Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні 24 серпня 2023

Брухт нержавіючої сталі. Фото: recycleinme.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це сплав заліза з хромом та іншими елементами, який має високу корозійну стійкість. Вона використовується в різних галузях промисловості та в побуті. З цього сплаву роблять посуд, сантехніку, побутову техніку та інші предмети домашнього вжитку. Сталь є одним із найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Переробка сталі дозволяє заощадити енергію, зменшити забруднення довкілля та зберегти природні ресурси. Крім того, здавання "нержавійки" у пункти прийому вторсировини може бути достатньо прибутковою справою.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про нержавіючу сталь

Нержавіюча сталь не іржавіє, оскільки її верхній шар покритий тонкою захисною плівкою з оксиду хрому. Ця плівка називається пасивним шаром. Пасивний шар утворюється на поверхні нержавіючої сталі в результаті реакції оксиду хрому з киснем повітря. Оксид хрому утворює дуже тонку, але міцну плівку, яка захищає поверхню нержавіючої сталі від корозії. Якщо поверхня нержавіючої сталі забруднена або пошкоджена цей шар може бути зруйнований. І тоді нержавіюча сталь може почати іржавіти.

Тризуб на монументі "Україна-мати" виготовлений із двох типів металу: нержавіючої сталі товщиною 1,7 мм та сталі зарубіжного виробництва товщиною 1,5 мм. Нержавіюча сталь використовується для виготовлення самої фігури тризуба, а сталь зарубіжного виробництва використовується для виготовлення основи тризубу.

Багато сучасних хмарочосів та комерційних будівель використовують скло та сталь, як правило, саме нержавіючу, у своєму дизайні. Ці матеріали мають не тільки сучасний і стильний вигляд, але також надають високий ступінь прозорості, дозволяючи максимально використовувати природне освітлення і створювати відчуття простору.

У 2017 році було винайдено мило з нержавіючої сталі. Це справжнє мило у традиційному значенні цього терміну. Це скоріше предмет, який використовується для видалення неприємних запахів, таких як запах часнику, цибулі чи риби з рук. Принцип дії такого "мила" заснований на хімічній реакції між небажаними молекулами, що викликають запахи, та хромом у сталі.

Виділяють кілька типів нержавіючих сталей залежно від їх хімічного складу та властивостей, таких як стійкість до корозії, жароміцність та окалиностійкість. Загалом, поняття "нержавіючі сталі" включає понад 100 різноманітних сплавів. Деякі з них більш підходять для використання всередині приміщень та в побутових умовах, тоді як інші призначені для експлуатації на відкритому повітрі.

Як формується ціна на "нержавійку" та як її правильно здавати

Вартість брухту нержавіючої сталі безпосередньо пов'язана з її маркою. Основний чинник, що визначає ціну, – це склад сталі. Наприклад, нержавіюча сталь, що містить приблизно 8% нікелю у поєднанні із залізом, зазвичай має найвищу цінність. Однак інші варіанти нержавіючої сталі, що включають додаткові метали у своєму складі, можуть мати нижчу ціну.

Не варто забувати, що вартість брухту нержавіючої сталі також схильна до коливань залежно від поточного попиту на ринку. Саме тому важливо уважно стежити за актуальними цінами у пунктах прийому вторсировини. Також порівняйте пропозиції різних пунктів прийому. Деякі можуть надати вигідніші умови, ніж інші.

Для того, щоб отримати найкращу ціну за свій брухт нержавіючої сталі, рекомендується провести деякі підготовчі кроки. Вам слід класифікувати брухт за типом і маркою нержавіючої сталі, оскільки це впливає на його вартість.

Також необхідно звільнити ваш брухт від бруду та пластику, щоб він знаходився у найкращому можливому стані. Від стану брухту залежить і його цінність, тому чим більш дбайливо ви підготуєте його до продажу, тим вигідніше буде для вас підсумкова угода.

Якщо э така змога, перед відвідуванням пункту прийому виміряйте або зважте ваш брухт. Це дозволить вам більш точно оцінити, яка вартість може бути запропонована і уникнути можливих непорозумінь.

Ціни на брух нержавіючої сталі в Україні

Ціни по областям України за 1 кг "нержавійки" залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 33 до 43 грн.

Вінницька область — від 35 до 40 грн.

Дніпропетровська область — від 35 до 45 грн.

Житомирська область — від 24 до 32 грн.

Закарпатська область — від 18 до 23 грн.

Запорізька область — від 30 до 40 грн.

Івано-Франківська область — від 16 до 30 грн.

Кіровоградська область — від 16 до 35 грн.

Львівська область — від 30 до 35 грн.

Миколаївська область — від 30 до 45 грн.

Одеська область — від 35 до 45 грн.

Полтавська область — від 16 до 22 грн.

Сумська область — від 23 до 45 грн.

Тернопільська область — від 18 до 25 грн.

Харківська область — від 30 до 55 грн.

Хмельницька область — від 16 до 22 грн.

Черкаська область — від 17 до 25 грн.

Чернівецька область — від 19 до 34 грн.

Чернігівська область — від 15 до 25 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці не прості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.