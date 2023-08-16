Ціни на золото в Україні у серпні 2023

Брухт золота та долари. Фото: alphacoders.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото має велике значення для людства з давніх часів. Цей метал цінується за свою красу, рідкість та стійкість до корозії. Золото використовувалося для виготовлення ювелірних виробів, монет та релігійних предметів упродовж тисячоліть. Воно також було символом багатства, влади та статусу. У деяких культурах золото навіть вважалося за священний метал. А ще золото — це гарний спосіб зберегти свої цінності в періоди інфляції чи економічної кризи, а також отримати додатковий дохід тоді, коли це потрібно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати золото в Україні у серпні.

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Цікаві факти про золото

Символ хімічного елемента золота — Au, походить від латинського слова "aurum", яке означає "сяюче світло" або "сяйво сходу сонця". Це ім'я було дано золоту через його блиск і яскравість. Золото дійсно має характерний блиск, який неможливо штучно скопіювати. Це одна з властивостей, які роблять його таким цінним матеріалом з давніх часів.

Золото не окислюється повітрям і не піддається корозії, що робить його довговічним і матеріалом, який зберігає свій блиск з часом. Ця властивість робить його ідеальним матеріалом для створення ювелірних виробів. Крім того, золото практично не реагує з іншими хімічними речовинами, що робить його стабільним та стійким. Це дозволяє використовувати його в електронній та медичній техніці.

Золоті медалі Олімпійських ігор не містять чистого золота, а зроблені здебільшого зі срібла. Вони містять лише близько 6 грамів золота. Це робиться для того, щоб медалі були більш довговічними та менш дорогими. Востаннє олімпійський переможець вигравав чисте золото понад 110 років тому на Олімпійських іграх 1912 року в Стокгольмі.

Температура плавлення золота — 1064,18 ° С. Це означає, що його можна плавити і формувати за відносно низьких температур.

Золото може бути плавлено і перероблено багаторазово без втрати якості чи властивостей. Це означає, що вже існуюче золото може бути використане для створення нових виробів, що є важливим з точки ефективного використання ресурсів. Золоте кільце, яке ви носите щодня, могло колись бути прикрасою когось, хто жив у зовсім іншому столітті. Золото є дуже довговічним металом, який можна передавати з покоління до покоління.

Як правильно здавати золото

Здавання золота в ломбард – це найпростіший спосіб отримати гроші за непотрібні золоті вироби. Також можна спробувати продати їх колекціонерам та антикварам, але лише за умови, що ці вироби мають художню та антикварну цінність.

А от брендові аксесуари можна спробувати продати на аукціоні або звернутися до спеціалізованих ломбардів, які займаються брендовими виробами і годинниками. Такі заклади зазвичай спеціалізуються на предметах вищої якості, що може збільшити можливу вартість продажу.

Звичайні ломбарди пропонують різні умови для здачі золота. У деяких з них оцінка виробів для отримання кредиту або на продаж має однакову ціну. В той же час інші ломбарди використовують більш вигідні тарифи для тих, кто саме продає золоті вироби. Якщо для вас в першу чергу важлива ціна, яку ви плануєте отримати за свої прикраси, і вони вам більше не потрібні, то розумніше вибрати ломбард з більш вигідними умовами саме для продажу золота, а не для отримання кредиту.

Варто відзначити, що при продажу золота у ломбарді ціна буде нижчою, ніж його початкова вартість у магазині, оскільки вартість ручної роботи ювеліра не враховується при оцінці. Разом із тим на кінцеву суму за золотой виріб впливають власне вага прикраси, загальний стан виробу та, можливо, його відповідність актуальним модним тенденціям.

Крім того, наявність каменів, як правило, не має великого впливу на загальну вартість виробу. Зазвичай їхня вага просто віднімається від загальної ваги виробу. Тому, якщо камінь дійсно має значну цінність, варто знайти ломбард, де фахівці зможуть його належним чином оцінити.

Також у багатьох ломбардах не приймають біле золото через складність перевірки його на можливість підробки. Білий сплав можна легко сплутати як з дорогоцінною платиною, так і з недорогими підробками.

Найвигідніше здавати у ломбарди прості заводські вироби із золота, а також пошкоджені чи старі каблучки та сережки, оскільки вони не мають додаткової цінності крім самого золота. Перед тим як здавати золоті вироби у ломбард, рекомендується їх ретельно очистити.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2227,89 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2221,21 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2205,61 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 734,47 грн/грам.

375 проба: 827,10 грн/грам.

500 проба: 1102,81 грн/грам.

583 проба: 1285,87 грн/грам.

585 проба: 1290,28 грн/грам.

750 проба: 1664,21 грн/грам.

900 проба: 1985,05 грн/грам.

916 проба: 2020,34 грн/грам.

925 проба: 2112,97 грн/грам.

999 проба: 2203,40 грн/грам.

999,9 проба: 2205,39 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України починається від 1265 грн за грам і може доходити до 1710 грн грн за грам.

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