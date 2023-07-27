Ціни на брухт міді в Україні 2023

Лом меди. Фото: assets.isu.pub

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является незаменимым материалом для человечества благодаря своим уникальным свойствам и широкому спектру применений. Этот металл используется во многих областях, включая электронику, строительство, медицину, автомобильную промышленность и т.д. Сдача меди в переработку позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду, а также может стать дополнительным источником прибыли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине.

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Что такое медь

История меди началась в давние времена. Медь была одним из самых древних известных металлов, который человечество начало использовать. Приблизительно в IV тысячелетии до нашей эры, когда начался так называемый "медный век", люди научились создавать орудия труда и предметы быта из меди и бронзы, которые стали заменять каменные инструменты.

В процессе развития металлургии человечество выявило возможность сочетания меди с другими элементами для создания сплавов. Один из первых известных сплавов была бронза, образующаяся из сочетания меди и олова. Использование бронзы стало важным моментом в истории развития цивилизации, поскольку этот материал был критически важным для создания оружия, инструментов, украшений и других предметов.

В разных древних цивилизациях, таких как египтяне, месопотамцы, древние греки и римляне, медь играла немаловажную роль в архитектуре, искусстве и ремеслах. Медные изваяния, украшения и другие изделия были ценными предметами, демонстрировавшими статус и богатство. В средние века медь оставалась важным материалом, применявшимся в строительстве, изготовлении оружия и других предметов.

Медь стала одним из ключевых металлов промышленной эры. Ее использование в электротехнике, телеграфии, телефонии и других отраслях способствовало индустриализации и технологическому прогрессу.

В настоящее время медь является важным материалом, используемым в различных отраслях, таких как энергетика, электроника, строительство, транспорт, медицина и другие. Ее свойства высокой электропроводности и теплопроводности делают его ценным материалом для создания различных технологий и продуктов.

Зачем сдавать медь в переработку

Сдача меди в переработку вместо выбрасывания этого металла на свалку имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, это забота об окружающей среде. Вторичная переработка меди требует гораздо меньше энергии и ресурсов, чем добыча и производство первичного металла из руды. Это снижает выбросы парниковых газов и других загрязнений, связанных с производством металла.

Во-вторых, это позволяет повторно использовать уже существующий материал, что экономит природные ресурсы и уменьшает необходимость добычи новых металлических руд.

Медные отходы могут содержать определенные опасные или токсичные вещества, поэтому их правильная обработка и переработка играют важную роль в защите здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, сдавать медь в переработку может быть выгодно и с финансовой точки зрения. Пункты приема металлолома работают почти в каждом городе Украины и они охотно заплатят вам деньги за лом меди.

Как правильно сдавать медь

Как было отмечено, медь – это довольно дорогостоящий металл, находящий применение во многих промышленных сферах. Стоимость сдачи меди в переработку может значительно изменяться в зависимости от содержания различных веществ, примесей и формы металла.

Для того чтобы извлечь максимальную выгоду от продажи медного лома, необходимо выполнить несколько шагов перед его сдачей на приемный пункт.

Во-первых, следует тщательно очистить медное изделие от посторонних материалов и деталей других металлов. Это могут быть покрытия проводов, трансформаторных шин или элементы из дерева, пластика и мусора. Такая очистка обеспечит высокое качество лома и позволит получить лучшую цену за него.

Во-вторых, важно рассортировать лом по видам. Разделение видов медного лома упростит задачу сотрудникам металлоприемника.

Следует отметить, что металлолом с высоким содержанием меди, например прокатная медь, является самым ценным и может стоить дороже.

С другой стороны, лом, образовавшийся после обжига медных кабелей из-за сильного окисления, может стоить гораздо меньше из-за потери части меди. Поэтому, следует учитывать качество и характеристики медного лома перед его сдачей на переработку.

Чаще всего на переработку сдают такие предметы, как медные кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубки и резервуары кондиционеров, обычно содержащие медные спирали конденсаторы и теплообменники, имеющие медные трубки.

Цены на медь.

Цена на сдачу меди в переработку формируется из многих факторов, таких как уровень мировых цен на этот металл, качество металла и спрос на рынке.

Цены на 1 кг меди (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 198,4 до 258 грн.

Винницкая область — от 201,4 до 210 грн.

Волынская область — от 198,6 до 213 грн.

Днепропетровская область — от 200,4 до 220 грн.

Житомирская область — от 199,6 до 203,5 грн.

Закарпатская область — от 200,6 до 225 грн.

Запорожская область — от 201,6 до 260 грн.

Ивано-Франковская область — от 201,2 до 250 грн.

Кировоградская область — от 198,2 до 210 грн.

Львовская область — от 180 до 199,8 грн.

Николаевская область — от 200.8 до 230 грн.

Одесская область — от 200,2 до 250 грн.

Полтавская область — от 201,4 до 245 грн.

Ровенская область — от 201,2 до 213,2 грн.

Сумская область — от 201,4 до 244.5 грн.

Тернопольская область — от 199,2 до 214,7 грн.

Хмельницкая область — от 202 до 230 грн.

Черкасская область — 202 до 215 грн.

Черновицкая область — от 201,6 до 207,4

Черниговская область — от 201.6 до 230.7 грн.

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