Цены на медь в Украине 19 августа 2023

Медный лом. Фото: aradbranding.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь играет ощутимую роль в развитии и жизни человечества. Благодаря некоторым своим характеристикам, этот металл используется в различных областях человеческой деятельности, таких как электроника, строительство, медицина, автомобильная промышленность и другие. Сдача меди на переработку способствует снижению негативного влияния на окружающую среду, а также может служить неплохим источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в августе.

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Интересные факты о меди

Медь обладает антибактериальными свойствами, что означает, что она может убивать или ингибировать рост бактерий. Это происходит из-за способности меди высвобождать ионы, повреждающие клеточную мембрану бактерий.

В Непале медь считается священным металлом. Местные жители верят, что она помогает бороться с болезнями и часто пьют воду, в которую бросают медные монеты. Считается, что медь может очистить воду от вредных микробов и бактерий. По легендам медь считается источником хорошей энергии и может помочь улучшить настроение.

Медь часто добавляется в ювелирные сплавы, чтобы повысить их прочность. Само собой золото – слишком мягкий металл, чтобы его можно было использовать для изготовления украшений, которые будут изнашиваться. Медь делает золото более твердым и устойчивым к царапинам. Кроме того, медь придает золоту разные оттенки, такие как красный, оранжевый и зеленый. Это позволяет ювелирам создавать украшения разных цветов, которые соответствуют разным вкусам.

Медь сама по себе является относительно безопасным металлом, но процесс ее добычи может быть очень вреден для окружающей среды. При извлечении меди в окружающую среду могут выделяться различные загрязняющие вещества, такие как ртуть, мышьяк, цинк и свинец. Эти загрязняющие вещества могут нанести серьезный вред здоровью людей и животных. Озеро Беркли-Пит в США – это яркий пример того, как добыча меди может загрязнять окружающую среду. Озеро образовалось в закрытом карьере, где раньше добывали металл. Воды озера настолько токсичны, что убивают садящихся на него неосторожных водоплавающих птиц.

Медь – один из самых перерабатываемых металлов в мире. В среднем мире перерабатывается около 80% всего размера меди. Это связано с тем, что медь очень ценна и легко перерабатывается.

Переработка меди имеет ряд преимуществ. Во-первых, она помогает сохранить природные ресурсы. Для добычи меди необходимо много энергии и воды, также вырубается много лесов. Переработка меди позволяет избежать этих издержек. Во-вторых, переработка меди помогает снизить загрязнение окружающей среды. При добыче меди в среде выделяются различные загрязняющие вещества, такие как ртуть, мышьяк, цинк и свинец. Переработка меди позволяет уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду. Ну и в-третьих, переработка меди – это не только полезно для окружающей среды, но и выгодно. Медь – это ценный металл, широко используемый в промышленности и производстве, поэтому за него можно получить неплохие деньги, если сдать ненужные медные изделия в пункты приема вторсырья.

Как правильно сдавать медь

Как мы говорили выше, медь является ценным металлом, используемым в различных отраслях промышленности. Стоимость меди в пунктах приема вторсырья может значительно колебаться в зависимости от ее состояния, примесей и формы этого материала, а также в зависимости от конкретного пункта приема

Для достижения наилучших денежных бонусов при сдаче медного лома, следует выполнить несколько не очень сложных шагов перед тем, как нести его в пункты приема вторсырья.

Рекомендуется тщательно очистить медные изделия от посторонних материалов и других металлов.

Важно заметить, что лом, содержащий большое количество меди, например, прокатная медь, имеет наибольшую ценность и будет стоить дороже.

Кроме того, медные кабели с сильным окислением с которых сняли изоляцию, бросив их в огонь, будут иметь меньшую стоимость.

В пунктах приема охотно принимают кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Цены на медь.

Цены на 1 кг меди (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 196,1 до 242,5 грн.

Винницкая область - от 198,4 до 214,3 грн.

Волынская область - от 197,6 до 211 грн.

Днепропетровская область - от 198,4 до 233,1 грн.

Житомирская область - от 198,6 до 221,8 грн.

Закарпатская область - от 195,3 до 213,2 грн.

Запорожская область - от 201,2 до 221,4 грн.

Ивано-Франковская область - от 197,8 до 227 грн.

Кировоградская область - от 196,2 до 213,6 грн.

Львовская область - от 183 до 199,4 грн.

Николаевская область - от 200,7 до 232,1 грн.

Одесская область - от 202,2 до 210,8 грн.

Полтавская область - от 202,3 до 235,2 грн.

Ровенская область - от 201,2 до 215,4 грн.

Сумская область - от 205,3 до 220,4 грн.

Тернопольская область - от 200,2 до 213,7 грн.

Хмельницкая область - от 205,1 до 225,2 грн.

Черкасская область - от 203,3 до 213,5 грн.

Черновицкая область - от 200,6 до 210,4 грн.

Черниговская область - от 200,4 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.