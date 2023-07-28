Ціни на брухт алюмінію в Україні 2023

Алюмінієві банки. Фото: pexels.com/Darren Patterson

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній – це третій за поширеністю елемент у земній корі після кисню та кремнію. Він легкий, міцний і стійкий до корозії, що робить його ідеальним для використання у різних сферах. Цей метал широко використовується в будівництві, транспорті, харчовій промисловості, електроніці та багатьох інших областях. Переробка алюмінію допомагає зберегти природні ресурси, знизити забруднення довкілля та заощадити енергію. Крім того, здавання алюмінію в переробку може стати додатковим джерелом прибутку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні.

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Що таке алюміній

Алюміній як хімічний елемент був відкритий на початку XIX століття. У 1808 році англійський хімік і фізик Сер Хемфрі Деві золював алюміній у вигляді амальгами, але не зміг отримати чистий метал через технічні складнощі.

Перший зразок чистого алюмінію було отримано датським хіміком Гансом Крістіаном Ерстедом у 1825 році. Ерстед отримав маленький зразок чистого металу, який мав сріблястий блиск, тому алюміній назвали "легким сріблом".

У 1886 році, виробництво алюмінію отримало великий поштовх завдяки незалежному відкриттю двома вченими — Полем Еру (Франція) та Чарльзом Холлом (США) — методу електролізу алюмінію з оксиду алюмінію в розплавленій солі. Цей метод, який отримав назву (процес Холла-Ере), став основою сучасного промислового виробництва алюмінію. У 1888 році Чарльзом Холлом була заснована алюмінієва компанія — Aluminum Company of America (Alcoa), яка стала одним із найбільших виробників алюмінію у світі.

На початку XX століття алюміній став дедалі популярнішим матеріалом завдяки своїй легкості, міцності та зручності переробки. Його використання розширилося на авіаційну, автомобільну, будівельну, пакувальну та інші галузі. Алюмінієві сплави стали затребуваними для виробництва авіаційних конструкцій та двигунів, а також у багатьох інших високотехнологічних галузях. На сьогоднішній день алюміній є одним із найбільш широко використовуваних металів у світі.

Навіщо здавати алюміній у переробку

Алюміній — це один із найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Вона може бути перероблена до 95% без втрати якості. Переробка алюмінію допомагає зберегти природні ресурси, знизити забруднення довкілля та заощадити енергію.

Переробка алюмінію дозволяє заощадити величезну кількість природних ресурсів, оскільки видобуток та первинна переробка алюмінію вимагають великої кількості енергії та сировини.

Крім того, виробництво алюмінію з первинної сировини призводить до викиду великої кількості парникових газів та інших забруднюючих речовин в повітря. Переробка алюмінію допомагає знизити ці викиди.

До того ж, здавання алюмінію на переробку може бути досить прибутковою справою. Цей метал не такий дорогий, як, наприклад мідь, але його здавання на переробку все одно може принести непогані гроші.

Як правильно здавати алюміній

Алюміній та його сплави широко використовуються в багатьох областях, тому тому вироби, виготовлені із цього матеріалу, оточують нас буквально всюди. У пунктах прийому алюміній зазвичай поділяють на групи, залежно від призначення виробів.

Електротехнічний алюміній. Цей тип металу використовується для виготовлення кабелів та електротехнічних приладів. Електротехнічний алюміній зазвичай є чистим металом з мінімальним вмістом домішок. Він також застосовується у виробництві світлових опор вуличного освітлення, струмопровідних шин, кабельних наконечників, гільз, каналів для прокладання кабелю, а також в елементах електричних підстанцій, ліній електропередачі та теплорозсіювальних радіаторах.

Побутовий алюміній. До цієї категорії входять вироби побутового призначення, такі як каструлі, столові прилади, каністри, дверні ручки, деталі побутової техніки тощо.

Радіатори опалення із алюмінію. Алюмінієві радіатори опалення використовуються для підтримання тепла у приміщеннях. Завдяки алюмінію вони мають хорошу теплопровідність і застосовуються в системах опалення житлових та комерційних будівель.

Алюмінієві банки. Банки з алюмінію широко використовуються у харчовій промисловості для пакування пива, газованих напоїв, соків та інших продуктів.

Друкарський офсет. Це відпрацьовані форми, які використовуються для друку в друкарнях. Їх виготовляють із спеціального сплаву з високим вмістом алюмінію.

Алюмінієвий профіль. Профілі з алюмінію широко використовуються у будівництві для створення різних конструкцій та елементів.

Вартість вторинної сировини визначається ринком і точно визначити ціну за метал можна лише при його оцінці. На ціну партії вторинної сировини впливають різні фактори.

Один із ключових факторів — якість матеріалу. Наприклад, електротехнічний алюміній, що є чистим металом з мінімальним вмістом домішок, зазвичай коштує дорожче, ніж низькосортні види алюмінієвого брухту.

Крім того, розмір партії також впливає на ціну. Якщо ви здаєте невелику партію, наприклад, 1 кг банок з алюмінію, то ціна за них буде нижчою, ніж при здачі значної партії брухту алюмінію вагою кілька тонн.

Ціни на алюміній в Україні

Ціни на 1 кг міді (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 39,7 до 49,6 грн.

Вінницька область — від 40,3 до 50,4 грн.

Волинська область — від 39,7 до 49,73 грн.

Дніпропетровська область — від 40,1 до 50,1 грн.

Житомирська область — від 39,9 до 49,9 грн.

Закарпатська область — від 40,1 до 50,2 грн.

Запорізька область — від 40,3 до 50,4 грн.

Івано-Франківська область — від 40,2 до 50,3 грн.

Кіровоградська область — від 39,6 до 49,6 грн.

Львівська область — від 40 до 50 грн.

Миколаївська область — від 40,2 до 50,2 грн.

Одеська область — від 40 до 50,1 грн.

Полтавська область — від 40,3 до 50,4 грн.

Рівненська область — від 201,2 до 213,2 грн.

Сумська область — від 39,8 до 49,8 рн.

Тернопільська область — від 40,2 до 50,3 грн.

Харьківська область — від 40 до 50,1 грн.

Хмельницька область — від 40,4 до 50,5 грн.

Черкаська область — від 40,4 до 50,5 грн.

Чернівецька область — від 40 до 50 грн.

Чернігівська область — від 40,3 до 50,4 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скыльки коштує брухт чорних металів в Україні. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні.

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