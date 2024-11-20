Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Терен показался в объятиях звезды сериала "Секс и город" arrow

Терен показался в объятиях звезды сериала "Секс и город"

20 ноября 2024 15:15
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Александр Терен встретился с Сарой Джессикой Паркер.
Ветеран Александр Терен с актрисой Сарой Джессикой Паркер. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу " Холостяк " Александр (Терен) Будько поделился с поклонниками новыми фото из Америки. Защитник посетил премьеру ленты "Первый ряд", которую спродюсировала звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер.

Фото военный опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Александр Терен с Сарой Джессикой Паркер

"Холостяк" стал главным героем фильма об украинском балете в эмиграции "Первый ряд", который сняла Сара Джессика Паркер. Звезда пригласила Александра Терена в Нью-Йорк на премьеру фильма.

"Вечер премьеры в DOC NYD. 16 сентября. Подходим к небольшому кинотеатру, фотографы делают снимки со всеми по очереди, вспышки, крики. Ощутимое оживление, почему бы это? Агаа — появляется Сара Джессика Паркер. Объятия, обмен "how are you?" , фото и на просмотр", — поделился Терен.

"Фильм показал войну сквозь призму культуры, сквозь призму балета, который я открыл для себя тоже. Не знаю, буду ли танцевать, но точно знаю, что это не последний фильм и не последний НьюЙорк!", — добавил ветеран.

О чем фильм "Первый ряд"

"‎Первый ряд" / Front Row рассказывает о жизни группы украинских танцоров в эмиграции в составе балетной труппы United Ukrainian Ballet.

Во время выступлений в Вашингтоне один из ведущих артистов Алексис подружился с ветераном Александром, который во время боевой задачи потерял нижние конечности. Защитник присоединяется к танцорам.

Напомним, что в третьем эпизоде шоу Александр Терен дал волю чувствам и поцеловал сразу двух девушек. А также одна из участниц рассказала, как действительно попала на шоу "Холостяк-13".

шоу Холостяк кино Сара Джессика Паркер зарубежные звезды Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

15:14 Брачный контракт — кому он нужен и что решает

15:04 За русский язык могут оштрафовать — что нужно знать украинцам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:00 Незаконная приватизация в центре Львова — решение суда

14:55 Психологически-информационная атака РФ — в ГУР сделали заявление

14:53 Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа

14:50 Польша готовит новый пакет помощи Украине, — Зеленский

14:47 Соосновательница WWE Линда Макмэн может стать министром у Трампа

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

15:14 Брачный контракт — кому он нужен и что решает

15:04 За русский язык могут оштрафовать — что нужно знать украинцам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:00 Незаконная приватизация в центре Львова — решение суда

14:55 Психологически-информационная атака РФ — в ГУР сделали заявление

14:53 Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа

14:50 Польша готовит новый пакет помощи Украине, — Зеленский

14:47 Соосновательница WWE Линда Макмэн может стать министром у Трампа

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо