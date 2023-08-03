Ціни на свинець в Україні в серпні 2023

Брухт свинцю. Фото: liveabout.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Свинець має досить складну історію взаємодії із людьми. Це досить популярний метал, який використовується в аккумуляторах, деяких будівельних матеріалах та у різних галузях промисловості. Втім, незважаючи на свою важливість, свинець також є токсичним металом, який може завдати значної шкоди людському здоров'ю та навколишньому середовищу. Саме тому так важливо здавати цей метал у пункти прийому вторсировини. Ну, а ще це може бути досить прибутково.

Новини.LIVE зібрали ціни на 1 кг свинцю в Україні.

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Що таке свинець

Свинець був відомий з III – II тисячоліття до н.е. у різних стародавніх країнах, таких як Месопотамія, Єгипет та інші. У цих цивілізаціях свинець використовувався для виготовлення різноманітних предметів, таких як цегла, статуї богів та царів, печатки та предмети побуту. Також із свинцю робили таблички для письма гострими та твердими предметами.

У пізніші часи римляни почали застосовувати свинець для створення труб водопроводів. У середні віки свинець грав особливу роль в алхімічних операціях через свою важку вагу. Йому приписувалися містичні властивості та здатність легко перетворюватися на золото. Це викликало інтерес та дослідження алхіміків того часу, які сподівалися на створення дорогоцінних металів із звичайних матеріалів. Крім того, він продовжував використовуватися у будівництві та виробництві скла. Велика кількість свинцю використовувалася для створення вітражів у соборах та церквах.

У 18 і 19 століттях свинець став широко застосовуватися у різних галузях промисловості. Свинцеві акумулятори стали важливим джерелом зберігання електричної енергії, а свинцеві пломби використовувалися для ущільнення упаковки товарів. Крім того, з цього металу почали виробляти кулі для зброї.

Застосування свинцевих куль значно підвищило ефективність стрілецького вогню і зробило зброю більш точним та смертоносним на далеких дистанціях. Згодом свинцеві кулі стали стандартним типом амуніції для озброєння піхоти в багатьох арміях.

С плином часу свинець продовжував відігравати роль у промисловості та побутовій сфері, але стало зрозуміло, що він має токсичні властивості, які наносять шкоду здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Поступово було впроваджено закони та обмеження, спрямовані на скорочення використання свинцю.

В наші дні свинець використовується у свинцево-кислотних акумуляторах, що знаходяться в автомобілях, генераторах та інших пристроях. Свинець також використовується в деяких будівельних матеріалах, таких як свинцева черепиця та свинцева фарба. Крім того, цей метал використовується у різних галузях промисловості, таких як виробництво боєприпасів, кабельна промисловість та виробництво скла.

Навіщо здавати свинець на переробку

Як ми вже говорили, свинець э токсичною речовиною і може бути шкідливим для здоров'я людини. Отруєння свинцем може спричинити різні симптоми, залежно від кількості речовини, яка потрапила до організму.

Легкі симптоми отруєння свинцем включають головний біль, втому, біль у животі, запор, нудоту та блювання. Більш серйозні симптоми отруєння свинцем включають судоми, кому і навіть смерть.

При правильній обробці та утилізації свинцю можна запобігти його розповсюдження в навколишнє середовище та обмежити негативний вплив на екосистеми. Для цього, звісно, треба здавати свинцеві вироби у пункти прийому вторсировини.

Крім того, переробка свинцю дозволяє заощадити природні ресурси та знизити навантаження на видобуток нових металевих руд. До того ж здавання свинцю у пункти прийому вторсировини — це вигідно. За цей метал можна отримати достатньо непогану фінансову винагороду.

Як правильно здавати свинець

Ціна на брухт свинцю, як і на інші види кольорових металів, постійно змінюється під впливом ринкового курсу. Проте, є низка істотних чинників, які можуть впливати як позитивно, і негативно на ціну брухту цього матеріалу у пунктах прийому.

Акумулятори, що містять свинець, оцінюються дешевше через необхідність їх грамотного розбирання, яке можуть виконати лише кваліфіковані фахівці. У той же час свинець, отриманий у процесі виробництва (наприклад, оплавлені шматки, обрізки, стружка і цілісні вироби), можна здати дорожче. Найбільше цінується кабельна продукція без ізоляційної оболонки.

Найкращим підходом буде самостійно очистити свинець від паперу, гудрону та інших матеріалів, які можуть знаходитися в кабелі. Часто, якщо принести кабель без попереднього очищення, скупники самі прибирають цю частину ваги. При цьому, як правило, вони віднімають більше ваги, ніж становлять домішки. Тому самостійне очищення свинцю перед здаванням може суттєво підвищити його вартість при продажі.

Крім того, вартість свинцю залежить від його обсягу: чим більше свинцю здають, тим вища ціна за 1 кг. Через це варто розглянути можливість накопичення свинцю для подальшої здачі у великій кількості, щоб отримати вигіднішу ціну.

Ціни на алюміній в Україні

Ціни на 1 кг алюмінію (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 39,7 грн.

Вінницька область — від 40,3 грн.

Волинська область — від 39,7 грн.

Дніпропетровська область — від 40,1 грн.

Житомирська область — від 39,9 грн.

Закарпатська область — від 40,1 грн.

Запорізька область — від 40,3 грн.

Івано-Франківська область — від 40,2 грн.

Кіровоградська область — від 39,6 грн.

Львівська область — від 40 грн.

Миколаївська область — від 40,2 грн.

Одеська область — від 40 грн.

Полтавська область — від 40,3 грн.

Рівненська область — від 40,2 грн.

Сумська область — від 40 грн.

Тернопільська область — від 39,8 грн.

Харьківська область — від 40 грн.

Хмельницька область — від 40,4 грн.

Черкаська область — від 40,4 грн.

Чернівецька область — від 40 грн.

Чернігівська область — від 40,3 грн.

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