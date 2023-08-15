Цены на серебро в Украине в августе 2023

Вранье серебра. Фото: etsystatic.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро – это драгоценный металл, используемый человеком на протяжении тысячелетий. Оно обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым материалом в электронике, медицине, промышленности и ювелирной индустрии. Кроме того, серебро – это драгоценный металл, за который при сдаче вы можете получить деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит серебро в Украине в августе.

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Интересные факты о серебре

Серебро обладает отличной стойкостью к коррозии, взаимодействию с водой и некоторыми кислотами. Это связано с тем, что на поверхности серебра образуется тонкая защитная плёнка оксида серебра, препятствующая дальнейшему окислению металла.

Основная причина потемнения серебра заключается в реакции с сероводородом в атмосфере, при котором образуется тонкий слой серебряной серы на поверхности изделия. Это вещество имеет темный цвет, придающий серебру характерный темный оттенок.

Использование серебра имеет древние истоки. Это драгоценный металл, который был ценен для разных культур на протяжении тысячелетий. Благодаря его прочности, блеску и стойкости к коррозии разные древние цивилизации использовали серебро для создания украшений, монет, посуды, религиозных предметов и многое другое.

Серебро – это лучший проводник электричества при комнатной температуре. Его удельное сопротивление в 6 раз меньше, чем у меди, являющейся вторым по величине проводником электричества. Серебро используется в производстве высококачественных проводов и кабелей, особенно там, где требуется высокая эффективность передачи электричества.

Серебро – это лучший отражатель света из всех известных материалов. Оно отражает до 97% видимого света, что делает его идеальным материалом для изготовления зеркал. Серебро используется также в производстве других оптических устройств, таких как телескопы и микроскопы.

Зачем сдавать серебро

Переработка серебряных изделий может быть выгодна сразу в нескольких аспектах. Одним из очевидных преимуществ является возможность извлечь дополнительную прибыль из ненужных вещей.

Кроме того, переработка старых серебряных предметов позволяет рационально использовать имеющиеся запасы этого металла, избегая необходимости добычи новых серебряных руд из земли. Это способствует сохранению ресурсов и эффективному их использованию. Серебро является ограниченным природным ресурсом, и его запасы не бесконечны.

Сдавая серебро в специализированные пункты приема, вы предоставляете ему вторую жизнь в виде новых ювелирных изделий или деталей в разных устройствах.

Как правильно сдавать серебро

В Украине ломбарды являются основными пунктами, которые занимаются покупкой серебра. При этом следует отметить, что ломбарды заинтересованы в основном в художественной ценности серебряных изделий, таких как антикварные работы, изделия известных брендов, редкие изделия отдельных мастеров и т.п. Оценка именно драгоценного металла обычно производится по минимальным ценовым показателям.

Также можно сдать драгоценные металлы государственным предприятиям. В этом случае взаимодействие происходит не с частной компанией, а с юридическим лицом, таким как завод или предприятие, находящееся под государственным контролем. Однако в таком случае вам не будут выплачены деньги, вместо этого вы получите новое ювелирное изделие, за которое придется дополнительно заплатить.

Некоторые ломбарды могут быть малозаинтересованы в приеме этого драгоценного металла из-за его относительно низкой стоимости. Однако если вы сдаете изделия из серебра 925 пробы, то таких проблем возникнуть у вас не должно. В то же время сдача посеребренных изделий может принести вам только минимальную выгоду, поскольку их оценивают как простой металлолом.

Вот несколько советов, как подготовить серебряные изделия перед сдачей в ломбард:

Очистите изделия от грязи и окисления. Вы можете сделать это с помощью раствора воды и мыла или с помощью специальных чистящих средств серебра.

Если в вашем изделии есть другие материалы, например стекло, дерево или пластик, старайтесь их удалить. Это может улучшить качество серебра, которое вы сдаете.

Если у вас есть разные типы серебряных изделий, следует разделить их по категориям, например, по брендам, годам изготовления или состоянию. Некоторые ломбарды могут предлагать разные цены для разных типов изделий.

Если у вас есть документы, свидетельствующие о происхождении или ценности изделий (например, сертификаты, фотографии антикварных изделий и т.п.), то они могут быть полезны для получения более высокой цены за серебро.

Цены на серебро в Украине

Закупочные цены на серебро от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 26,46 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 25,14

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины:

375 проба: 9,43

500 проба: 12,57

750 проба: 18,86

800 проба: 20,11

830 проба: 20,87

875 проба: 22,00

900 проба: 22,63

916 проба: 23,03

925 проба: 23,25

960 проба: 24,13

999 проба: 25,11

999,9 проба: 25,14

Средняя цена серебра в ломбардах Украины начинается от 10 грн за грамм и может доходить до 35 грн за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.