Александр Терен встретился с Сарой Джессикой Паркер.

Ветеран Александр Терен с актрисой Сарой Джессикой Паркер. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу " Холостяк " Александр (Терен) Будько поделился с поклонниками новыми фото из Америки. Защитник посетил премьеру ленты "Первый ряд", которую спродюсировала звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер.

Фото военный опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Терен с Сарой Джессикой Паркер

"Холостяк" стал главным героем фильма об украинском балете в эмиграции "Первый ряд", который сняла Сара Джессика Паркер. Звезда пригласила Александра Терена в Нью-Йорк на премьеру фильма.

"Вечер премьеры в DOC NYD. 16 сентября. Подходим к небольшому кинотеатру, фотографы делают снимки со всеми по очереди, вспышки, крики. Ощутимое оживление, почему бы это? Агаа — появляется Сара Джессика Паркер. Объятия, обмен "how are you?" , фото и на просмотр", — поделился Терен.

"Фильм показал войну сквозь призму культуры, сквозь призму балета, который я открыл для себя тоже. Не знаю, буду ли танцевать, но точно знаю, что это не последний фильм и не последний НьюЙорк!", — добавил ветеран.

О чем фильм "Первый ряд"

"‎Первый ряд" / Front Row рассказывает о жизни группы украинских танцоров в эмиграции в составе балетной труппы United Ukrainian Ballet.

Во время выступлений в Вашингтоне один из ведущих артистов Алексис подружился с ветераном Александром, который во время боевой задачи потерял нижние конечности. Защитник присоединяется к танцорам.

