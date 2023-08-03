Цены на свинец в Украине в августе 2023

Лом свинца. Фото: liveabout.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Свинец имеет достаточно сложную историю взаимодействия с людьми. Это довольно популярный металл , используемый в аккумуляторах, некоторых строительных материалах и в различных отраслях промышленности. Впрочем, несмотря на свою важность, свинец также является токсичным металлом, который может нанести значительный ущерб человеческому здоровью и окружающей среде. Именно поэтому так важно сдавать этот металл в пункты приема вторсырья. Ну, а еще это может быть достаточно выгодно.

Новини.LIVE собрали цены на 1 кг свинца в Украине.

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Что такое свинец

Свинец был известен с III – II тысячелетия до н. в разных древних странах, таких как Месопотамия, Египет и другие. В этих цивилизациях свинец использовался для изготовления различных предметов, таких как кирпич, изваяния богов и царей, печати и предметы быта. Также из свинца делали таблички для письма острыми и жесткими предметами.

В более поздние времена римляне начали применять свинец для создания труб водопроводов. В средние века свинец играл особую роль в алхимических операциях из-за своего тяжелого веса. Ему приписывались мистические свойства и способность легко превращаться в золото. Это вызвало интерес и исследование алхимиков того времени, надеявшихся на создание драгоценных металлов из обычных материалов. Кроме того, он продолжал использоваться в строительстве и производстве стекла. Большое количество свинца использовалось для создания витражей в соборах и церквях.

В 18 и 19 веках свинец стал широко применяться в разных отраслях промышленности. Свинцовые аккумуляторы стали важным источником хранения электроэнергии, а свинцовые пломбы использовались для уплотнения упаковки товаров. Кроме того, из этого металла начали производить пули для оружия.

Применение свинцовых пуль значительно повысило эффективность стрелкового огня и сделало оружие более точным и смертоносным на дальних дистанциях. Впоследствии свинцовые пули стали стандартным типом амуниции для вооружения пехоты во многих армиях.

С течением времени свинец продолжал играть роль в промышленности и бытовой сфере, но стало ясно, что он обладает токсичными свойствами, которые наносят вред здоровью человека и окружающей среде. Постепенно были введены законы и ограничения, направленные на сокращение использования свинца.

В настоящее время свинец используется в свинцово-кислотных аккумуляторах, находящихся в автомобилях, генераторах и других устройствах. Свинец используется также в некоторых строительных материалах, таких как свинцовая черепица и свинцовая краска. Кроме того, этот металл используется в различных отраслях промышленности, таких, как производство боеприпасов, кабельная промышленность и производство стекла.

Зачем сдавать свинец на переработку

Как мы уже говорили, свинец является токсичным веществом и может быть вредным для здоровья человека. Отравление свинцом может вызвать различные симптомы, в зависимости от количества попавшего в организм вещества.

Легкие симптомы отравления свинцом включают головную боль, усталость, боль в животе, запор, тошноту и рвоту. Более серьезные симптомы отравления свинцом включают судороги, запятые и даже смерть.

При правильной обработке и утилизации свинца можно предотвратить его распространение в окружающую среду и ограничить негативное влияние на экосистемы. Для этого, конечно, нужно сдавать свинцовые изделия в пункты приема вторсырья.

Кроме того, переработка свинца позволяет сэкономить природные ресурсы и снизить нагрузку на добычу новых металлических руд. К тому же сдача свинца в пункты приема вторсырья – это выгодно. За этот металл можно получить достаточно неплохое финансовое вознаграждение.

Как правильно сдавать свинец

Цена на лом свинца, как и на другие виды цветных металлов, постоянно меняется под влиянием рыночного курса. Тем не менее, существует ряд существенных факторов, которые могут влиять как положительно, так и отрицательно на цену лома этого материала в пунктах приема.

Аккумуляторы, содержащие свинец, оцениваются дешевле из-за необходимости их грамотной разборки, которую могут выполнить только квалифицированные специалисты. В то же время свинец, полученный в процессе производства (например, оплавленные куски, обрезки, стружка и цельные изделия), можно сдать подороже. Более всего ценится кабельная продукция без изоляционной оболочки.

Лучшим подходом будет самостоятельно очистить свинец от бумаги, гудрона и других материалов, находящихся в кабеле. Часто, если принести кабель без предварительной очистки, скупщики сами убирают эту часть веса. При этом, как правило, они отнимают больше веса, чем составляют примеси. Поэтому самостоятельное очищение свинца перед сдачей может существенно повысить его стоимость при сдаче.

Кроме того, стоимость свинца зависит от его объема: чем больше свинца сдают, тем выше цена 1 кг. Поэтому следует рассмотреть возможность накопления свинца для дальнейшей сдачи в большом количестве, чтобы получить более выгодную цену.

Цены на алюминий в Украине.

Цены на 1 кг алюминия (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 39,7 грн.

Винницкая область - от 40,3 грн.

Волынская область - от 39,7 грн.

Днепропетровская область - от 40,1 грн.

Житомирская область - от 39,9 грн.

Закарпатская область - от 40,1 грн.

Запорожская область - от 40,3 грн.

Ивано-Франковская область - от 40,2 грн.

Кировоградская область - от 39,6 грн.

Львовская область - от 40 грн.

Николаевская область - от 40,2 грн.

Одесская область - от 40 грн.

Полтавская область - от 40,3 грн.

Ровенская область - от 40,2 грн.

Сумская область - от 40 грн.

Тернопольская область - от 39,8 грн.

Харьковская область - от 40 грн.

Хмельницкая область - от 40,4 грн.

Черкасская область - от 40,4 грн.

Черновицкая область - от 40 грн.

Черниговская область - от 40,3 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и бронзы в Украине.

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