Цены на золото в Украине по состоянию на 4 августа

Бурхт золотой. Фото: pointjewels.co.za

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет одну из ключевых ролей в истории человечества и оказывает огромное влияние практически на все сферы нашей жизни. От украшений и религиозных артефактов до денег и символа стабильности — все это о золоте. Человечество годами использовало этот металл для накопления и хранения своих средств. Люди стали использовать золото как средство обмена с давних времен. Золото использовалось как деньги в Древнем Египте и Греции, а также в Римской империи.

Новини .LIVE рассказывают, сколько стоит золото в Украине в августе.

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Что такое золото

История золота насчитывает тысячелетие и тесно переплетена с историей человечества. Золото было первым металлом, который человек стал добывать и использовать. Золото использовали еще древние цивилизации, такие как Древний Египет, Месопотамия, Индия и Китай. Египтяне использовали золото для приготовления украшений, религиозных артефактов и драгоценных предметов в погребальных обрядах фараонов.

Пользовались золотом и в древней Греции и Риме. Золотая монета Динар стала одной из главных валют старого Рима. В Средние века золотые монеты использовались как форма валюты, а золотые украшения символизировали статус и богатство.

В 19 веке золото стало объектом желания для многих, когда в разных регионах мира, таких как США, Канада, Австралия и Южная Африка, происходили золотые лихорадки. Тысячи людей мигрировали в эти регионы, чтобы добывать золото и надеяться на обогащение.

В настоящее время этот желтый металл продолжает играть немаловажную роль в мировой экономике. Золото используется в качестве инвестиционного актива, а также в промышленности, в том числе в производстве электроники и медицинских приборов.

Переработка старых золотых изделий является эффективным способом предотвратить чрезмерную добычу нового золота. Кроме того, использование переработанного золота помогает уменьшить количество отходов, поступающих на мусорные полигоны. После переработки золото может быть использовано для создания новых изделий или добавлено в сплавы.

Ну и, конечно, сдавать золото — это прибыльно. В зависимости от текущего курса золота и веса ваших изделий вы можете получить достаточно неплохую сумму денег за старые золотые украшения или другие изделия, которые больше не используются или повреждены. Это может быть особенно полезно, если у вас есть ненужные золотые изделия, которые вы готовы продать и заработать дополнительные средства.

Как правильно сдавать золото

Сдать золото в ломбард – это самый простой способ получить деньги за ненужные золотые изделия. Также можно попытаться сдать их коллекционерам и антикварам, но только в том случае, если эти изделия обладают художественной и антикварной ценностью.

Брендовые аксессуары можно выгоднее продать через аукцион или обратиться в специализированные ломбарды, которые занимаются брендовыми изделиями и часами. Такие места обычно специализируются на высококлассных предметах, что может повысить возможную стоимость продаж.

Обычные же ломбарды предлагают разные условия приема украшений. В некоторых из них оценка изделий для кредитования и продажи одинакова. В то время как в других ломбардах применяются более выгодные тарифы именно на продажу золота. Если вам важна сумма, которую вы можете получить за ваши украшения, и при этом они сами вам не нужны, будет лучше выбрать ломбард, предоставляющий более выгодные условия для продажи золота.

Следует отметить, что при продаже золота в ломбарде цена будет ниже его первоначальной стоимости в магазине, поскольку работа ювелира не учитывается при оценке. Однако при сдаче учитываются такие факторы, как вес украшения, общее состояние изделия и его соответствие актуальным модным тенденциям.

В ломбарды выгодно сдавать простые заводские изделия из золота, а также сломанные или старые кольца и серьги, поскольку они могут быть оценены по весу золота и других материалов.

Перед сдачей золотых изделий в ломбард рекомендуется тщательно их очистить. Это правило распространяется как на цельные, так и парные украшения, которые могут быть проданы не только по весу.

Камни не влияют на стоимость изделия. Обычно их вес просто вычитается из общего веса изделия. Поэтому, если камень действительно ценен, стоит найти ломбард, где его смогут оценить.

Также практически нигде не берут белое золото, потому что сложно оценить его на подлинность. Белый сплав легко спутать как с более дорогой платиной, так и с дешевыми подделками.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2252,61 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2245,85 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2230,08 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 742,62 грн/грамм.

375 проба: 836,28 грн/грамм.

500 проба: 1115,04 грн/грамм.

583 проба: 1300,14 грн/грамм.

585 проба: 1304,60 грн/грамм.

750 проба: 1672,56 грн/грамм.

900 проба: 2007,07 грн/грамм.

916 проба: 2042,75 грн/грамм.

925 проба: 2136,42 грн/грамм.

999 проба: 2227,85 грн/грамм.

999,9 проба: 2229,86 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины начинается от 1437 грн. за грамм и может доходить до 1685 грн. за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни , бронзы , свинца и титана в Украине.

Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях.