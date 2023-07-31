Ціни на брухт латуні в Україні 2023

Звалище металобрухту. Фото: actionmetal

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь – це сплав міді та цинку, який має золотистий чи червонуватий колір. Людство використовує цей матеріал з давніх-давен. На сьогодні латунь широко використовується в таких галузях, як електротехніка, будівництво, виготовлення біжутерії, тощо.

Здавання латуні в пункти прийому вторсировини допомагає зберегти природні ресурси, зменшити забруднення довкілля, та заробити додаткові гроші. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні.

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Що таке латунь

Незважаючи на те, що цинк як хімічний елемент був відкритий лише у XVI столітті, латунь була відома ще до нашої ери. Стародавні цивілізації вже застосовували латунь кілька тисячоліть тому.

Історія появи цього сплаву тягнеться в глибоку давнину. Латунь широко застосовувалася у різних культурах, включаючи Китай, Грецію, Індію та Рим.

Проте згідно з деякими іншими історичними даними, латунь вперше була отримана римлянами на початку нашої ери. Для цього вони використовували метод сплаву міді з галмеєм, що є цинковою рудою. Цей метал використовувався для створення прикрас та посуду. З часом виробництво виробів із латуні поширилося на Середню Азію.

У середні віки виробництво латуні тривало у різних регіонах світу, але мистецтво виробництва сплавів було добре збережено лише у Візантії та Індії. У Європі виробництво латуні почало відроджуватися за часів, як не дивно, Відродження — 14-17 століття. В ці часи вона стала широко використовуватись у мистецтві, архітектурі, виготовленні зброї та музичних інструментів. Сгодом латунь була отримана шляхом сплавлення міді з металевим цинком. Цей метод був запатентований а Англії Джеймсом Емерсоном в 1781 році.

З розвитком промисловості у 18 та 19 століттях виробництво латуні стало значно масштабнішим. Введення нових технологій та обладнання дозволило виробляти латунь з більш високим ступенем чистоти та якості. Латунні труби стали використовуватися в санітарних та опалювальних системах, а латунні компоненти стали невід'ємною частиною промислового обладнання.

На сьогодні латунь продовжує залишатися вель затребуваним матеріалом у різних сферах. Вона використовується в електротехніці, автомобільній промисловості, будівництві, музичних інструментах, медичних апаратах, декоративних виробах та багатьох інших областях.

Навіщо здавати латунь на переробку

Латунний сплав користується величезною популярністю у всьому світі і відомий як "вічний метал", завдяки своїй неперевершеній стійкості до корозії. Однак з часом у людей накопичується безліч непотрібних предметів, що містять латунь.

Щоб проявити турботу про екологію та довкілля, а також зберегти ресурси, можна здавати ці предмети на переробку в пункти прийому вторсировини. Це дозволить повторно використовувати цей сплав в нових виробах та скоротити потребу у видобутку нових ресурсів.

Переробка латунних виробів допоможе знизити негативний вплив на навколишнє середовище, оскільки вона вимагає менше енергії та ресурсів, ніж виробництво нових матеріалів. Якщо ви хочете зробити свій внесок у захист навколишнього середовища та заробити трохи додаткових грошей — здавайте латунь та інші кольорові метали у переробку.

Як правильно здавати латунь

Латунь широко застовуэться у різних сферах нашого життя, тому цей сплав можна знайти у багатьох предметах.

Так, у сантехніці використовуються латунні труби, вентилі та крани для водопроводу, змішувачі, сушки для рушників, а також декоративні ніжки для ванн. У опаленні використовують латунні радіатори та трубки для опалювальних батарей. В холодильниках використовуються латунні трубки.

В інтер'єрі латунь використовується для створення бра та торшерів, кронштейнів для плафонів, декоративних панно та рам для дзеркал, дверних петель, клямок та ручок, а також латунних ліжок, стільців та стелажів тощо

Також латунь використивується для створення нагородних орденів, медалей та інших відмітних знаків, табличок на фасадах будівель та пам'ятників, жіночої біжутерії, гудзиків, брелоків, кулонів та предметів церковного начиння.

Слід зазначити, що цей сплав дуже легко переплутати з міддю, або бронзою. Щоб дізнатись з якого саме матеріалу виготовлений виріб, треба знати їх особливості.

Для візуального порівняння виробів необхідно очистити їх від окиснення. Це можна зробити за допомогою наждачного паперу. Завдяки цьому легко відрізнити мідь від сплавів (бронзи та латуні). Вона буде мати червонуватий відтінок.

Втім, в деяких випадках він може бути темним або навіть рожевим. Основною відмінністю латуні від бронзи буде та, що вона має жовтуватий відтінок, тоді як бронза може мати коричневі або зелені відтінки.

Ціни на латунь в Україні

Ціни на 1 кг латуні (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 99,2 до 148,8 грн.

Вінницька область — від 100,7 до 151,1 грн.

Волинська область — від 99,3 до 149 грн.

Дніпропетровська область — від 100,2 до 150,3 грн.

Житомирська область — від 99,8 до 149,7 грн.

Закарпатська область — від 100,3 до 150,5 грн.

Запорізька область — від 100,8 до 151,2 грн.

Івано-Франківська область — від 100,6 до 150,9 грн.

Кіровоградська область — від 99,1 до 148,7 грн.

Львівська область — від 99,9 до 149,9 грн.

Миколаївська область — від 100,4 до 150,6 грн.

Одеська область — від 100,1 до 150,2 грн.

Полтавська область — від 100,7 до 151,1 грн.

Рівненська область — від 100,6 до 150,9 грн.

Сумська область — від 100,7 до 151,1 рн.

Тернопільська область — від 99,6 до 149,4 грн.

Харьківська область — від 100,1 до 150,2 грн.

Хмельницька область — від 101 до 151,5 грн.

Черкаська область — від 101 до 151,5 грн.

Чернівецька область — від 100,8 до 151,2 грн.

Чернігівська область — від 100 до 150 грн.

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