Цены на лом латуни в Украине 2023

Свалка металлолома. Фото: actionmetal

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь – это сплав меди и цинка, который имеет золотистый или красный цвет. Человечество использует этот материал издавна. На сегодняшний день латунь широко используется в таких отраслях, как электротехника, строительство, изготовление бижутерии и т.д.

Сдача латуни в пункты приема вторсырья помогает сохранить природные ресурсы, уменьшить загрязнение окружающей среды и заработать дополнительные деньги. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине.

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Что такое латунь

Несмотря на то, что цинк как химический элемент был открыт только в XVI веке, латунь была известна еще до н.э. Древние цивилизации применяли латунь несколько тысячелетий назад.

История появления этого сплава тянется в глубокую древность. Латунь широко применялась в разных культурах, включая Китай, Грецию, Индию и Рим.

Однако, согласно некоторым другим историческим данным, латунь впервые была получена римлянами в начале нашей эры. Для этого они использовали метод сплава меди с галмеем, являющимся цинковой рудой. Этот металл использовался для создания украшений и посуды. Со временем производство изделий из латуни распространилось на Среднюю Азию.

В средние века производство латуни продолжалось в разных регионах мира, но искусство производства сплавов было хорошо сохранено только в Византии и Индии. В Европе производство латуни начало возрождаться во времена, как ни странно, Возрождения – 14-17 века. В это время она стала широко использоваться в искусстве, архитектуре, изготовлении оружия и музыкальных инструментов. Впоследствии латунь была получена новым методом — путём сплавления меди с металлическим цинком. Этот метод был запатентован в Англии Джеймсом Эмерсоном в 1781 году.

С развитием промышленности в 18 и 19 веках производство латуни стало более масштабным. Ввод новых технологий и оборудования позволил производить латунь с более высокой степенью чистоты и качества. Латунные трубы стали использоваться в санитарных и отопительных системах, а латунные компоненты стали неотъемлемой частью промышленного оборудования.

На сегодняшний день латунь продолжает оставаться весьма востребованным материалом в разных сферах. Она используется в электротехнике, автомобильной промышленности, строительстве, музыкальных инструментах, медицинских аппаратах, декоративных изделиях и многих других областях.

Зачем сдавать латунь на переработку

Латунный сплав пользуется огромной популярностью во всем мире и известен как "вечный металл" благодаря своей непревзойденной стойкости к коррозии. Однако со временем у людей скапливается множество ненужных предметов, содержащих латунь.

Чтобы проявить заботу об экологии и окружающей среде, а также сохранить ресурсы можно сдавать эти предметы на переработку в пункты приема вторсырья. Это позволит повторно использовать этот сплав в новых изделиях и сократить потребность в добыче новых ресурсов.

Переработка латунных изделий поможет снизить негативное влияние на окружающую среду, поскольку требует меньше энергии и ресурсов, чем производство новых материалов. Если вы хотите внести свой вклад в защиту окружающей среды и заработать немного дополнительных денег — сдавайте латунь и другие цветные металлы в переработку.

Как правильно сдавать латунь

Латунь широко используется в различных сферах нашей жизни, поэтому этот сплав можно найти во многих предметах.

Так, в сантехнике используются латунные трубы, вентили и краны для водопровода, смесители, полотенцесушители, а также декоративные ножки для ванн. В отоплении используются латунные радиаторы и трубки для отопительных батарей. В холодильниках используются латунные трубки.

В интерьере латунь используется для создания бра и торшеров, кронштейнов для плафонов, декоративных панно и рам для зеркал, дверных петель, защелок и ручек, а также латунных кроватей, стульев и стеллажей.

Также латунь используется для создания наградных орденов, медалей и других отличительных знаков, табличек на фасадах зданий и памятников, женской бижутерии, пуговиц, брелоков, кулонов и предметов церковной утвари.

Следует отметить, что этот сплав очень легко перепутать с медью или бронзой. Чтобы узнать из какого материала изготовлено изделие, нужно знать их особенности.

Для визуального сравнения изделий нужно очистить их от окисления. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги. Благодаря этому легко отличить медь от сплавов (бронзы и латуни). Она будет иметь красноватый оттенок.

В некоторых случаях он может быть темным или даже розовым. Основным отличием латуни от бронзы будет то, что она имеет желтоватый оттенок, тогда как бронза может иметь коричневые или зеленые оттенки.

Цены на латунь в Украине.

Цены на 1 кг латуни (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 99,2 до 148,8 грн.

Винницкая область — от 100,7 до 151,1 грн.

Волынская область — от 99,3 до 149 грн.

Днепропетровская область — от 100,2 до 150,3 грн.

Житомирская область — от 99,8 до 149,7 грн.

Закарпатская область — от 100,3 до 150,5 грн.

Запорожская область — от 100,8 до 151,2 грн.

Ивано-Франковская область — от 100,6 до 150,9 грн.

Кировоградская область — от 99,1 до 148,7 грн.

Львовская область — от 99,9 до 149,9 грн.

Николаевская область — от 100,4 до 150,6 грн.

Одесская область — от 100,1 до 150,2 грн.

Полтавская область — от 100,7 до 151,1 грн.

Ровенская область — от 100,6 до 150,9 грн.

Сумская область — от 100,7 до 151,1 рН.

Тернопольская область — от 99,6 до 149,4 грн.

Харьковская область — от 100,1 до 150,2 грн.

Хмельницкая область — от 101 до 151,5 грн.

Черкасская область — от 101 до 151,5 грн.

Черновицкая область — от 100,8 до 151,2 грн.

Черниговская область — от 100 до 150 грн.

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