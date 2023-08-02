Ціни на бронзу в Україні в серпні 2023

Брухт бронзи. Фото: rottamipadana.it

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза була одним із перших сплавів, створених людиною, і існує вже протягом тисячоліть. Хоча цей сплав перестав бути основним матеріалом для зброї та інструментів, вона продовжує використовуватись у різних галузях та сферах людської діяльності.

Здавання бронзових виробів у пункти прийому вторсировини сприяє збереженню природних ресурсів, скорочує забруднення довкілля та допоможе заробити трохи додаткових грошей. Новини.LIVE зібрали ціни на 1 кг бронзи в Україні.

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Що таке бронза

Походження бронзи належить до епохи неоліту та бронзового віку. Ймовірно, бронза була випадково виявлена при масовому виробництві міді. Існували такі сорти мідних руд, які містили до 2% домішок олова. При плавці такої руди майстри звернули увагу, що отримана з неї мідь твердіша за звичайну. Цей випадково змішаний метал володів новими властивостями, такими як міцність і стійкість до корозії, що зробило його цінним матеріалом для виробництва зброї, прикрас і різних побутових інструментів.

Бронзове століття, що охоплювало період приблизно з 3300 до н.е. до 1200 до н.е., було саме тим часом, коли використання бронзи стало особливо широким. У цей час бронзові вироби відігравали ключову роль в обміні товарами та розвитку ремесел.

У середні віки і в пізніші періоди бронза продовжувала використовуватись людством, але її роль стала менш примітною через розвиток інших металургійних технологій. Тим не менш, бронза використовувалась і продовжує використовуватись для виготовлення статуй, дзвонів, монет та інших прикрас та предметів.

Крім того, у наші часи бронза знаходить застосування у виробництві електричних контактів, інженерних деталей, музичних інструментів, а також у дизайні інтер'єру та декору.

Бронза має ряд унікальних властивостей що дозволяють цьому сплаву і в наші часи бути затребуваним. Бронза пластична і легко піддається обробці. Крім того, цей сплав може протистояти корозії, має гарний зовнішній вигляд, а також є хорошим провідником тепла та електрики.

Навіщо здавати бронзу на переробку

Здача бронзи до пунктів прийому вторинної сировини має кілька практичних та екологічних переваг. Переробка бронзових виробів дозволяє економити природні ресурси, так як для виробництва цього сплаву необхідні мідь та олово.

Крім того, якщо викидати бронзові предмети на смітник, вони можуть стати джерелом забруднення природи. Бронзові вироби можуть містити різні шкідливі речовини, які при розкладанні можуть потрапляти у ґрунт та воду.

Ну і, звісно, за здавання бронзи до пунктів прийому вторинної сировини можна отримати гроші. Для декого це може стати гарним джерелом додаткового доходу.

Як правильно здавати бронзу

Ціни на бронзу в пунктах прийому вторинної сировини можуть змінюватись в залежності від кількох факторів. Ціна може залежати від якості металу та його вмісту. Наприклад, чиста бронза з високим вмістом міді може бути ціннішою, ніж сплав з низьким вмістом міді.

Також слід пам'ятати, що чим більша вага бронзи, яку ви здаєте, тим ймовірніше, що ви отримаєте вигідніший тариф. Стан бронзи також може впливати ціну. Наприклад, бронзові предмети без окислення та в хорошому стані можуть коштувати більше.

Як відрізнити мідь та бронзу від інших металів:

Бронза відрізняється від міді тим, що вона темніша і має характерний темно-червоний відтінок, іноді з домішкою коричневих кольорів.

Бронза зазвичай твердіша за мідь, що робить її більш міцною і придатною для різних застосувань.

Якщо на поверхню мідних виробів нанести гарячий розчин електроліту, наприклад NaCl або FeCl3, то оброблена площа через деякий час потемніє. Тоді як бронзові деталі змінять свій колір набагато менш помітно.

Концентрована азотна кислота пролита на мідну деталь зробить її поверхню блакитно.. А от бронза не проявить такої реакції.

Перш ніж здавати бронзові вироби до пункту переробки очистіть їх від бруду, мастила та інших забруднень, а також позбавтеся будь-яких сторонніх вставок з гуми, пластика, дерева, тощо.

Ціни на бронзу в Україні

Ціни на 1 кг бронзи залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 90 до 150 грн.

Вінницька область — від 78 до 138 грн.

Волинська область — від 77 до 120 грн.

Дніпропетровська область — від 100 до 150 грн.

Житомирська область — від 84 до 98 грн.

Закарпатська область — від 85 до 98 грн.

Запорізька область — від 90 до 130 грн.

Івано-Франківська область — від 97 до 120 грн.

Кіровоградська область — від 87 до 110 грн.

Львівська область — від 90 до 120 грн.

Миколаївська область — від 110 до 150 грн.

Одеська область — від 120 до 160 грн.

Полтавська область — від 97 до 120 грн.

Рівненська область — від 86 до 110 грн.

Сумська область — від 100 до 120 грн.

Тернопільська область — від 98 до 110 грн.

Хмельницька область — від 115 до 150 грн.

Черкаська область — от 120 до 132 грн.

Чернівецька область — від 110 до 125 грн.

Чернігівська область — від 99 до 120 грн.

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