Цены на бронзу в Украине в августе 2023

Лом бронзы. Фото: rottamipadana.it

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза была одним из первых сплавов, созданных человеком, и существует уже на протяжении тысячелетий. Хотя этот сплав более не является основным материалом для изготовления оружия и инструментов, он продолжает использоваться в различных областях и сферах человеческой деятельности.

Сдача бронзовых изделий в пункты приема вторсырья способствует сохранению природных ресурсов, сокращает загрязнение окружающей среды и поможет заработать несколько дополнительных денег. Новини.LIVE собрали цены на 1 кг бронзы в Украине.

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Что такое бронза

Происхождение бронзы относится к эпохе неолита и бронзового века. Вероятно, бронза была случайно обнаружена при массовом производстве меди. Существовали сорта медных руд, содержащие до 2% примесей олова. При плавке такой руды мастера обратили внимание, что полученная из нее медь твердее обычной. Этот случайно смешанный металл обладал новыми свойствами, такими как прочность и коррозионную устойчивость, что сделало его ценным материалом для производства оружия, украшений и различных бытовых инструментов.

Бронзовый век, охватывавший период примерно с 3300 до н.э. до 1200 г. до н.э., был именно тем временем, когда использование бронзы стало особенно широким. В то время бронзовые изделия играли ключевую роль в обмене товарами и развитии ремесел.

В средние века и в более поздние периоды бронза продолжала использоваться человечеством, но ее роль стала менее заметной из-за развития других металлургических технологий. Тем не менее, бронза использовалась и продолжает использоваться для изготовления статуй, колоколов, монет и других украшений и предметов.

Кроме того, в настоящее время бронза находит применение в производстве электрических контактов, инженерных деталей, музыкальных инструментов, а также в дизайне интерьера и декора.

Бронза обладает рядом уникальных свойств позволяющих этому сплаву и в наше время быть востребованным. Бронза пластична и легко поддается обработке. Кроме того, этот сплав может противостоять коррозии, имеет хороший внешний вид, а также является хорошим проводником тепла и электричества.

Зачем сдавать бронзу на переработку

Сдача бронзы в пункты приема вторичного сырья имеет несколько практических и экологических преимуществ. Переработка бронзовых изделий позволяет экономить природные ресурсы, так как для производства этого сплава необходимы медь и олово.

Кроме того, если выбрасывать бронзовые предметы на свалку, они могут стать источником загрязнения природы. Бронзовые изделия могут содержать различные вредные вещества, которые при разложении могут попадать в грунт и воду.

Ну и конечно, за сдачу бронзы в пункты приема вторсырья можно получить деньги. Для некоторых это может стать хорошим источником дополнительного дохода.

Как правильно сдавать бронзу

Цены на бронзу в пунктах приема вторсырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов. Цена зависит от качества металла и его содержимого. Например, чистая бронза с высоким содержанием меди может быть ценнее сплава с низким содержанием меди.

Также следует помнить, что чем больше вес бронзы, которую вы сдаете, тем вероятнее, что вы получите более выгодный тариф. Состояние бронзы также может влиять на цену. К примеру, бронзовые предметы без окисления и в хорошем состоянии могут стоить больше.

Как отличить медь и бронзу от других металлов:

Бронза отличается от меди тем, что она более темная и имеет характерный темно-красный оттенок, иногда с примесью коричневого цвета.

Бронза обычно жестче меди, что делает ее более прочной и пригодной для различных применений.

Если на поверхность медных изделий нанести горячий раствор электролита, например NaCl или FeCl3, то обработанная площадь спустя некоторое время потемнеет. В то время как бронзовые детали изменят свой цвет гораздо менее заметно.

Концентрированная азотная кислота пролитая на медную деталь сделает ее поверхность голубовато. А вот бронза не проявит такой реакции.

Прежде чем сдавать бронзовые изделия к пункту переработки, очистите их от грязи, смазки и других загрязнений, а также избавьтесь от любых посторонних вставок из резины, пластика, дерева и т.д.

Цены на бронзу в Украине

Цены на 1 кг бронзы в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 90 до 150 грн.

Винницкая область - от 78 до 138 грн.

Волынская область - от 77 до 120 грн.

Днепропетровская область - от 100 до 150 грн.

Житомирская область — от 84 до 98 грн.

Закарпатская область — от 85 до 98 грн.

Запорожская область — от 90 до 130 грн.

Ивано-Франковская область — от 97 до 120 грн.

Кировоградская область — от 87 до 110 грн.

Львовская область — от 90 до 120 грн.

Николаевская область — от 110 до 150 грн.

Одесская область — от 120 до 160 грн.

Полтавская область — от 97 до 120 грн.

Ровенская область — от 86 до 110 грн.

Сумская область — от 100 до 120 грн.

Тернопольская область — от 98 до 110 грн.

Хмельницкая область — от 115 до 150 грн.

Черкасская область — от 120 до 132 грн.

Черновицкая область — от 110 до 125 грн.

Черниговская область — от 99 до 120 грн.

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