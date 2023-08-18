Цены на металлолом черного металла в Украине 18 августа 2023 года

Свалка металлолома. Фото: evreka.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы – это железо и его сплавы, содержащие углерод. Они широко используются в строительстве, машиностроении, транспорте и других отраслях промышленности и играют важную роль в развитии человечества. Они позволили построить первые цивилизации, создать новые технологии и улучшить качество жизни.

Существует множество причин, по которым сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом, однако главная — это может принести неплохие деньги. Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

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Интересные факты о железе, стали и чугуне

Температура плавления железа составляет 1538 градусов Цельсия, а температура кипения — 2862 градуса Цельсия. Это означает, что железо становится жидким при температуре выше 1538 градусов Цельсия, а при температуре выше 2862 градуса Цельсия — превращается в пар.

Черные металлы делятся на два вида: сталь и чугун. Основное отличие между этими двумя видами в составе углерода Сталь – это сплав железа и углерода, содержащий менее 2,14% углерода. Сталь обладает высокой прочностью, пластичностью и ковкостью. Чугун – это сплав железа и углерода, содержащий более 2,14% углерода. Чугун имеет высокую жесткость, но хрупкий.

Дамасская сталь – это сталь с характерным узором, который достигается путем чередования слоев разных видов стали с разным содержанием углерода. Этот узор придает дамасской стали уникальные свойства, такие как высокая прочность, гибкость и режущая способность. В настоящее время технология производства дамасской стали практически утрачена. Однако некоторые кузнецы по-прежнему изготовляют дамасскую сталь вручную. Это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, но результат того стоит. Дамасская сталь по-прежнему является одним из самых лучших материалов для изготовления клинков.

Чугун – один из старейших черных металлов. Исторически чугун использовался в различных отраслях, включая строительство мостов, кованых изделий, изгородей, скамей и других внешних орнаментов. Его специфический внешний вид и литье в разнообразные формы сделали его популярным выбором для создания украшений и декоративных элементов.

Издержки на создание стали существенно снизились за последние несколько десятилетий. В частности, в Северной Америке затраты на производство стали снизились на 60% после второй мировой войны и еще на 34% после 1972 года. Это привело к значительному росту производства стали в регионе, ставшего одним из крупнейших производителей стали в мире.

Как правильно сдавать металлолом

Известно, что источником металлов является железная руда. Ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат. Более того, следует учитывать, что эти процессы также оказывают негативное влияние на окружающую среду.

В этом контексте сдача металлолома в пункты приема вторсырья может оказаться чрезвычайно полезной. Переработкой металлических изделий, ранее бывших в употреблении, можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.

Людям, которые впервые собираются сдать металлолом, следует обратить внимание на следующие аспекты:

Особое внимание следует уделить небольшим деталям и изделиям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла. Это объясняется тем, что обработка и перевозка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции будут оценены ниже в цене, поскольку их транспортировка и взвешивание являются более трудоемкими процессами. Важно учитывать, что стоимость металлолома также может уменьшиться, если нужно использовать режущее оборудование для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Подготовить металлолом к сдаче можно следующим образом:

Рассортировать лом на черные и цветные металлы: Отделить нержавеющую сталь от углеродистой: нержавеющая сталь имеет более высокую стоимость. Разбирать сложные изделия с неметаллическими частями, сдавая только металл. Очистить лом от загрязнений, снижающих цену: удалить ржавчину, загрязнение, теплоизоляцию, асбест, изоляцию из электрических кабелей. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по низкой цене. Разрезать сложные и длинномерные конструкции, листовые материалы: это облегчит транспортировку и взвешивание. Некоторые скупщики металлолома предоставляют эту услугу, но это может повлиять на цену. Сдавать сразу большое количество металлолома. Это может повысить конечную цену вашего металлолома.

Цены на черный металл в Украине.

Цены на 1 кг черных металлов (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 2,5 до 5 грн

Винницкая область - от 2,5 до 7 грн.

Волынская область - от 2,5 до 7 грн.

Днепропетровская область - от 5 до 7 грн.

Житомирская область - от 2,5 до 6,5 грн.

Закарпатская область - от 2,5 до 7 грн.

Запорожская область - от 2,5 до 7,1 грн.

Ивано-Франковская область - от 2,5 до 7 грн.

Кировоградская область - от 2,5 до 6,9 грн.

Львовская область - от 2,5 до 7 грн.

Николаевская область - от 2,5 до 6,8 грн.

Одесская область - от 2,5 до 7,3 грн.

Полтавская область - от 2,5 до 6,5 грн.

Ровенская область - от 2,5 до 6,5 грн.

Сумская область - от 2,5 до 6,1 грн.

Тернопольская область - от 2,5 до 5,5 грн.

Хмельницкая область - от 2,5 до 7,1 грн.

Черкасская область - от 2,5 до 5,5 грн.

Черновицкая область - от 2,5 до 7,1 грн.

Черниговская область - от 2,5 до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.