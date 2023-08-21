Ціни на мідь в Україні 19 серпня 2023

Мідний брухт. Фото: aradbranding.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь відіграє відчутну роль у розвитку та житті людства. Завдяки деяким своїм характеристикам, цей метал використовується у різноманітних сферах людської діяльності, таких як електроніка, будівництво, медицина, автомобільна промисловість та інші. Здавання міді на переробку сприяє зниженню негативного впливу на навколишнє середовище, а також може слугувати непоганим джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у серпні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь має антибактеріальні властивості, що означає, що вона може вбивати або інгібувати зростання бактерій. Це відбувається через здатність міді вивільняти іони, які ушкоджують клітинну мембрану бактерій.

У Непалі мідь вважається за священний метал. Місцеві жителі вірять, що вона допомагає боротися із хворобами, і часто п'ють воду, в яку кидають мідні монети. Вважається, що мідь може очистити воду від шкідливих бактерій та микробів. За легендами, мідь вважається джерелом хорошої енергії і може допомогти покращити настрій.

Мідь часто додається до ювелірних сплавів, щоб підвищити їхню міцність. Само собою золото — занадто м'який метал, щоб його можна було використовувати для виготовлення прикрас, які будуть зношуватися. Мідь робить золото твердішим і стійкішим до подряпин. Крім того, мідь надає золоту різні відтінки, такі як червоний, помаранчевий та зелений. Це дозволяє ювелірам створювати прикраси різних кольорів, які відповідають різним смакам.

Мідь сама по собі є відносно безпечним металом, але процес її видобутку може бути дуже шкідливим для довкілля. При видобуванні міді в довкілля можуть виділятися різні забруднюючі речовини, такі як ртуть, миш'як, цинк та свинець. Ці забруднюючі речовини можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людей та тварин. Озеро Берклі-Піт в США – це яскравий приклад того, як видобуток міді може забруднювати довкілля. Озеро утворилося у закритому кар'єрі, де раніше добували цей метал. Води озера настільки токсичні, що вбивають необережних водоплавних птахів, що сідають на нього.

Мідь - один із найбільш перероблюваних металів у світі. У середньому світі переробляється близько 80% всього обсягу міді. Це пов'язано з тим, що мідь дуже цінна і легко переробляється.

Переробка міді має низку переваг. По-перше, вона допомагає зберегти природні ресурси. Для видобутку міді потрібно багато енергії та води, а також вирубується багато лісів. Переробка міді дозволяє уникнути цих витрат. По-друге, переробка міді допомагає знизити забруднення довкілля. При видобутку міді у довкілля виділяються різні забруднюючі речовини, такі як ртуть, миш'як, цинк та свинець. Переробка міді дозволяє зменшити кількість цих забруднюючих речовин, які потрапляють у довкілля. Ну і по-третє, переробка міді — це не тільки корисно навколишнього середовища, а й вигідно. Мідь – це цінний метал, який широко використовується у промисловості та виробництві, тому за нього можна одержати непогані гроші, якщо здати непотрібні мідні вироби у пункти прийому вторсировини.

Як правильно здавати мідь

Як ми казали вище, мідь є цінним металом, який використовують у різних галузях промисловості. Вартість міді у пунктах прийому вторсировини може значно коливатися залежно від її стану, домішок та форми цього матеріалу, а також в залежності від конкретного пункту прийому

Для досягнення найкращих грошових бонусів при здаванні мідного брухту, слід виконати кілька не дуже складних кроків перед тим, як нести його у пункти прийому вторсировини.

Рекомендується ретельно очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів.

Важливо зауважити, що брухт, що містить велику кількість міді, наприклад, прокатна мідь, маэ найбільшу цінність та буде коштувати дорожче.

З іншого боку, мідні кабелі з сильним окисненням з яких зняли ізоляцію кинувши їх у вогонь, будуть мати меншу вартість.

У пунктах прийому охоче приймають, кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Ціни на мідь в Україні

Ціни на 1 кг міді (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 196,1 до 242,5 грн.

Вінницька область — від 198,4 до 214,3 грн.

Волинська область — від 197,6 до 211 грн.

Дніпропетровська область — від 198,4 до 233,1 грн.

Житомирська область — від 198,6 до 221,8 грн.

Закарпатська область — від 195,3 до 213,2 грн.

Запорізька область — від 201,2 до 221,4 грн.

Івано-Франківська область — від от 197,8 до 227 грн.

Кіровоградська область — від 196,2 до 213,6 грн.

Львівська область — від 183 до 199,4 грн.

Миколаївська область — від 200,7 до 232,1 грн.

Одеська область — від 202,2 до 210,8 грн.

Полтавська область — від 202,3 до 235,2 грн.

Рівненська область — від 201,2 до 215,4 грн.

Сумська область — від 205,3 до 220,4 грн.

Тернопільська область — від 200,2 до 213,7 грн.

Хмельницька область — від 205,1 до 225,2 грн.

Черкаська область — від 203,3 до 213,5 грн.

Чернівецька область — від 200,6 до 210,4 грн.

Чернігівська область — від 200,4 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у серпні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

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