Цены на алюминий в Украине в августе 2023

Лом алюминия. Фото: rmi.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий – это металл со многими полезными свойствами, делающими его незаменимым для человечества. Он легок, прочен, устойчив к коррозии, легко перерабатывается и нетоксичн. Этот металл используется во многих отраслях промышленности, включая строительство, транспорт, упаковку, электронику и пищевую промышленность. Переработка алюминия способствует сохранению природных ресурсов, снижению загрязнения окружающей среды и может стать дополнительным источником прибыли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в августе.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий — самый распространенный металл в земной коре, но в чистом видео он впервые был получен только в 1825 году. Однако с развитием технологий производства алюминия он стал одним из самых популярных металлов в мире.

Алюминий – это сильный окислитель, и при его сгорании выделяется большое количество тепла. Это свойство алюминия используется в ракетной технике. Алюминиевый порошок добавляют в ракетное топливо, чтобы повысить его мощность. Ракета "Сатурн" сжигала в течение полета 36 тонн алюминиевого порошка.

В среднем в организме среднестатистического взрослого человека имеется около 130-140 мг алюминия. Взрослый человек потребляет около 10-15 мг алюминия в день. Большинство поступающего в организм алюминия выводится из него через почки. Однако небольшое количество алюминия может накапливаться в организме.

Алюминий используется для создания упаковки молочных продуктов, соков, сыров, упаковки для жевательной резинки и упаковки для зубной пасты. Алюминиевая фольга используется для создания упаковки, потому что этот металл является легким и прочным, что делает его идеальным материалом для упаковки. Алюминий также не подвержен коррозии и не взаимодействует с пищевыми продуктами, что делает его безопасным для использования в пищевой промышленности.

Вторичное использование одной алюминиевой банки позволяет сэкономить достаточно электроэнергии для питания телевизора в течение трех часов. Для производства новой алюминиевой банки требуется 95% энергии, которая была бы потрачена на производство банки из первичного сырья. Это связано с тем, что алюминий является легкоплавким металлом и его можно перерабатывать с минимальными потерями.

Зачем сдавать алюминий на переработку

Алюминий относится к одним из наиболее податливых к переработке материалов в мире. Возможно достичь переработки этого металла на уровне до 95% без потерь качества. Процесс переработки алюминия не только способствует сохранению природных ресурсов и снижению влияния на окружающую среду, но позволяет сэкономить энергию.

Эффективная переработка алюминия приводит к значительной экономии природных ресурсов, поскольку добыча и первичная обработка алюминия нуждаются в огромных объемах энергии и сырья.

Также важно отметить, что изготовление алюминия из первичного сырья влечет за собой выброс значительного количества парниковых газов и других загрязняющих веществ в воздух. Именно поэтому переработка алюминия имеет немаловажное значение для снижения этих выбросов.

Кроме того, сдача алюминия на переработку может приносить немалый доход. Этот металл не имеет столь высокой цены, как, например, медь или латунь, но все же может приносить неплохие деньги, если сдавать его в пункты приема вторсырья.

Как правильно сдавать алюминий

Цена на алюминий в пунктах приема вторсырья зависит от содержания примесей и визуального состояния лома. Например, наибольшую стоимость имеет электротехнический алюминий, также значительную выручку можно получить за алюминиевые профили. С другой стороны, обычная стружка и алюминиевые банки являются наименее ценными видами лома.

Кроме того, чтобы получить максимальную выручку за продажу лома, необходимо уделить внимание состоянию материала. Каждый тип алюминиевого лома имеет свои специфические стандарты качества и внешнего вида, на которые следует обратить внимание.

Общие рекомендации по подготовке алюминия к сдаче:

Разделяйте алюминиевый лом по типам и состоянию. Это поможет вам получить самые выгодные цены, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные стоимости.

Старайтесь очистить алюминиевый лом от лишних примесей, таких как пластик, стекло и другие материалы. Чем чище будет ваш материал, тем выше вероятность получить более высокую цену.

Уточните в пункте, имеется ли минимальное количество материала для приема. Иногда могут отказать в приёме небольшого объема.

Если у вас большие объемы алюминия, рассмотрите возможность сдать его оптом. Часто пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам.

Цены на медь.

Цены на 1 кг алюминия (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 39,7 до 49,6 грн.

Винницкая область — от 40,3 до 50,4 грн.

Волынская область — от 39,7 до 49,7 грн.

Днепропетровская область — от 40,1 до 50,1 грн.

Житомирская область — от 39,9 до 49,9 грн.

Закарпатская область — от 40,1 до 50,2 грн.

Запорожская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Ивано-Франковская область — от 40,2 до 50,3 грн.

Кировоградская область — от 39,6 до 49,6 грн.

Львовская область — от 40 до 50 грн.

Николаевская область — от 40,2 до 50,2 грн.

Одесская область — от 40 до 50,1 грн.

Полтавская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Ровенская область — от 40,2 до 50,3 грн.

Сумская область — от 40,3 до 50,4 рН.

Тернопольская область — от 39,8 до 49,8 грн.

Харьковская область — от 40 до 50,1 грн.

Хмельницкая область — от 40,4 до 50,5 грн.

Черкасская область — от 40,4 до 50,5 грн.

Черновицкая область — от 40 до 50 грн.

Черниговская область — от 40,3 до 50,4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.