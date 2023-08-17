Цены на платину в Украине в августе 2023

Лом платины. Фото: alphacoders.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Платина — это редкий и драгоценный металл, играющий важную роль в истории человечества. Она была известна индейцам Южной Америки задолго до того, как ее открыли европейцы. Платину использовали для изготовления украшений, посуды и других предметов быта. Позже платина была признана драгоценным металлом и стала использоваться в Европе. Платина обладает рядом уникальных свойств, которые делают ее незаменимой в различных отраслях промышленности.

Сегодня платина остается одним из самых важных драгоценных металлов в мире. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать платину в Украине в августе.

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Интересные факты о платине

Платина и золото часто встречаются вместе в природных рудах. Однако золотодобытчики прошлого не всегда осознавали стоимость их находок. Платина раньше была менее ценна, чем золото, и ее наличие в руде даже могло осложнить процесс добычи золота. Первоначально платина была признана бесполезной для многих отраслей из-за ее высокой плотности и невозможности обработки традиционными способами. В течение длительного времени этот металл воспринимался скорее как помеха, чем как ценное сырье.

Первые испанские исследователи и конкистадоры, столкнувшиеся с этим металлом в Южной Америке, относились к нему с изумлением из-за его высокой тугоплавкости и сложности обработки. Из-за этих сложностей они пренебрежительно называли этот метал platina, что означает "маленькое серебро".

Кроме производства украшений платина активно используется в химической промышленности, электронике, медицине, стоматологии и изготовлении оптического стекла.

Платина является одним из самых инертных металлов. Это означает, что она имеет высокую стойкость к химическим реакциям и коррозии в большинстве окружающих сред. Платина нерастворима в большинстве кислот и щелочей, включая такие сильные кислоты, как соляная кислота и азотная кислота. А также сильные щелочи, такие как гидроксид натрия. Это делает ее ценным материалом для применения, где требуется химическая стойкость.

Переработка платины — процесс извлечения металла из использованных платиновых изделий, таких как ювелирные изделия, катализаторы и автомобильные выхлопные системы. Платина — это один из легко перерабатываемых металлов в мире. Она может быть переработана до 99,99 % чистоты.

Как правильно сдавать платину в ломбард

Сдача платины в ломбард может помочь решить финансовые затруднения. За этот драгоценный металл можно получить достаточно хорошие деньги. Редкость платины обусловлена тем, что она встречается в природе только на небольшом количестве мест. Часто непрофессионалы путают платину с палладием или серебром. Однако платина выделяется среди других металлов своей высокой температурой плавления, жесткостью и плотностью.

Для получения ссуды можно сдавать отдельные ювелирные изделия:

обручальные кольца;

цепочки;

кулоны;

серьги.

Также ломбарды могут принимать ювелирные наборы и слитки. При оценке ценности и возможности предоставления ссуды учитывается тип платины (декоративная или техническая), наличие драгоценных вставок (камней) и другие характеристики изделий.

Экспертная оценка предлагаемого в залог изделия проводится бесплатно. После оценки вы не обязаны заключать договор залога. Если цена вам не подойдет, вы можете обратиться в другой ломбард. Процедура оценки занимает около 20 минут и включает следующие этапы:

Обзор изделия: оценивается наличие пробы, внешний вид. Если в изделии есть камни, проверяется их целостность и количество. Проверка пробы: используют химические реактивы для проверки пробы металла. Взвешивание: Вес изделия оказывает влияние на сумму займа. Слитки сделаны из 999 пробы, и их стоимость можно определить заранее. Дополнительные критерии: фирма-производитель и художественная ценность могут влиять на размер ссуды. Дизайнерские украшения или антикварные изделия с высокой вероятностью оценят выше.

Следует отметить, что стандартные процедуры могут меняться в зависимости от ломбарда.

Цена на платину при залоге определяется несколькими факторами:

Стоимость чистой платины на международном рынке: цена на платину на мировых биржах постоянно меняется в зависимости от экономической и политической ситуации. Важно понимать, что ломбарды устанавливают цены ниже биржевых, чтобы учесть свои расходы и риски. Проба платины: В разных отраслях используют разные пробы платины. К примеру, металл 850 пробы может быть востребован в промышленности, а 900 и 950 пробы используется для изготовления ювелирных украшений. Платина 999 пробы может использоваться в военной либо лабораторной областях. Высшие пробы обычно дороже из-за меньшего количества примесей в металле, а также использования более дорогих добавок, таких как титан, свинец, иттрий. Степень износа: При сдаче платины в залог обычно не учитывается степень износа. Дефекты на металле не влияют на конечную сумму ссуды, так как их можно легко устранить полировкой. Главными факторами оценки остаются проба, вес и текущая рыночная цена.

Цены на платину в Украине.

Закупочные цены на платину от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 1040,05 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 1029,65 грн/грамм.

Платина, не отвечающая требованиям качества банковских металлов: 998,45 грн/грамм.

Закупочные цены на платину в металлоломе от Национального банка Украины:

900 проба: 898,61 грн/грамм.

950 проба: 1108,47 грн/грамм.

999,5 проба: 1303,43 грн/грамм.

Средняя цена на платину в ломбардах Украины в зависимости от состояния изделия и пробы начинается от 795 грн. за грамм и может доходить до 1040 грн. за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.