була бронза, яка утворюється із поєднання міді та олова. Використання бронзи стало важливим моментом історія розвитку цивілізації, оскільки цей матеріал був критично важливим створення зброї, інструментів, прикрас та інших предметів.

В різних стародавніх цивілізаціях, таких як єгиптяни, месопотамці, стародавні греки та римляни, мідь відігравала важливу роль в архітектурі, мистецтві та ремеслах. Мідні статуї, прикраси та інші вироби були цінними предметами, що демонстрували статус та багатство. У середні віки мідь залишалася важливим матеріалом, що застосовувався у будівництві, виготовленні зброї та інших предметів.

Мідь стала одним із ключових металів промислової епохи. Її використання в електротехніці, телеграфії, телефонії та інших галузях сприяло індустріалізації та технологічному прогресу.

У наш час мідь є важливим матеріалом, який використовується у різних галузях, таких як енергетика, електроніка, будівництво, транспорт, медицина та інші. Її властивості високої електропровідності та теплопровідності роблять її цінним матеріалом для створення різних технологій та продуктів.

Навіщо здавати мідь у переробку

Здавання міді в переробку замість викидання цього металу на звалище має одразу декілька переваг. По-перше — це турбота про довкілля. Вторинна переробка міді потребує набагато менше енергії та ресурсів, ніж видобуток та виробництво первинного металу з руди. Це знижує викиди парникових газів та інших забруднень, пов'язаних із виробництвом металу.

По-друге — це дозволяє повторно використовувати вже існуючий матеріал, що економить природні ресурси та зменшує необхідність видобування нових металевих руд.

Також мідні відходи можуть містити певні небезпечні або токсичні речовини, тому їх правильна обробка та переробка відіграють важливу роль у захисті здоров'я людей та навколишнього середовища.

Крім того, здавати мідь у переробку може бути вигідно й суто з фінансового погляду. Пункти прийому металобрухту працюють майже в кожному місті України і вони залюбки заплатять вам гроші за брухт міді.

Як правильно здавати мідь

Як було зазначено, мідь — це досить дорогий метал, який знаходить застосування у багатьох промислових сферах. Вартість здачі міді в переробку може значно змінюватись в залежності від вмісту в ній різних речовин, домішок та форми металу.

Для того, щоб здобути максимальну вигоду від продажу мідного брухту, необхідно виконати декілька кроків перед його здачею на приймальний пункт.

По-перше, слід ретельно очистити мідний виріб від сторонніх матеріалів та деталей інших металів. Це можуть бути покриття проводів, трансформаторних шин або елементи з дерева, пластику та сміття. Така очистка забезпечить високу якість брухту і дозволить отримати кращу ціну за нього.

По-друге, важливо розсортувати брухт за видами. Відокремлення видів мідного брухту спростить завдання співробітникам металоприймача.

Варто зазначити, що металобрухт з високим вмістом міді, наприклад прокатна мідь, є найціннішим і може коштувати дорожче.

З іншого боку, брухт, який утворився після обпалювання мідних кабелів через сильне окислення, може коштувати набагато менше через втрату частини міді. Тому, варто враховувати якість і характеристики мідного брухту перед його здачею на переробку.

Найчастіше на переробку здають такі предмети, як мідні кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні трубки та резервуари кондиціонерів, конденсатори, які зазвичай містять мідні спіралі, і теплообмінники, які мають мідні трубки.

Ціни на мідь метал в Україні

Ціна на здачу міді у переробку формується з багатьох факторів, таких як: рівень світових цін на цей метал, якість металу та попит на ринку.

Ціни на 1 кг міді (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 198,4 до 258 грн.

Вінницька область — від 201,4 до 210 грн.

Волинська область — від 198,6 до 213 грн.

Дніпропетровська область — від 200,4 до 220 грн.

Житомирська область — від 199,6 до 203,5 грн.

Закарпатська область — від 200,6 до 225 грн.

Запорізька область — від 201,6 до 260 грн.

Івано-Франківська область — від от 201,2 до 250 грн.

Кіровоградська область — від 198,2 до 210 грн.

Львівська область — від 180 до 199,8 грн.

Миколаївська область — від 200.8 до 230 грн.

Одеська область — від 200,2 до 250 грн.

Полтавська область — від 201,4 до 245 грн.

Рівненська область — від 201,2 до 213,2 грн.

Сумська область — від 201,4 до 244.5 грн.

Тернопільська область — від 199,2 до 214,7 грн.

Хмельницька область — від 202 до 230 грн.

Черкаська область — 202 до 215 грн.

Чернівецька область — від 201,6 до 207,4

Чернігівська область — від 201.6 до 230.7 грн.

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