Цены на золото в Украине в августе 2023

Золотой лом и доллары. Фото: alphacoders.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото имеет большое значение для человечества с давних времен. Этот металл ценится за красоту, редкость и стойкость к коррозии. Золото использовалось для изготовления ювелирных изделий, монет и религиозных предметов тысячелетий. Оно также являлось символом богатства, власти и статуса. В некоторых культурах золото даже считалось священным металлом. А еще золото — хороший способ сохранить свои ценности в периоды инфляции или экономического кризиса, а также получить дополнительный доход тогда, когда это нужно.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать золото в Украине в августе.

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Интересные факты о золоте

Символ химического элемента золота — Au, происходит от латинского слова "aurum", означающего "сияющий свет" или "сияние восхода солнца". Это имя было дано золоту из-за его блеска и яркости. Золото действительно имеет характерный блеск, который искусственно скопировать невозможно. Это одно из свойств, которые делают его столь ценным материалом с давних времен.

Золото не окисляется воздухом и не подвергается коррозии, что делает его долговечным и материалом, сохраняющим свой блеск со временем. Это свойство делает его идеальным материалом для создания ювелирных изделий. Кроме того, золото практически не реагирует с другими химическими веществами, что делает его стабильным и стойким. Это позволяет использовать его в электронной и медицинской технике.

Золотые медали Олимпийских игр не содержат чистого золота, а сделаны в основном из серебра. Они содержат всего около 6 граммов золота. Это делается для того, чтобы медали были более долговечными и менее дорогими. В последний раз олимпийский победитель выигрывал чистое золото более 110 лет назад на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

Температура плавления золота – 1064,18°С. Это означает, что его можно плавить и формировать при относительно низких температурах.

Золото может быть плавлено и переработано неоднократно без потери качества или свойств. Это означает, что уже существующее золото может быть использовано для создания новых изделий, что важно с точки зрения эффективного использования ресурсов. Золотое кольцо, которое вы носите каждый день, могло когда-то быть украшением кого-то, кто жил в совсем другом столетии. Золото является очень долговечным металлом, который можно передавать из поколения в поколение.

Как правильно сдавать золото

Сдача золота в ломбард – самый простой способ получить деньги за ненужные золотые изделия. Также можно продать их коллекционерам и антикварам, но только при условии, что эти изделия имеют художественную и антикварную ценность.

А вот брендовые аксессуары можно попытаться продать на аукционе или обратиться к специализированным ломбардам, занимающимся брендовыми изделиями и часами. Такие заведения обычно специализируются на предметах более высокого качества, что может увеличить возможную стоимость продаж.

Обычные ломбарды предлагают разные условия для сдачи золота. В некоторых из них оценка изделий для получения кредита или на продажу имеет одинаковую цену. В то же время другие ломбарды используют более выгодные тарифы для тех, кто продает золотые изделия. Если вам в первую очередь важна цена, которую вы планируете получить за свои украшения, и они вам больше не нужны, то разумнее выбрать ломбард с более выгодными условиями именно для продажи золота, а не для получения кредита.

Следует отметить, что при продаже золота в ломбарде цена будет ниже его первоначальной стоимости в магазине, поскольку стоимость ручной работы ювелира не учитывается при оценке. Вместе с тем на конечную сумму за золотое изделие влияют собственно вес украшения, общее состояние изделия и, возможно, его соответствие актуальным модным тенденциям.

Кроме того, наличие камней, как правило, не оказывает большого влияния на общую стоимость изделия. Обычно их вес просто вычитается из общего веса изделия. Поэтому если камень действительно имеет значительную ценность, стоит найти ломбард, где специалисты смогут его по достоинству оценить.

Также во многих ломбардах не принимают белое золото из-за сложности проверки его возможности подделки. Белый сплав можно легко спутать как с драгоценной платиной, так и недорогими подделками.

Выгоднее всего сдавать в ломбарды простые заводские изделия из золота, а также поврежденные или старые кольца и серьги, поскольку они не имеют дополнительной ценности, кроме самого золота. Перед тем, как сдавать золотые изделия в ломбард, рекомендуется их тщательно очистить.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2227,89 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2221,21 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2205,61 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины :

333 проба: 734,47 грн/грамм.

375 проба: 827,10 грн/грамм.

500 проба: 1102,81 грн/грамм.

583 проба: 1285,87 грн/грамм.

585 проба: 1290,28 грн/грамм.

750 проба: 1664,21 грн/грамм.

900 проба: 1985,05 грн/грамм.

916 проба: 2020,34 грн/грамм.

925 проба: 2112,97 грн/грамм.

999 проба: 2203,40 грн/грамм.

999,9 проба: 2205,39 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины начинается от 1265 грн. за грамм и может доходить до 1710 грн. за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.