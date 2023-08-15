Ціни на срібло в Україні у серпні 2023

Брухт срібла. Фото: etsystatic.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло — це дорогоцінний метал, який використовується людиною протягом тисячоліть. Воно має безліч корисних властивостей, які роблять його незамінним матеріалом у електроніці, медицині, промисловості та ювелірній індустрії. Крім того, срібло — це дорогоцінний метал, за який при здаванні ви можете отримати гроші.

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Цікаві факти про срібло

Срібло має відмінну стійкість до корозії та взаємодії з водою та деякими кислотами. Це пов'язано з тим, що на поверхні срібла утворюється тонка захисна плівка оксиду срібла, яка перешкоджає подальшому окисленню металу.

Основна причина потемніння срібла полягає в його реакції із сірководнем в атмосфері, при який утворюється тонкий шар срібної сірки на поверхні виробу. Ця речовина має темний колір, що надає сріблу характерного темного відтінку.

Використання срібла має стародавні витоки. Це дорогоцінний метал, який був цінний для різних культур протягом тисячоліть. Завдяки його міцності, блиску та стійкості до корозії різні стародавні цивілізації використовували срібло для створення прикрас, монет, посуду, релігійних предметів та багато іншого.

Срібло — це найкращий провідник електрики при кімнатній температурі. Його питомий опір у 6 разів менше, ніж у міді, яка є другим за величиною провідником електрики. Срібло використовується у виробництві високоякісних електричних проводів та кабелів, особливо там, де потрібна висока ефективність передачі електрики.

Срібло — це найкращий відбивач світла з усіх відомих матеріалів. Воно відбиває до 97% видимого світла, що робить його ідеальним матеріалом виготовлення дзеркал. Срібло також використовується у виробництві інших оптичних пристроїв, таких як телескопи та мікроскопи.

Навіщо здавати срібло

Переробка срібних виробів може бути вигідною одразу з кількох аспектів. Однією з очевидних переваг є можливість здобути додатковий прибуток з непотрібних речей.

Крім того, переробка старих срібних предметів дозволяє раціонально використовувати наявні запаси цього металу, уникаючи необхідності видобутку нових срібних руд з землі. Це сприяє збереженню ресурсів та ефективному їх використанню. Срібло є обмеженим природнім ресурсом, і його запаси не є безкінечними.

Сдаючи срібло до спеціалізованих пунктів прийому, ви надаєте йому друге життя у вигляді нових ювелірних виробів, або деталей у різних пристроях.

Як правильно здавати срібло

В Україні ломбарди є основними пунктами, які займаються купівлею срібла. При цьому слід зазначити, що ломбарди зацікавлені переважно в художній цінності срібних виробів, таких як антикварні роботи, вироби відомих брендів, рідкісні вироби окремих майстрів тощо. Оцінка саме дорогоцінного металу зазвичай проводиться за мінімальними ціновими показниками.

Також є можливість здати дорогоцінні метали державним підприємствам. У цьому випадку взаємодія відбувається не з приватною компанією, а з юридичною особою, такою як завод чи підприємство, що перебуває під державним контролем. Проте в такому випадку вам не буде виплачено гроші, замість цього ви отримаєте новий ювелірний виріб, за який доведеться додатково заплатити.

Деякі ломбарди можуть бути малозацікавлені у прийомі цього дорогоцінного металу через його відносно невисоку вартість. Проте якщо ви не здаєте вироби зі срібла 925 проби, то таких проблем виникнути у вас не повинно. Водночас здача посріблених виробів може принести вам лише мінімальну вигоду, оскільки їх оцінюють як простий металобрухт.

Ось кілька порад, як підготувати срібні вироби перед здаванням у ломбард:

Очистіть вироби від бруду та окиснення. Ви можете зробити це за допомогою розчину води та мила або за допомогою спеціальних засобів для чищення срібла.

Якщо у вашому виробі є інші матеріали, наприклад, скло, дерево або пластик, намагайтеся їх видалити. Це може покращити якість серебра, яке ви здаєте.

Якщо у вас є різні типи срібних виробів, варто розділити їх за категоріями, наприклад, за брендами, роками виготовлення або станом. Деякі ломбарди можуть пропонувати різні ціни для різних типів виробів.

Якщо у вас є документи, що засвідчують походження або цінність виробів (наприклад, сертифікати, фотографії антикварних виробів тощо), то вони можуть бути корисними для отримання більш високої ціни за срібло.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 26,46 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 25,14

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,43

500 проба: 12,57

750 проба: 18,86

800 проба: 20,11

830 проба: 20,87

875 проба: 22,00

900 проба: 22,63

916 проба: 23,03

925 проба: 23,25

960 проба: 24,13

999 проба: 25,11

999,9 проба: 25,14

Середня ціна на срібло в ломбардах України починається від 10 грн за грам і може доходити до 35 грн за грам.

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