Цены на лом алюминия в Украине 2023

Алюминиевые банки. Фото: pexels.com/Darren Patterson

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий – это третий по распространенности элемент в земной коре после кислорода и кремния. Он легок, прочен и устойчив к коррозии, что делает его идеальным для использования в разных сферах. Этот металл широко используется в строительстве, транспорте, пищевой промышленности, электронике и многих других областях. Переработка алюминия помогает сохранить природные ресурсы, снизить загрязнение окружающей среды и сэкономить энергию. Кроме того, сдача алюминия в переработку может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине.

Читайте также:

Что такое алюминий

Алюминий как химический элемент был открыт в начале XIX века. В 1808 году английский химик и физик Сэр Хэмфри Дэви золировал алюминий в виде амальгамы, но не смог получить чистый металл из-за технических сложностей.

Первый образец чистого алюминия был получен датским химиком Гансом Кристианом Эрстедом в 1825 году. Эрстед получил маленький образец чистого металла, который обладал серебристым блеском, поэтому алюминий назвали "легким серебром".

В 1886 году производство алюминия получило большой толчок благодаря независимому открытию двумя учеными - Полем Эру (Франция) и Чарльзом Холлом (США) - метода электролиза алюминия из оксида алюминия в расплавленной соли. Этот метод, получивший название (процесс Холла-Эре), стал основой современного промышленного производства алюминия. В 1888 году Чарльзом Холлом была основана алюминиевая компания – Aluminum Company of America (Alcoa), которая стала одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

В начале XX века алюминий стал все более популярным материалом благодаря своей легкости, прочности и удобству переработки. Его использование расширилось на авиационную, автомобильную, строительную, упаковочную и другие отрасли. Алюминиевые сплавы стали востребованы для производства авиационных конструкций и двигателей, а также во многих других высокотехнологичных отраслях. На сегодняшний день алюминий является одним из наиболее широко используемых металлов в мире.

Зачем сдавать алюминий в переработку

Алюминий — это один из самых перерабатываемых материалов в мире. Она может быть переделана до 95% без потери качества. Переработка алюминия помогает сохранить природные ресурсы, снизить загрязнение окружающей среды и сэкономить энергию.

Переработка алюминия позволяет сэкономить множество природных ресурсов, поскольку добыча и первичная переработка алюминия требуют большого количества энергии и сырья.

Кроме того, производство алюминия из первичного сырья приводит к выбросу большого количества парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу. Переработка алюминия помогает снизить эти выбросы.

К тому же, сдача алюминия на переработку может быть достаточно прибыльным делом. Этот металл не так дорог, как, например, медь, но его сдача на переработку все равно может принести неплохие деньги.

Как правильно сдавать алюминий

Алюминий и их сплавы широко используются во многих областях, поэтому изделия, изготовленные из этого материала окружают нас буквально повсюду. В пунктах приема алюминий обычно делят на группы, в зависимости от назначения изделий.

Электротехнический алюминий. Этот тип металла используется для производства кабелей и электротехнических приборов. Электротехнический алюминий обычно представляет собой чистый металл с минимальным содержанием примесей. Он также применяется в производстве световых опор уличного освещения, токопроводящих шин, кабельных наконечников, гильз, каналов прокладки кабеля, а также в элементах электрических подстанций, линий электропередачи и теплорассеивающих радиаторах.

Бытовой алюминий. Эта категория включает изделия бытового назначения, такие как кастрюли, столовые приборы, канистры, дверные ручки, детали бытовой техники и т.д.

Радиаторы отопления из алюминия. Алюминиевые радиаторы используются для поддержания тепла в помещениях. Благодаря алюминию они обладают хорошей теплопроводностью и применяются в системах отопления жилых и коммерческих зданий.

Алюминиевые банки. Банки из алюминия широко используются в пищевой промышленности для упаковки пива, газированных напитков, соков и других продуктов.

Типографский офсет. Это отработанные формы, которые используются для печати в типографиях. Их изготовляют из специального сплава с высоким содержанием алюминия.

Алюминиевый профиль. Профили из алюминия широко используются в строительстве для создания различных конструкций и элементов.

Стоимость вторичного сырья определяется рынком и точно определить цену за металл можно только при его оценке. На цену партии вторичного сырья влияют разные факторы.

Один из ключевых факторов — качество материала. К примеру, электротехнический алюминий, являющийся чистым металлом с минимальным содержанием примесей, обычно стоит дороже, чем низкосортные виды алюминиевого лома.

Кроме того, размер партии также оказывает влияние на цену. Если вы сдаете небольшую партию, например, 1 кг банок из алюминия, то цена за них будет ниже, чем при сдаче значительной партии лома алюминия весом в несколько тонн.

Цены на алюминий в Украине.

Цены на 1 кг меди (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 39,7 до 49,6 грн.

Винницкая область — от 40,3 до 50,4 грн.

Волынская область — от 39,7 до 49,73 грн.

Днепропетровская область — от 40,1 до 50,1 грн.

Житомирская область — от 39,9 до 49,9 грн.

Закарпатская область — от 40,1 до 50,2 грн.

Запорожская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Ивано-Франковская область — от 40,2 до 50,3 грн.

Кировоградская область — от 39,6 до 49,6 грн.

Львовская область — от 40 до 50 грн.

Николаевская область — от 40,2 до 50,2 грн.

Одесская область — от 40 до 50,1 грн.

Полтавская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Ровенская область — от 201,2 до 213,2 грн.

Сумская область — от 39,8 до 49,8 рН.

Тернопольская область — от 40,2 до 50,3 грн.

Харьковская область — от 40 до 50,1 грн.

Хмельницкая область — от 40,4 до 50,5 грн.

Черкасская область — от 40,4 до 50,5 грн.

Черновицкая область — от 40 до 50 грн.

Черниговская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине.

Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях. Кроме того, мы собрали цены на золото в Украине. Это самый популярный драгоценный металл, используемый во множестве сфер.